転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。

本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。

事業企画から人事へ - 自身も転職してデンソーに入社した近藤課長のキャリア

グローバルサプライヤーのデンソーでは、キャリア採用が新卒採用を上回る年間400名以上へと急拡大中とのこと。社員の定着率が極めて高く「ずっと働ける」デンソーが採用を積極化する背景や、ミスマッチを防ぐために工夫した特徴的な一次面接をはじめとする採用活動の実態について、人事部採用室の近藤課長にお話を伺いました。

――近藤さんのこれまでのキャリアについて教えてください。

新卒では他のメーカーに入社し、工場経理などを担当していました。業績が厳しかったこともあり転職を考え、事業経営の分野、特に原価計算や管理会計に関わる仕事がしたいと考えていました。デンソーに転職したのは2008年です。当時、生まれたばかりだった電動化の事業に関われることを魅力に感じました。電動化の幅広い領域で事業企画などの経験を12年ほど積んだのち、社内で違うキャリアを歩むことを考え、他部署への異動を希望しました。

――なぜ人事部へ異動となったのでしょうか?

事業側の経験が長くなるなか、組織の中で人の異動や昇格に関わる機会も増えました。その中で「人に関わる仕事って面白いかもしれない」と思い始めたんです。事業企画としてのキャリアを積む選択肢もありましたが、どうせなら全然専門性がない領域にもチャレンジしたいと考えていたところ、人事部への異動の話をもらい、即希望しました。希望を踏まえて2021年に人事部に配属となり、現在はキャリア採用領域の課長を務めています。

自動車部品から農業まで? 社会課題解決をテーマに事業領域を拡大

――デンソーの社名は知っていても詳しくわからない人向けに、事業の内容も教えてもらえますか?

自動車を中心とする移動手段や乗り物を「モビリティ」と表現していますが、モビリティ関連の部品の開発・提供が事業の中心となります。カーボンニュートラル社会の実現と、交通事故ゼロ社会の実現を掲げ、電動車の駆動部品やバッテリーを制御する電源システムなどを中心とした製品や、先進運転支援システム、クルマを電子制御する車載用ECUなどを中心とした製品の開発・製造が特に注力している事業となります。

――部品のグローバルサプライヤーとして売上は7兆円を超え、世界でもシェア2位と極めて大きい存在感になっていますね。

もう一つの大きな事業の方向性が、モビリティ事業で生み出した技術を他の産業の社会課題解決のために適用していく新事業です。具体的には工場の自動化を進めるファクトリーオートメーションや、水素の生成・利活用などの革新的な省エネ技術の創出、更には農業・農場の効率化による食の安全の追求などもあります。

――これまで培った基盤技術を活かした新事業にも積極的に取り組んでいるんですね。この点に関して、貴社の強みはどういったところでしょうか。

弊社の強みは、特にモビリティ関連の半導体やソフトウェアの基盤技術をゼロから生み出してきた点にあります。この規模で自動車業界の中で実現し展開しているのは当社の大きな特徴です。

――トヨタグループの会社と認識していますが、実態としてトヨタ自動車以外への販売はどれだけあるのでしょうか。

売上の約50%がトヨタグループ向けで、残りの約50%は世界中の自動車メーカーなどに販売しています。これは他のトヨタグループ企業と大きく異なる点であり、「独立性」と表現されることもあります。

――トヨタグループ以外の自動車メーカーも顧客にしているとは意外ですね。

デンソーは元々、トヨタ自動車の電装部門から分離・独立したのですが、その際には「トヨタの技術に頼らず自立せよ」と言われていました。その逆境から這い上がる姿勢が、技術を磨き、トヨタグループ以外のお客様にも良い製品を届けるという精神を育んだ背景となっていますし、トヨタグループにもフィードバックできる形にもなっています。いまでもボトムアップで提案を重ねる文化や、「やりたいことがやれる」風土が組織に根付いていると感じます。

年間400名以上のキャリア採用ではSIer、電機メーカーなど他業界出身者も活躍

――デンソーではどんな背景からキャリア採用を行っているのでしょうか。

先ほど申し上げたように事業が多角化してきており、社内で経験が長い社員でも新事業において専門性が十分でない場合があります。各事業で求める様々な経験・専門性のある方に入社いただき、実際に活躍する例も増えています。従来の事業も含め順調に伸長していることもあり、研究、開発・設計、生産技術、品質保証、調達、営業などのプロセス全般でキャリア採用の募集を行っています。

――年間どのくらいの規模で採用されているのですか。

2024年にキャリア採用数が新卒採用数を上回り、右肩上がりに増えています。2024年度はおよそ400名を採用し、今年は450名を超える計画をしています。

――これほどキャリア採用の規模が伸びているのはどうしてでしょうか。

やはり、モビリティの分野における電動化や知能化が、グローバルにおいて猛烈なスピードで変化していることが背景にあります。これに対応するため、専門性が高く注力事業に必要な人財を100人、200人単位で採用するという意思決定が3〜4年前にありました。それが今、事業全体に広がっている状況です。

――職種でいうと、どのような採用が多いですか。

ソフトウェアやシステム開発、ハードウェア開発、半導体開発がボリュームゾーンとなります。次に多いのが、ものづくりの会社であるため生産技術です。そして、「ないものを生み出す」ための研究職や企画職、それをまとめるPM(プロジェクトマネジメント)の方々も求めています。

――開発や研究の領域だと、どのような企業から転職される方が多いですか。

モビリティ領域においては、自動車メーカーや電機メーカーなどから来ていただく方が多いですが、ソフトウェアに関しては異業界からの転職者も多く、通信業界やSIer、IT企業の方に来ていただいています。