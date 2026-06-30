恋愛・婚活コンサルタントとして数々の女性の相談に乗ってきた筆者が、これまでに寄せられた相談の中でも“忘れられない婚活男子”を紹介。婚活に役立つありがたいアドバイス付きでお届けします。

今回紹介するのは、「初対面のご飯のあと『車でどっか行かない?』ドライブマン」。

「いいパパになりそう」な研究者男性

待ち合わせに現れたのは、いかにも研究者らしい男性でした。チェックシャツにベージュのチノパン、資料やノートPCが入っていそうな大きめの黒いリュック。仕上げは、長年デスクに向かってきた人特有の立派な猫背。猫背は研究者の勲章でもあるのだとか。

そんな彼女の視線に気づいたのか、男性も思わず「毎日机に向かいすぎて猫背になっちゃいましたー、ハハハ」

そう照れ笑いする感じにも、妙な押しつけがましさがない。派手さはゼロ、不快感もゼロ。異性として強烈にときめくタイプではないけれど、少なくとも女遊びで忙しそうな気配はない。むしろ、

「結婚したら案外こういう人がいいのかも」――そんな空気があったのだとか。

若い頃は、恋愛リアリティ番組『バチェラー』に出てくるような、キラキラした王子様っぽい男性に惹かれていたけど、

「将来子どもができたら、一緒に図鑑を開いてくれそう」

そんなふうに、女性の中では“いいパパ候補”として評価しました。婚活では、こういう加点が案外大きいものです。

しかも彼の店選びは意外にも丁寧でした。事前に好きな食べ物を聞き、豆腐料理メインの和食ダイニングの個室を予約。相手の好みを聞き、ちゃんと個室まで押さえる。この“雑ではなさ”は、婚活市場ではかなり優秀です。

食事が終わり、そろそろお開きかと思ったタイミングで、彼がさらっと言ったそうです。

「このあと車でどっか行かない?」

過去に登場した残念な婚活男子を一気見

「ヤリモク(体目的)確定でしょ」という強烈な不信感

このひと言で、女性の頭の中では警報が鳴ったのだとか。

「それって密室ってこと?」

「人気のない場所に連れて行かれたら?」

大げさではありません。ニュースでマッチングアプリの事件もよく見るし、初対面の男性の車に乗ることが、女性にとってどれだけリスクか。そこを想像できていない時点で危ういです。

豆腐ダイニングの個室も、ホテルに連れ込むための布石だったのかも?

そもそも自分は、そんな軽く見られていたのか――。

チェックシャツも、猫背の自虐も、今となっては“真面目な研究者”ではなく、“安心させるための演出”にすら見えてくる。女性の警戒心とは、そういうものです。

結局、女性はやんわり断って、その日は食事だけで帰ったそうです。

研究者として優秀。婚活では前提条件が抜けていた

なぜ、会ったばかりの女性をいきなりドライブに誘ったのか。

おそらく、どこかで“助手席マジック”でも仕入れていたのかもしれません。横並びで同じ景色を見ると距離が縮まる、という、恋愛ハウツー界で見かける古典的理論です。

けれど、それが成立するのは、すでに信頼関係がある相手限定です。

前提条件のない密室は、ただのホラー空間です。

研究室では完璧なデータを導き出せるのでしょうが、婚活では「女性の警戒心」という変数を完全に計算に入れ忘れてしまっています。

婚活は、論文ではなく“目の前の人間”を読む場

誤解のないように言えば、彼に悪意はなかったのかもしれません。

でも初対面の女性を車に誘うことが、どれほど怖く映るか。その想像ができていない時点で、もう十分に失格です。

婚活は、フィールドワークです。相手を観察し、反応を見ながら、慎重に距離を縮めていく。本来、研究者が得意としていそうな工程であるはずです。

論文ならあとから修正できますが、婚活の第一印象は、そう何度も再提出できるものではありません。