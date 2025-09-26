マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
28 一目置かれる、東京駅土産

東京駅にあるイタリアの老舗チョコレートブランド、子どもから大人まで楽しめる「ジャンドゥーヤチョコパイ」

SEP. 26, 2025 14:00
東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。

今回紹介するのは、地下1階「丸の内坂エリア」にある「カファレル」から「東京ジャンドゥーヤチョコパイ 12個入」。

カファレル「東京ジャンドゥーヤチョコパイ 12個入り」(2,138円)

  • カファレル「東京ジャンドゥーヤチョコパイ 12個入り」

    カファレル「東京ジャンドゥーヤチョコパイ 12個入り」

イタリア・トリノの老舗チョコレートブランド「カファレル」の看板商品であるジャンドゥーヤチョコレートを使用した「東京ジャンドゥーヤチョコパイ」は、グランスタ東京限定の人気商品。ジャンドゥーヤチョコレートの濃厚でリッチな味わいと香り、そして、はらりとほどけるパイの軽い食感がたまりません。チョコレートは温度を気にすることが多いですが、こちらは常温で持ち運びができるのも嬉しいポイント。カファレルのモチーフであるてんとう虫やきのこ、ジャンドゥーヤなどを散りばめた、洗練されたパッケージデザインもお土産に最適です。

  • カファレル「東京ジャンドゥーヤチョコパイ」

    カファレル「東京ジャンドゥーヤチョコパイ」

小さなお子さまからご年配の方まで、幅広い層のファンに支えられているジャンドゥーヤチョコパイです。この商品を目的に足を運んでくださるお客さまも多くいらっしゃいます。そのままでも十分においしいのはもちろん、お皿に出して数秒温めると、まるで焼きたてのような味わいに。さらに、バニラアイスとの相性も抜群で、ぜひお試しいただきたいです。
常温で持ち運びできるため、猛暑に悩まされた今年の夏でもご好評をいただきました。まだまだ暑い日が続きますが、気温を気にせずチョコレートを楽しめるので、ギフトにも自分用にもぴったり。チョコレートラバーの方々にぜひおすすめしたい逸品です。(広報担当)

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

