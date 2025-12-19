転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。

本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。

転職を経て約19年の日立勤務、キャリア採用の急拡大を牽引

グローバルな社会イノベーション事業を推進する日立製作所は2025年に年間930名という大規模なキャリア採用計画を公表しており、初めてキャリア採用数が新卒採用数を上回る計画となっています。前年のキャリア採用実績約600名から1.5倍の大幅な拡大であり、その裏には社内外の人材活用を促進する独自の工夫や仕組みがありました。日立製作所 人財統括本部 人事勤労本部 タレントアクイジション部 部長代理の大久保様にお話を伺っています。

――大久保さんのこれまでのキャリアについて教えてください。

1999年に大学を卒業後、まずは流通業界で社会人としての基礎を磨きました。その後、宿泊業へとキャリアを移し、約5年間勤務する中で初めて人事の仕事と出会いました。そこで「人の成長を支え、組織の未来をつくる」という役割に強く魅力を感じ、この領域で専門性を高めたいと考えるようになりました。

より視野を広げ、グローバルな舞台で人事としてのキャリアを築くことをめざし、2006年に日立製作所へ入社しました。

――日立への入社から約19年になりますね。どのような領域でご経験を積んでこられたのでしょうか?

日立入社後はまず、約2,500名の研究者が在籍する研究開発部門の人事として、採用から育成まで幅広い業務を担当しました。高度な専門性を持つ研究者と向き合う中で、人材戦略の重要性を深く実感した時期でもあります。その後、本社へ異動し、全社の新卒採用をリードする役割を担いました。

――現在のキャリア採用の担当になられた経緯は?

新卒採用を担当していた2019〜2020年頃、会社としてキャリア採用を大きく拡大する方向性が議論されていました。当時は専任体制が十分とは言えず、新たにキャリア採用チームを立ち上げることになりました。この領域の強化が組織にとって重要だと感じた私は、自ら手を挙げてそのチームのリーダーを希望し、今の役割につながっています。

現在は管理職として、キャリア採用全般の戦略立案から実行まで幅広く管掌しています。

日立製作所は「社会イノベーション事業」、強みは「IT・OT・プロダクト」の組合せ

――日立製作所の名前は知っていても、事業領域も広く何をしている会社なのか掴みづらい方もいるかと思います。そうした方向けに事業内容について説明してもらえますか。

おっしゃる通り、日立は非常に幅広い領域で事業を展開しています。私たちはこれらを総称して「社会イノベーション事業」と呼んでいます。これは創業以来変わらない考え方で、「優れた自主技術・製品の開発を通じ社会に貢献する」という企業理念が根底にあります。

現在、事業は大きく4つのセクターに分かれています。デジタルシステム&サービス、エナジー、モビリティ、そしてコネクティブインダストリーズです。

例えばデジタルシステム&サービスでは、法人向けにシステム開発やDX支援を行っています。エナジーでは送配電技術から再生可能エネルギー関連まで、インフラ領域を幅広くカバーしています。モビリティは鉄道事業が中心です。車両製造にとどまらず、信号・チケット販売システム、さらにはAIを活用した故障予兆など、運行を支えるソリューション全体を提供している点が特徴です。

――それぞれの事業分野で様々な競合もいるかと思いますが、「日立ならでは」の事業のユニークさや強みはどこにあるとお考えですか?

日立の最大の強みは、「IT・OT・プロダクト」という3つのリソースを一社で保有し、それらを組み合わせてお客様に価値を提供できる点にあります。これは世界的に見ても非常にユニークで、高く評価されている日立ならではの特徴です。

ITはシステム開発やデジタル技術などの情報技術、OTはOperational Technologyの略で、インフラや工場、交通などの領域で使われる運用・制御技術を指します。そしてプロダクトは、最終製品として形になるモノづくりそのものです。

これら3つをすべて自社で持ち、組み合わせてソリューションとして提供できる企業は世界的にも多くありません。その点が、日立のユニークな強みだと考えています。

――世界的に見てもユニークとのことですが、なぜ日立は実現できているのでしょうか。

日立がIT・OT・プロダクトをすべて自社で持ち続けている背景には、長い歴史の中で一貫して“社会インフラを支える”という使命を果たしてきたことがあります。電力、交通、産業、そして情報システムまで、社会の根幹を支える事業を担う上で、製品提供だけでなく、運用に関わる技術やデジタル技術を総合的に発展させてきました。

こうした積み重ねが、結果としてIT・OT・プロダクトを自社内に蓄積し、相互に連携させて価値を生み出す現在の強みにつながっています。つまり日立の場合は、「必要だったからこそ、自然と三位一体のリソースが社内に育っていった」という点が他社にはない独自性だと考えています。

――この先5年後、10年後に向けてどのような展開をしていくのでしょうか?

日立としては、これからも「社会イノベーション事業」を軸に、社会課題の解決に挑み続けるという大きな方針に変わりはありません。そのうえで、グローバルでの事業展開はこれまで以上に加速させていく考えです。

また、日立が強みとするIT・OT・プロダクトを組み合わせ、お客様の課題を解決する事業モデルを「Lumada(ルマーダ)」と総称しています。データと技術を掛け合わせて価値を生み出すこのLumadaビジネスは、今後の日立の中心的な事業領域となっていくと考えています。5年後、10年後を見据えたとき、日立の成長の大部分はこのLumadaを起点に生まれていくはずです。