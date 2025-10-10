東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。
今回紹介するのは、地下1階の「スクエア ゼロエリア」にある「とんかつ まい泉」から「ポケットサンド(銀の鈴プリント)」。
とんかつ まい泉「ポケットサンド(銀の鈴プリント)」(496円)
まい泉自慢のやわらかなヒレかつと、オリジナルの甘めのとんかつソース、とろりとしたたまごをはさみこんだ、丸いかたちのサンドイッチです。ちょっと小腹が空いたとき、お出かけや旅行のお供に、さまざまなシーンでお召し上がりいただけます。東京駅の待ち合わせスポット「銀の鈴」をモチーフにした「鈴」のイラストをプリントしたグランスタ東京店限定商品ですので、東京駅の旅のお土産にぴったりです。お子さまからお年を召した方まで、幅広い方に喜んでいただけます。
1日平均で約100個販売している人気商品。なんと、連休や行楽シーズンなどの繁忙期は200個以上売れる日も。その可愛らしい見た目にお子さまからの人気も高く、「ねえ、これ買って～」とおねだりしている、ほっこりするシーンもよく見られます。出張時にはご家族からお土産にとリクエストされているというサラリーマンのお話も聞きます。差し入れに、お土産に、自分用にもオールマイティな商品です。確実に手に入れたい方はやっぱり早めのご購入がおすすめです。