前回はファイナンスミックスについて解説しました。今回はRBF（Revenue Based Financing）の利用シーンについて検討します。RBFは改正民法において債権法のルールが変更されたことを契機に発展した、新しいタイプの資金繰り手法です。仕組みや特徴については本連載の過去記事の第22回と第52回で紹介していますので、ご参照ください。

RBFが向いているのは短期の運転資金

RBFの代表的な資金使途は短期の運転資金です。設備資金や研究開発費は事業投資の回収期間が長く、RBFサービス提供者への支払い期間とサイクルが合致しないため不向きです。運転資金を外部から調達しようとして融資の金利とRBFの手数料を比較したとき、RBFのコストが相対的に高いことから、費用抑制を目的として融資を選びたいとイメージする財務担当者は多いです。融資を第一選択肢としつつもRBFを併用するメリットが生じる場面について考えます。金融機関はいつでも融資の相談に応じる訳ではありません。金融機関から追加融資を受けられないのに資金ニーズが発生したタイミングに着目します。

急な資金需要に追加融資が間に合わないとき

例えば、政府系金融機関か民間金融機関か関係なく、信用保証協会付き融資か否かも関係なく、ひとつの金融機関からしか融資を受けていない環境を想定します。急な資金ニーズが発生したにも関わらず追加融資を謝絶されたとき、ふたつめの取引先金融機関を開拓するためには月単位のリードタイムが必要となり、資金繰りが間に合わないと財務担当者は考えるかもしれません。謝絶の理由が融資実行後間もないことならまだしも、今後の業績予想に関する見解の不一致が原因なら、新たな取引先金融機関の開拓は難航します。審査スピードが早く、審査ロジックが融資と異なるRBFを検討してもよいタイミングです。

同じ年度に3回目の保証付き融資を断られたとき

似たようなケースで、同一会計年度で3回目の信用保証協会付き融資を申し込み、謝絶されたパターンもあり得ます。1年間に何度も融資を申し込むと、計画・見通しが甘い印象を審査担当者に与えてしまいます。決算を終えて、前期の振り返りと当期の見込みを金融機関へ伝えるなかで、業績によっては半期経った頃に運転資金のニーズが追加で発生するかもしれないと予めコミュニケーションを取っているのなら、同一金融機関から年に2回の融資を受けられる可能性は高まります。

しかし、流石に3回目の融資相談となると、貸し手は借り手が読みを外した原因を究明したくなるでしょうし、目先の資金繰りを解決するための弥縫策という印象を拭えなくなります。年度の始めから計画を共有していなかったり、新計画に曖昧な部分があったりすると、悪くなった心証を覆せないです。企業側から見たら融資に拘る限り今期は手詰まりという状況になりますので、RBFにスイッチするインセンティブが生まれます。

信用保証協会の保証上限に達するとき

信用保証協会の保証上限金額に抵触する場合も同様です。理想を言えばリミットに達する前にプロパー融資へ辿り着きたいですが、状況が許さないことも充分にありえます。保証付き融資からプロパー融資へと段階的に切り替える際、どうしても審査が厳しくなります。過渡期の業績の伸びが急峻で、経営者側はモメンタムが継続すると見ていて、金融機関側は逆に一過性のブームだと捉えていて、折り合いがつかないこともあるでしょう。決算が終わってからあらためて話をしましょうと言われがちな場面ですから、代替策としてRBFは検討に値します。

季節資金が必要でも当座貸越枠を設定できないとき

最後に、当座貸越枠が設定できない局面についても触れます。当座貸越は季節資金との相性が良く機動性が高い借り方ですが、極度額を設定するための審査は通常の金銭消費貸借契約よりも厳しいです。スタートアップが当座貸越を利用する事例が見られるのは、契約期間中に金融機関側だけの判断で与信の金額を削減できる特性があるからです。返済が滞る兆候を掴んだ瞬間に金融機関は取引を縮小するか、契約を更新しない判断をします。中小企業が当座貸越枠を設定するためには1期や2期黒字決算を達成したくらいでは足りず、長期的に利益を出し続けて初めて検討の俎上に乗ります。直近に赤字決算があるなかで季節資金を調達したいとき、RBFは有力な手段となり得ます。

RBFの利用シーンに関する考察は以上です。次回は簿記2級とデットIRとの関連性について説明します。