銀座のクラブに勤務する筆者が「ちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは「20代の女の子とはさすがにもう無理なので…」とあきらめながら30歳くらい年下の女には可能性を感じてしまうおじさん。

色々見誤る60代

つねづね不思議なのですが、どうしておじさんは40近い女のことはおばさんってちゃんとわかるのに、60代の自分のことだけはいつまでも「お兄さん」、ちょっと厳しく見積もっても「実年齢よりは若く見える」扱いなんですか。男と女では加齢のスピードが違うとでも思っているのでしょうか。本当に不思議です。

「20代の女の子とはさすがにもう無理なので…」と、さも自分は謙虚であり、贅沢を言わない堅実な男ですという顔をしているおじさんがたびたび現れますが、「さすがにもう無理なので…」のあとに続くのはたぶん「でも30代ならいけそう」じゃないですか。

本当は20代がいいけれど37歳のお前(筆者)で我慢できますというかしてあげますなどの本音が見え隠れしているし、全然謙虚でも堅実でもないんですよね。

だって、65歳のおじさんと37歳の私だと28歳の年齢差があるんです。おじさんが成人して、就職活動して、就職して、中堅社員手前くらいで私はやっと生まれているんです。

「えー、すっごーい！こんなの初めて！」がどんどん減っていく30代

20代が無理なら30代で、と考えているおじさんにひとつ言わせていただくと、20代でありとあらゆるチヤホヤと甘やかし、そして贅沢三昧を味わい尽くし、その間にいい加減仕事も覚えて自分のお金でいろいろ買ったり食べたりできるようになった40手前のおばさんが20代と比べてイージーかというと、たぶんそんなことはないと思うんですよね。

おばさんに「えー、すっごーい！こんなの初めて！」って言わせる方が難しくないですか。だって悲しいことにたぶん別に初めてじゃないし。



漫画: ひえじまゆりこ

✅過去の残念おじさん漫画を一気読み

おじさんたちありがとう

今回は「20代の女の子とはさすがにもう無理なので…」とあきらめながら30歳くらい年下の女には可能性を感じてしまうおじさんについて紹介しました。

でもありがたいですよね。こうして年齢差をものともせず、どうどうと勝負を挑み、「まあ、楽勝ですね」みたいな顔をしているおじさんたちがいてくれるおかげで、この先しばらくはおまんまを食っていけそうです。

おじさんたち、ありがとう。