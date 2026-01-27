転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。

本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。

転職して野村證券に入社し、その後社外への転職と再入社を経験

今回は、野村ホールディングスのグループ人材開発部長である土居さんにお話を伺いました。投資銀行部門で長くM&Aアドバイザーとして活躍された後、事業会社での経営企画やコーポレート担当の役員を経て、再び野村ホールディングスに人事として再入社されたというユニークなキャリア。証券・金融以外の業界経験者の入社や活躍も多いという、意外な野村ホールディングスのキャリア採用の実態について詳しく聞きました。

――土居さんのこれまでのキャリアについて教えていただけますか?

2001年に新卒で放送局に入社し5年ほど勤務していました。元々学生時代にスポーツをやっていたこともあり、スポーツを放映するメディアの仕事に興味がありました。入社後は人事を経験した後、営業を担当しました。

その後メディア業界がテレビとインターネットの連携を深めていく時期にあたり、業界の外からメディア業界の変革に携わりたいという思いや、海外を含めたグローバルなビジネスへの関心も強くなり、2006年に野村證券に転職しました。

――放送局から証券会社への転職だったのですね。転職後に野村證券ではどんな業務を担当されてきたのでしょうか。

はい、企業の資金調達やM&Aなどを支援する投資銀行部門において、テレコム・メディア・テクノロジー領域向けのM&Aアドバイザリーサービスに長年携わりました。

当時は、MBOや上場子会社の完全子会社化や売却など、M&Aが企業の戦略としてより一般化していく時期でした。M&Aの数が増加していく中で、M&Aの実務がより定着していった時期でもあり、M&Aアドバイザーという仕事に携われることに非常に充実感を感じていました。

野村では、東京、ロンドン、大阪での勤務を経て、12年間ほど勤務していました。

――野村證券を一度退職されたと伺っています。

ええ、マーケティングや決済、ベンチャー企業への投資などを行う事業会社に転職し、経営企画やコーポレート全般を管掌する執行役員を担当、トータルで5年ほど務めました。野村で培った経験を事業会社の経営という立場でどれだけ通用するか、試してみたいという想いがありました。

その後、人事部門に異動していた投資銀行部門時代の先輩や同僚と会う機会があり、昔の仲間ともう一度一緒に汗を流して働きたい、成長した自分でもう一度挑戦してみたいという気持ちから野村證券に再入社しました。

自身の意向を踏まえて人事の仕事を担当させていただいており、今は人材開発部長として、野村ホールディングス全体の採用、研修・育成、タレントマネジメントという分野を管轄しています。

――投資銀行部門から事業会社の役員、そして野村證券の人事部門というキャリアは非常にユニークですね。

私の中では非常に連続性のあるキャリアに感じています。投資銀行部門でM&Aや資金調達などの企業の経営に関するアドバイスを行い、次に事業会社の経営側として組織を含むコーポレートの実務を担う経験をしました。いまは野村ホールディングスの人事でありますが、人事は経営の一部という意識で取り組んでおり、これまでの経験や学びがいまのキャリアに繋がってきていますね。

東京都江東区の豊洲オフィスでインタビューを実施

金融資本市場を牽引する事業展開、投資銀行部門は常にトップクラスの実績

――野村グループの事業内容について改めて教えていただけますか。

野村グループは「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」をパーパスに掲げています。ウェルス・マネジメント、インベストメント・マネジメント、ホールセール、バンキングという4つの部門が横断的に連携してサービスを提供しています。

収益のバランスは部門間で分散していて、グローバルで見ると海外収益の割合がほぼ半分を占めています。

――個人や法人向けに証券の営業を行うウェルス・マネジメントでは、ビジネスモデルの変化がニュースになることも多いですね。

これまでの売買による手数料中心の「ブローカレッジ型」ビジネスから、お客様の資産残高に応じて一定の報酬を受け取る資産管理の「ストック型」のビジネスへ大きく移行してきました。お客様のニーズを起点として資産に関するお悩みに応え、お客様の目指すゴールの実現に向けてパートナーとして伴走するビジネスを追求しています。

多様なお客様のニーズにお応えできる「グループの総合力」、その根幹を成す優秀な人材を継続的に輩出できる「育成体制」。長い歴史の中で培ってきたこうした組織の力が、この大きな変革を実現させたのだと思います。

――土居さんが長く携わられた投資銀行部門のM&Aアドバイザリーの強みはなんでしょうか。

M&Aの業界ランキングであるリーグテーブルでは常にトップを争う位置にいて、非常に取り扱う案件数が多いという点です。M&Aのアドバイザリーにおいては知識ももちろん必要ですが、それを実践するための経験・知恵・ノウハウが重要になります。当社でアドバイザリーを経験するとユニークな案件を経験する機会も多く、専門性を非常に効率的、効果的に高めることができるのが強みです。