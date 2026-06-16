恋愛・婚活コンサルタントとして数々の女性の相談に乗ってきた筆者が、これまでに寄せられた相談の中でも“忘れられない婚活男子”を紹介。婚活に役立つありがたいアドバイス付きでお届けします。

今回紹介するのは、「初回デートで4時間喋り倒した男性」。

学歴も将来像もしっかりしているのに、婚活で「ナシ」になる

高学歴、研究職、将来性も十分。プロフィールだけ見れば、かなりの好条件。実際、今回話を聞いた女性も、お相手が超難関国立大学の研究者だと知った瞬間、かなり前向きな気持ちになったそうです。

待ち合わせ場所に大学構内を指定されたときも、

「忙しい人なのかも」

「本郷ってなんだか知的だし、こういうデートも珍しくていいのかも」

と好意的に解釈したとか。もしかして将来は教授コース? 「いつか私は教授夫人よ?? なんちゃって」と、脳内で一瞬だけ夢を見たそうです。

マンガはマイナビニュースPremium編集部作成

過去に登場した残念な婚活男子を一気見

始まったのはデートではなく“集中講義”

ところが現実は、かなり違いました。案内されたのはカフェでもレストランでもなく、大学の廊下に置かれた硬い長椅子。そこで彼は、座った瞬間からひたすら自分の話を始めたそうです。研究のこと、大学のこと、仕事のこと、自分のキャリアのこと。

女性は最初こそ

「理系っぽい独特の話し方だな」

「緊張しているのかも」

と好意的に聞いていたものの、1時間たっても、2時間たっても状況は変わらない。こちらへの質問はほとんどなく、会話は完全に一方通行。婚活の初回デートというより、出席確認つきの集中講義です。

お茶もご飯もなし! 配慮ゼロ、耐久4時間デート

しかも時間は18時から22時。夕食どきにもかかわらず、お茶もなければ食事の提案もない。硬い椅子に4時間座らせたまま、相手が喉が渇いていないか、お腹が空いていないか、疲れていないかを気にする様子もない。これは単なる不器用ではありません。相手の状態を想像する力が、きれいに抜け落ちています。

悪気がないぶん厄介! ボクの世界、もっと教えてあげたいマン

男性側は「たくさん話して盛り上げた」と思っているのかもしれません。

でも女性にしてみれば、

「私に興味がないんだな」

「自分の話を聞かせたいだけなんだな」

「この人と一緒にいたら、私の体調や気分はずっと後回しなんだろうな」

としか思えないのです。しかも面倒なのが、本人は一ミリも感じが悪いことをしている自覚がない点です。悪気がないぶん修正もされにくく、同じことを繰り返します。

超高学歴ハイスペで将来有望な教授候補かもしれませんが、その前にまずデートの開催場所を見直してほしいところです。

とはいえ、女性も「私も途中で『そろそろお腹空いたので、どこか食べに行きませんか? 』と言えればよかった」と振り返っていました。婚活は相手を見極める場であると同時に、自分の違和感をちゃんと言葉にする場でもあります。

ただ、お伝えしたいのは、本当に選ばれる男性は、そもそも相手にそんなことを言わせません。 学歴や肩書きより先に、相手の空腹と疲れに気づけるか。婚活で最後にものを言うのは、そういう生活者としての配慮です。