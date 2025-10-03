今年の連載の再開に先立ちまして、過去の記事の内容に誤りがございましたのでお詫びいたしますとともに、内容を訂正し最新情報を追記して配信いたします。

具体的には本連載の第3回「融資のコストを比較する方法」で紹介した、短期プライムレートと長期プライムレートの説明に筆者の認識の齟齬がございました。理解の混乱を招き、誠に申し訳ございませんでした。

あらためてではございますが、融資のコストを比較する方法について情報を整理します。論点は大きく分けて2つあり、【1】固定金利と変動金利をどう比較するか、【2】融資契約で負担するコストをどう比較するかについて考えていきます。

【1】固定金利と変動金利をどう比較するか

融資の金利の相場を調べようとしたとき、様々な指標が存在することに気付きます。日々の経済ニュースでは短期プライムレートやTIBORといった用語が頻出しますし、実務で利用する制度融資のパンフレットにも金利の水準が記載されています。数字が固定金利なのか変動金利なのか、中小企業の融資の実務において金融機関の利益を乗せている数値なのか否か、2つの評価軸を用いて金利の呼称を整理すると下表の通りになります。

短期プライムレートと長期プライムレートは、金融機関が預金として集めた資金に利ザヤを乗せて企業側へ提示している金利です。日本銀行のWebサイトで公表されている数値は、短期プライムレートが「都市銀行(みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行)が自主的に決定した金利のうち、最も多くの数の銀行が採用した金利および最高、最低の金利」、長期プライムレートが「みずほ銀行が自主的に決定・公表した金利」です。都市銀行以外の金融機関の短期プライムレートについては個別に調べる必要があり、各社のWebサイトに掲載されているケースが殆どです。

TIBORはTokyo InterBank Offered Rateの略称で、東京の銀行間取引金利のことを指します。全銀協TIBOR運営機関が公表しています。融資においては金融機関側の仕入れに相当し、貸し出す際の利益が乗っていないレートになっています。故に、短期プライムレートとTIBORとの比較は、金融機関の利益の分だけ差異が生じていることになります。

預金ではなく市場調達した資金に利益を上乗せして貸す形態の融資をスプレッド貸しと呼び、上乗せ幅をスプレッドと言うことがあります。私見ですが、スプレッドは売上高数億円の経営規模なら1%(TIBOR+1%での融資契約)、売上高数十億円の経営規模なら0.5%(TIBOR+0.5%での融資契約)という印象を持っています。

他の金利指標としてTONA(Tokyo OverNight Average rate、無担保コール翌日物金利)がありますが、中小企業の融資の実務で利用されることはありません。TIBORと同等と見做すことができる固定金利は、金利スワップレート(スワップレート)と呼ばれます。

金利スワップレートの計算方法については、三菱UFJ信託銀行のWebサイトに掲載されていた解説「金利スワップの計算方法」がイメージを掴みやすいです。

日本全国で統一的に利用できる中小企業融資用の固定金利の指標はないので、相場を調べたいときは各地方自治体のWebサイトで公表されている制度融資のパンフレットを確認するとよいでしょう。

参考までに2025年9月22日時点の各種金利指標を列挙すると、短期プライムレート1.875%、長期プライムレートが2.30%、TIBOR 3MONTHが0.77273%、TIBOR 3MONTHに対するスワップレートが0.77250%となっています。

訂正前の記事で筆者が短期プライムレートを固定金利と勘違いをしていた背景として、「短期プライムレートを参照して水準を決めた固定金利の融資」と「短期プライムレートで契約した変動金利の融資」が混在していることと、長らく金利水準が変動しなかったことが挙げられます。

【2】融資契約で負担するコストをどう比較するか

融資に伴い企業が支払うコストを計算するとき、金利・保証料・契約付随コスト・優遇措置の4要素について検討し、合算します。各要素について順番に確認していきます。

金利は、固定金利と変動金利の差以外にも、金額の多寡、融資期間の長短、一括返済・分割返済の選択、担保・保証の有無といった要素に影響を受けます。融資の諸条件のうち金利だけを抜き出して単純比較しても、コストの最適化を図ることはできません。充分な返済能力がある前提で、金利はボリュームディスカウントが効きますので、融資の金額が大きければ金利が下がる余地が出てきます。

融資期間を短くしたり、分割返済にしたり、担保や保証を入れるケースは金利が低くなる傾向があり、逆に、融資期間を長くしたり、一括返済にしたり、無担保や無保証にするケースは金利が高くなる傾向があります。正確に推計しようとすると困難を極めますが、各条件が金利に及ぼす効果の大きさを見積もりつつ比較する必要があるでしょう。

保証料の代表例は、信用保証協会へ支払う信用保証料です。信用保証料の料率は各信用保証協会のWebサイトにて公表されており、水準を確認することができます。団体信用生命保険の保険料も保証の一種と言えるでしょう。

信用保証協会の対象外業種についても、農業は農業信用基金協会が、漁業は漁業信用基金協会が、林業は農林漁業信用基金が、それぞれ保証を提供しています。医療・介護・福祉の領域では福祉医療機構が保証を提供しています。ディープテック領域のスタートアップに対しては、中小企業基盤整備機構が債務を保証する制度も存在します。公的機関が提供する保証の料率は0%台から2%台であることが大半です。プロパー融資では保証機関を利用しないため、保証料は不要です。

民間保証機関へ保証料を支払うケースもあります。東京都には「東京プラスサポート融資制度」があり、オリックス株式会社・全国しんくみ保証株式会社・株式会社オリエントコーポレーションが保証機関となっています。また、「東京都動産・債権担保融資(ABL)制度」では昭和リース株式会社・GMO ペイメントゲートウェイ株式会社が保証機関となり融資をしています。

契約付随コストは印紙税や、シンジケートローンにおけるアレンジメントフィー・エージェントフィー・弁護士費用が挙げられます。シンジケートローンではない通常の融資において事務手数料が必要となるケースも見かけます。金銭消費貸借契約書は印紙税の第1号文書に該当するので電子契約であれば印紙税は不要となりますが、融資契約の電子化はまだまだ道半ばです。

例えば1,000万円を超え5,000万円以下の融資に対する印紙税は2万円なので、融資金額の0.04%から0.2%相当の費用負担となります。でんさいを金融機関へ振り出せば印紙税は不要という考え方もあります。

優遇措置には利子補給と信用保証料減免があります。傾向として都道府県の制度融資は保証料減免が多く、市区町村の制度融資は利子補給が多いです。利用する制度によっては併用できることもあるので都度確認することをお薦めします。優遇措置が設けられている制度融資を繰上返済するときは、未経過期間に対応する助成金額の返還を求められるので注意が必要です。

過去の融資の契約条件を振り返るとき、今後申し込む融資の希望条件を割り出すとき、金融機関の提案内容を比較するときなど、融資コストを比べる場面では金利・保証料・契約付随コスト・優遇措置の各情報を整理すれば分かりやすいです。

プロパー融資と信用保証協会付き融資を比較するケースでは、特に注意が必要です。プロパー融資は、信用保証協会付き融資よりも経営破綻時の元本回収額が低く見積もられます。金融機関側が元本毀損リスクを保険(保証)の形態で転嫁できない分、リスクプレミアムが金利に上乗せされることになります。プロパー融資の金利には保証料相当額が内包されていると判断することが妥当です。

融資のコストを比較する方法に関する説明は以上です。次回は2024年の資金調達環境について、創業ファイナンスに焦点を当てて解説します。