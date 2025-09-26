東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。

今回紹介するのは、地下1階「丸の内坂エリア」にある「カファレル」から「東京ジャンドゥーヤチョコパイ 12個入」。

カファレル「東京ジャンドゥーヤチョコパイ 12個入り」(2,138円)

イタリア・トリノの老舗チョコレートブランド「カファレル」の看板商品であるジャンドゥーヤチョコレートを使用した「東京ジャンドゥーヤチョコパイ」は、グランスタ東京限定の人気商品。ジャンドゥーヤチョコレートの濃厚でリッチな味わいと香り、そして、はらりとほどけるパイの軽い食感がたまりません。チョコレートは温度を気にすることが多いですが、こちらは常温で持ち運びができるのも嬉しいポイント。カファレルのモチーフであるてんとう虫やきのこ、ジャンドゥーヤなどを散りばめた、洗練されたパッケージデザインもお土産に最適です。