転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。

本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。

「多様な経験を通じて社員が成長」する方針、自身も営業・マーケを経て人事へ

今回は、サントリーホールディングス 人財戦略本部 人財戦略部 課長の眞田さんにお話を伺いました。営業、ビール事業のマーケティング、そして人事へと、社内で幅広いキャリアを重ねてきた眞田さん。キャリア入社者に期待することや、サントリーの採用の実態について詳しく伺います。

――眞田さんのこれまでのキャリアについて教えてください。

2003年に新卒でサントリーに入社しました。親戚が町工場を経営しており、学生時代の長期休暇はそこでアルバイトをしていました。その経験から「実態のある物を作ってお届けする仕事」は素敵だなと思い、メーカーを志望しました。

サントリーの就職説明会で人事担当者が「お店で『なっちゃん』を買ってくれるお客様を見るのが本当に嬉しい」と楽しそうに話されているのを見て、「こういう風に仕事ができたら楽しそうだ」と感じたのが入社のきっかけです。

最初の5年間は量販店向けの営業を担当しました。その後、ビール事業部へ異動し、13年間にわたりマーケティングに携わりました 。特に「金麦」ブランドには長く関わり、ブランドマネージャーとして戦略立案からプロモーションまであらゆる意思決定を経験しました。

――金麦のブランドマネージャー! 非常にやりがいもありそうですが、大変なことも多かったのではないでしょうか。

そうですね、あらゆることを考えて決めていくプレッシャーがありました。売上が目標に届かない年もあり、苦しい時期の方が多かったかもしれません。しかし、振り返ってみると、仲間と一緒に考えたことが世の中の多くの人に届くという仕事は本当に素敵だなと感じます。その後、24年春に人事部門へ異動となりました。

――大きな部署異動ですが、どんな経緯なのでしょうか。

会社の方針として「多様な経験を通じて社員に成長してもらう」という考え方があり、それに基づいた人事異動によるものでした。サントリーは社員との関係を中長期的に捉えており、65歳までプレイヤーとして活躍し続けるためには、得意領域が複数ある方が良いと考えています。若手であれば「10年で3仕事」という育成方針もあります。

私の場合も、営業とマーケティング中心だった経験から、もう一つの領域にチャレンジすべきだという期待があったのだと思います。ただ正直人事への異動は驚きましたね。当初はわからないことも多くて苦労もしました。

――現在の担当業務をお聞かせください。

現在は人財戦略部の課長として、キャリア採用全般を担当しつつ、自社の経営幹部層のタレントマネジメントやマーケティング部門の人財育成などを担っています。

グローバルへの展開を加速する飲料・酒類メーカー、「生命の輝き」を創造

――改めて、サントリーの事業内容と目指していることを教えてください。

サントリーは、飲料・酒類の総合メーカーとして、国内・海外で広く事業を展開しています。大きな柱は「飲料」「酒類」「健康食品」の3つです。「Our Purpose」として「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命(いのち)の輝き』をめざす。」ことを掲げています。

――「生命の輝き」という言葉は他社で掲げることも少なく、特徴的ですね。

世界中の人々の「生命の輝き」を実現することが私たちの目標です。私自身、お酒のマーケティングをしていた際は、お客様が日々の晩酌で「ちょっと嬉しい、楽しい」と感じていただける時間を創ることを大切にしていました。生活者に寄り添い、豊かな生活文化を創造することを目指しています。

――近年は海外売上比率も高まっていますね。

現在、グローバルの売上比率は約50%にまで広がっています。私が入社した頃に比べ、今は「世界中でサントリーの商品・サービスを楽しんでいただけるようにする」という、よりグローバルな視点を持つ社員が増えていると感じます。

「やってみなはれ」「みとくんなはれ」のカルチャーに合う人財を重視

――キャリア採用の現状について教えてください。

ここ数年は年間100名程度を採用しており、新卒を含めた入社者の約3〜4割がキャリア採用となっています。以前に比べ、キャリア採用のボリュームは確実に増えています。

――積極的にキャリア採用を行う狙いはどこにありますか。

事業がグローバルに拡大しデジタル化も進む中で、サントリーの中に「新しい風」を取り入れたいという思いが一番大きいです。社内で長くキャリアを積んできたメンバーにはない発想や考え方が持ち込まれることで、周囲にも良い刺激が広がり、成長の鍵になると期待しています。

実際、私が所属していた当時のマーケティング部門で、「パーフェクトサントリービール」のブランドマネージャーはお酒ではない業界出身のキャリア入社者でした。活躍している事例も多いですね。

――どのような職種での採用が多いのでしょうか。

営業、マーケティング、デジタル、ファイナンス、生産研究、エンジニアなど、ほぼ全ての職種で採用を行っています。

――どういったルートから採用に至っていますか。

転職エージェント経由の採用が割合としては多く、7割ぐらいになりますね。他にはBloomキャリア登録やビズリーチなどのスカウトツールや、自社ホームページからの直接応募から採用に至っています。

――「サントリー」であれば知名度や人気も高いと思いますが、キャリア採用において課題はどんな点にあるのでしょうか。

最近はデジタル部門での採用も強化していますが、世の中ではまだ「サントリー＝デジタルも強化している」という認識も弱いと感じています。実際にはIoTを活用した次世代工場やDX戦略など、非常に面白い挑戦の場が広がっています。サントリーの事業や採用の実態をより多くの人に伝え続けることが課題の1つです。

――選考プロセスや、面接で重視しているポイントを教えてください。

書類選考後、2〜3回の面接を行います。一次面接には人事と現場のマネジャークラスが同席し、最終面接は役員クラスが担当します。

重視しているのは、これまでの経験はもちろんですが、サントリーのカルチャーにフィットするかどうかです。周囲とのコミュニケーションを大切にしつつも、恐れずに自身の意見を発信し「健全なコンフリクト」を乗り越えていける人かどうかは重視しています。

「やってみなはれ」という言葉はサントリーが大切にしている価値観ですが、「みとくんなはれ」という言葉がセットになっています。新しいことに挑戦し、強い意志を持って最後までやり遂げることを日常の業務でも意識しており、そうしたカルチャーに合う方を採用したいと考えています。

サントリーホールディングス 人財戦略本部の眞田さん(写真左)とBloom 代表取締役の平原(写真右)

キャリア入社者に驚かれるほど社員が「自社のことを好き」な会社

――実際にキャリア入社した方が驚くことはありますか?

想定していた以上に、みんなが会社のことを好きということですね(笑)

仕事の積み重ねが、商品となって多くの方に届き、人々の生活の喜びや社会貢献に繋がる感覚を持ちやすいことが心の支えとなって誇りを持ちやすい環境と思います。

あとは飲み会の多さに驚く人もいますね。部署にもよりますが、人との交流が好きな社員が多く、月に数回は社員間で飲食することもあります。

――働く上で特徴的だと思う人事面の考え方や制度はありますか。

自身も経験してきましたが、「多様な経験を通じて成長する」という考え方は特徴的だと思います。これまで培った専門性だけでなく新たな強みを増やしていくために、大きく異なる部署へのジョブローテーションの機会もあります。

グローバルな事業展開が進む中、1年間のトレーニー制度も含め海外で活躍する機会も増えています。

――働き方の面では変化はあるのでしょうか。

コロナ禍を経て、リモート勤務を含む柔軟な働き方が定着しました。一方で、私たちは「対面でのコミュニケーションから生まれる価値」も大切にしています。柔軟な働き方を維持しつつ、リアルな場での健全な議論を掛け合わせる、その最適なバランスを追求しています。

――最後に、転職を考える方へのメッセージをお願いします。

サントリーには、お酒、飲料、健康食品、さらには外食まで、多彩な事業領域とグローバルな挑戦の場があります。これまでの専門性を活かせるのはもちろん、入社後さらに新しい経験を積み重ね、自分をアップデートしていける非常に「おもろい」会社です。

私たちの商品を通じて、世界中の人々の「生命の輝き」を支えたい、新しい価値を創造したいという情熱を持った方と、ぜひ一緒に働きたいと思っています 。少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ採用ホームページなどを通じて私たちのリアルな姿に触れてみてください。

サントリーホールディングス 人財戦略本部の眞田さん