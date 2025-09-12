東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。

今回紹介するのは、地下1階八重洲地下中央口前の「銀の鈴エリア」にある「コロンバン」から「銀の鈴サンドパンケーキ 苺」と「銀の鈴サンドパンケーキ モンブラン」。

コロンバン「銀の鈴サンドパンケーキ 苺、モンブラン」(苺：464円、モンブラン500円)

宮内省大膳寮員を拝命した創業者・門倉國輝が1924年に創業した、日本で初めて本格的なフランス菓子を提供した洋菓子メーカーのコロンバン。グランスタ限定の商品がこの「銀の鈴サンドパンケーキ」。ふわふわのパンケーキ生地にクリームをサンドし、上面に東京駅の待ち合わせ場所のシンボル「銀の鈴」の焼き印を押したパンケーキです。

「銀の鈴サンドパンケーキ 苺」はふわふわのパンケーキ生地に、苺風味の生クリームをたっぷりと絞り、フレッシュ苺をまるごと1個サンドしました。

季節限定商品の「銀の鈴サンドパンケーキ モンブラン」は、軽い口当たりのホイップクリームとなめらかなマロンクリーム、栗の甘露煮を贅沢にサンドふわふわのパンケーキ生地にサンドしています。秋の味覚にぴったりです。

銀の鈴サンドパンケーキ モンブラン