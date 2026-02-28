「サバンナRX-7」といえば、ロータリーエンジンを搭載するマツダの名車です。ただ、「サバンナRX」は「7」だけではありません! さて、写真のクルマの名前は?
ロータリーエンジン専用の名車
マツダのロータリーエンジン専用車種として登場し、あの「スカイラインGT-R」にレースで勝ったこともある名車でした。
この写真はクラシックカーの祭典「ノスタルジック2デイズ 2026」で撮影しました。
「ノスタルジック2デイズ 2026」に集った名車、旧車の写真はこちら
――正解は次のページで!
「サバンナRX-7」といえば、ロータリーエンジンを搭載するマツダの名車です。ただ、「サバンナRX」は「7」だけではありません! さて、写真のクルマの名前は?
マツダのロータリーエンジン専用車種として登場し、あの「スカイラインGT-R」にレースで勝ったこともある名車でした。
この写真はクラシックカーの祭典「ノスタルジック2デイズ 2026」で撮影しました。
「ノスタルジック2デイズ 2026」に集った名車、旧車の写真はこちら
――正解は次のページで!
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
Pick Up