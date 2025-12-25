転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。

本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。

営業一筋20年から人事へ。社内公募制度を活用した自身のキャリア変革

今回は、富士通のキャリア採用領域を統括する松村さんにお話を伺いました。インタビューの中で松村さんが「変革」という言葉を使ったのはなんと20回以上。「日本の伝統的大企業」と思われがちですが、事業や組織ともに大きく変化を重ねておりキャリア入社者も驚くことが多いとのこと。社内公募の規模や社内副業の仕組みも驚きの内容で、「変革」の本気さが伝わってきました。

――松村さんのこれまでのキャリアについて教えてください。

2003年に新卒で富士通に入社しました。学生時代に経営学を学んでいたこともあり、会社の経営に近い業務に携わりたいという思いから、入社時は組織面から経営に携わることができる人事部門を希望していました。

しかし実際に配属されたのは営業職で、意外なところからキャリアがスタートしました。お客様の業務上の課題を聞き出し、それを富士通の技術で実現する、いわゆるSIerとしての業務が中心でした。現在ではDXと言われる領域を含め、IT技術を活用してお客様や世の中に価値を提供するための企画や提案の仕事を入社から約20年間続けてきました。

――長かった営業職から人事部へ異動した経緯は?

入社から20年という節目を迎え今後のキャリアを考えてみたとき、入社時に人事部門で働きたいという気持ちがあったことを思い出し、改めて人事の仕事にチャレンジしようと決めました。

その際、社内の公募制度を利用し、2022年に人事の採用部門に異動しました。現在は富士通の人材採用センターにおけるシニアディレクターとして、キャリア採用全般を統括しています。

――実際に人事部門で働いてみていかがですか?

楽しいですね。もちろん営業部門でも仕事の面白さを感じていましたが、人事部門にいることで担当するお客様だけでなく、富士通の組織全体を考える機会が広がっています。キャリア採用を担当する中で、会社全体がどんな方向に向かうのか、その中でどの部門にどういう人材が必要なのかなど幅広く考えるようになっています。

「変革」を続ける富士通の事業、強みは研究開発による技術力と顧客関係性

――富士通の事業内容について改めて教えてください。

富士通は存在意義、パーパスとして「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、 世界をより持続可能にしていくこと」を掲げています。事業としては、デジタルサービスによって社会課題を解決し、サステナブルな世界を作っていくことに注力しており、その中心となる事業ブランドが「Uvance(ユーバンス)」です。

Uvanceは、ヘルスケア・製造・公共などの重点領域に対し、AIや高性能コンピューティングなどの基盤技術を使いながら、ウェルビーイングな社会を実現する解決策を包括的にして提供する事業ブランドです。

――システム開発を行うSIerの大手として、近い事業の他社との違いはどんな点にあるでしょうか?

大きく2点あります。1点目は、長年に渡り研究開発を重視し投資してきた結果、高い技術力を起点にビジネスを推進できる点です。特にAIや量子コンピューティングのような、限られた企業しか実現できていない技術を武器としています。スーパーコンピュータとして「富岳」が注目されることもありますね。

2点目は、これまで長期間に渡り培ってきた幅広い領域のお客様との関係性です。お客様や社会の課題に対して技術力を組み合わせることで、業界を超えたクロスインダストリーな価値を提供できるところが強みであり、事業自体の変革も続けています。

――変革というお話がありましたが、松村さんが入社してからの20年間で事業はどのように変わりましたか?

大きく変わりました。私が入った頃はシステムインテグレーションに加えモノづくりとしてハードウェアの事業にも注力していました。それが今ではハードウェア領域は縮小し、デジタルサービスに注力しています。直近ではコンサルティング事業も強化しており、「Uvance Wayfinders」という事業ブランドで、より上流の工程から顧客の考える社会課題の解決に向き合うサービスも提供しています。

事業の歴史のなかで特に近年は「いま変わらないと富士通として存在できない」という強い危機感のもと、フォーカスする事業や人事制度のあり方、社員のマインドセット含め、大胆な変革を重ねてきました。全てをガラッと変えるという強い意思をもって変革を推進しつづけてきた会社だと思います。

――今後の5年、10年に向けてはどんな事業の方向性でしょうか。

2030年に向けたビジョンとして「デジタルサービスによってネットポジティブを実現するテクノロジーカンパニーになる」ということを掲げています。

「ネットポジティブ」というのは、企業活動による「マイナスの影響」を最小限に抑えるだけでなく、社会や環境に対して積極的に「プラスの影響」を与えることを目指した考え方です。研究開発や技術の活用は課題も存在しますし、短期的には投資をためらう瞬間もあります。しかし社会全体をとらえ、長期的に考えた際に課題解決になりうること、プラスになることに関しては積極的に変革を進めています。