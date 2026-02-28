マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
マツダの「サバンナRX」は「7」だけじゃない! このクルマの名前は?

FEB. 28, 2026 11:00
Text : 御堀直嗣
「サバンナRX-7」といえば、ロータリーエンジンを搭載するマツダの名車です。ただ、「サバンナRX」は「7」だけではありません! さて、写真のクルマの名前は?

  • マツダ「サバンナRX-3」

    このクルマの名前は?

ロータリーエンジン専用の名車

マツダのロータリーエンジン専用車種として登場し、あの「スカイラインGT-R」にレースで勝ったこともある名車でした。

この写真はクラシックカーの祭典「ノスタルジック2デイズ 2026」で撮影しました。

「ノスタルジック2デイズ 2026」に集った名車、旧車の写真はこちら

  • マツダ「サバンナRX-7」

    こちらが「サバンナRX-7」です

――正解は次のページで!

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

