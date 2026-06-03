ホンダが日本で復活させた「CR-V」は、上質さを前面に押し出した「プレミアムSUV」という触れ込みだ。同じような車格のクルマで比較するなら、トヨタ自動車の「ハリアー」が格好の対象となる。この2台をさまざまな角度で比較してみよう。まずは「サイズ」から。

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全長・全幅・全高がもたらすプロポーションの違い

日本の自動車市場において、ミドルサイズSUVは最も競争が激しく、かつメーカーの技術力とブランドイメージが色濃く反映されるセグメントだ。その中心に位置するのが、都市型SUVの先駆者として君臨するトヨタ「ハリアー」である。そこに、グローバル市場で圧倒的な支持を集めるホンダ「CR-V」が勝負を挑んできた形だ。

ホンダが日本で販売するCR-Vはハイブリッド車(e:HEV)のみ。なので、今回はハリアーのハイブリッド車(HV)と比べてみたい。

両モデルのサイズはどう違うのだろうか。公式スペックに基づくボディサイズから整理しておこう。

CR-V ハリアー(Zグレード) 全長 4,700mm 4,740mm 全幅 1,865mm 1,855mm 全高 1,680mm(FF)/1,690mm(4WD) 1,660mm(FF/4WD) ホイールベース 2,700mm 2,690mm 最小回転半径 5.5ｍ 5.5～5.7ｍ 最低地上高 200～210mm 190mm 車両重量 1,750～1,830kg 1,680(FF)/1,750kg(4WD)

まず基本となる外寸から見ていく。ハリアーHV(Zグレード)の全長は4,740mm、CR-Vは全長4,700mmとなっており、ハリアーの方がわずかに長い設計となっている。

この全長の差は、主にハリアーの流麗なフロントおよびリヤのオーバーハング(タイヤの中心から車端までの距離)によるもので、デザイン性を優先した結果といえる。

全幅に関しては、両モデルともに1,855mm～1,865mmの範囲に収まっている。日本の道路環境や一般的な機械式駐車場の制限を意識したギリギリのサイズ設定だ。

全高はCR-Vが1,680mm、ハリアーは1,660mm。たったの2cmしか変わらないものの、両モデルの印象は異なる。ハリアーの低い全高はクーペのようなシルエットを強調し、スタイリッシュな印象を与える。一方でCR-Vの高い全高は、室内空間の開放感に直結している。

取り回し性能の違いは?

日本の都市部において、「最小回転半径」は極めて重要なスペックだ。これはハンドルをいっぱいに切って旋回した際に、一番外側のタイヤが描く円の半径を指し、数値が小さいほど「小回りが利く」ことを意味する。

CR-Vは、そのボディサイズにかかわらず全グレードで5.5ｍという数値を維持している。これは、狭い路地での右左折やUターン、あるいは縦列駐車の際に大きな武器となる。

対するハリアーは、装着するタイヤサイズによってこの数値が変動する。18インチタイヤを履くグレードでは5.5ｍだが、上位グレード(Zなど)に装備される19インチタイヤ装着車では5.7ｍとなる。

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