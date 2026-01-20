転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。

本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。

20年のキャリアで幅広い職務を経験した人事リーダー

今回は、ライオンのキャリア開発グループ マネジャーの春田さんにお話を伺いました。石けんとハミガキから始まったライオンは、現在ではオーラルヘルスケア、ビューティケア、ファブリックケアなどの商品が生活者の日常に根ざしています。キャリア採用を拡大する中でも「ダイレクト採用」を強化しているとのこと。その背景や実態について詳しく聞きました。

――春田さんのこれまでのキャリアについて教えてください。

一般消費財のマーケティングに関わりたいという思いもあり2006年に新卒でライオンに入社し、約20年になります。最初は小売店向けの営業を経験し、その後は栄養ドリンクや殺虫剤などのマーケティング・商品開発に5年ほど携わりました。

国内のMBAプログラムへの派遣を経て、その後人事を3年間ほど担当し、人事評価や人事制度の企画などを行いました。さらにその後、新規事業開発を担う部署にも在籍し、現在は人事部門のキャリア開発グループのマネジャーをしています。

――かなり幅広いご経験をされていますね。現在はどんな役割の組織になるのでしょうか。

キャリア開発グループでは人材採用と社内の育成を行っています。 確かにこれまで、かなり広い経験をしてきましたね。現在のキャリア開発グループにおいて、各部門の要望や外部人材の専門性を結びつける基盤となっている面もあります。

創業からの伝統「より良い習慣作り」と新規事業への挑戦

――改めてライオンの事業内容について教えていただけますか。

当社の事業は、ハミガキ・歯ブラシ・洗剤・医薬品などを含む一般用消費財事業、アジアを中心とした各国で展開している海外事業、そしてBtoBが中心の産業用品事業の大きく3つのセグメントに分けられます。産業用品事業には、例えば電池用の導電性カーボンやタイヤ用の粘着剤などの事業もあります。

売上の構成としては、生活者の日常に深く根ざした一般用消費財と海外事業で9割程度を占めており、生活者への影響力が非常に大きいのが特徴です。

――競合他社も多い一般用消費財の中で、ライオンの強みはなんでしょうか。

当社の最大の強みは、創業以来の理念である日常の「より良い習慣作り」に徹底してこだわっている点です。我々が目指すのは、単に消費を切り替えてもらう企業活動ではなく、新しい行動・生活習慣を作ることによって、人々の幸せをさりげなくサポートしていくことです。

この根底には、創業者がハミガキや歯ブラシにまだ馴染みが薄かった時代に、商品を広めつつ行動の習慣化を通じて人々の生活を健やかにしてきたという歴史があります。「新しい習慣作り」を意識した事業展開や、さりげない日常の習慣に溶け込むような商品開発が当社の強み・特徴だと思います。

――具体的には、ハミガキや歯ブラシといった既存事業以外にはどのような新規事業に取り組まれているのでしょうか。

我々の挑戦は、コアとなる既存事業の周辺領域に広がっています。例えば、口の中から表情筋にアプローチし、肌をこすることなくリフトケアできる「inquto(インキュット)」を立ち上げ、販売を始めました。

また、私が手掛けていた新規事業開発では、お口の衛生状態だけでなくお口の機能を良くすることを目指しました。高齢者の方々が一生自分の口で食べられる幸せを感じてもらうための「お口のフィットネス」アプリ事業を進めていました。

――今後はどんな事業を展開していきますか?

経営ビジョンとして「次世代ヘルスケアのリーディングカンパニーへ」となることを掲げており、アジアを中心に習慣づくりを通じた社会価値、経済価値の創出を目指しています。

独自の生成AIモデルにAIエージェント機能を実装し、ビジネス部門から100名の開発者を育成する方針など、デジタル活用も加速させていきます。