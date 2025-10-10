東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。

今回紹介するのは、地下1階の「スクエア ゼロエリア」にある「とんかつ まい泉」から「ポケットサンド(銀の鈴プリント)」。

とんかつ まい泉「ポケットサンド(銀の鈴プリント)」(496円)

とんかつ まい泉「ポケットサンド(銀の鈴プリント)」

まい泉自慢のやわらかなヒレかつと、オリジナルの甘めのとんかつソース、とろりとしたたまごをはさみこんだ、丸いかたちのサンドイッチです。ちょっと小腹が空いたとき、お出かけや旅行のお供に、さまざまなシーンでお召し上がりいただけます。東京駅の待ち合わせスポット「銀の鈴」をモチーフにした「鈴」のイラストをプリントしたグランスタ東京店限定商品ですので、東京駅の旅のお土産にぴったりです。お子さまからお年を召した方まで、幅広い方に喜んでいただけます。