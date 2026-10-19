銀座のクラブに勤務する筆者が「夜の街に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、“編集長の友だち”を自称する「繋げるよ」おじさん。

大親友とは……

これはまだ私がフリーのライターとして独立したばかりで、今よりもさらに仕事に困っていた頃のことです。当時は西東京市の安キャバに在籍していました。

その日ご来店になったおじさんが「普段はなにやってんの？」と言うので、こまごまとした原稿料をかき集めてなんとか食いつないでいると話したところ、彼は

「え、ライターやってんの？ オレさ、雑誌〇〇の編集長と大親友なんだよね。今度飯食うからさ、キミも繋げてあげるよ！」

と、少し酔った顔で言いました。

まだ初々しかった私は「え！本当ですか？」と身を乗り出したわけなのですが、よくよく話を聞くと、その編集長というのはおじさんの友だちの奥さんの弟の同僚の先輩のお兄ちゃんくらいはるか遠くにいる方で、「今度飯食うからさ」は到底実現しそうにもなく、私はいったん浮かしたお尻をまた深く深くソファに沈めたのでした……。

たぶん業界あるある

おじさんはその後「で、いつ飲みに行く？」「来週業界の友だちと会うんだけど」と、数回声をかけてくれました。

飲みに行かなかったのでここからは100％想像なのですが、飲みに行っていたとしたら、業界の人を名乗るおじさんたちに「仕事論」とかを聞かされ、「この仕事で食ってくんだったらさあ色々経験しとかないとさあ……」と叱られ、最後は「まあ、またメシくらいご馳走しますよ」とか言われ、1本も連載には繋がらず、泣いて帰ることになったんじゃないかな。

売れてないライターをしているとこういうお誘いがとにかく多いです。これはたぶん業界あるあるです。



漫画: ひえじまゆりこ

✅過去の残念おじさん漫画を一気読み

繋げるよおじさんはこりごり

今回は“編集長の友だち”を自称する「繋げるよ」おじさんについて紹介しました。

他人の肩書きをちらつかせ、相手の関心を引こうとする人はどこにでもいます。理由はとてもシンプルです。持ち合わせのカード(肩書きなど)では勝負できないことをおじさん自身が誰よりもよーく理解しているからです。

だから「編集長」が必要なわけですが、それって「私は男として魅力がありません」と自ら大声で認めているようなものです。これ以上に悲しいことってないです。

とにかく「今度、どこそこの高級タワマンで作家先生を呼んでパーティーするからおいでよ」「大物プロデューサーを紹介してあげるから、今度飲みにおいで」おじさんはもうこりごりです。