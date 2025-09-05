マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
26 一目置かれる、東京駅土産

常設店はグランスタ東京だけ! 秘書が選ぶセンスのある手土産「クレームブリュレタルト」

SEP. 05, 2025 14:00
東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。

今回紹介するのは、地下1階八重洲地下中央口前の「銀の鈴エリア」にある「喫茶店に恋して。」から「クレームブリュレタルト」。

喫茶店に恋して。「クレームブリュレタルト」(4個入950円、8個入1,836円、12個入2,700円)

  • クレームブリュレタルト

    クレームブリュレタルト

ホワイトチョコレートを合わせて バニラ香るプディング風に仕立てたクリームの表面を、一つひとつバーナーでキャラメリゼしています。ココット皿に見立てたサックリとした食感のタルトに、ブリュレしたトロリとなめらかなクリーム、中にはほろ苦い焦がしキャラメルソースを閉じ込めました。まさに本物さながらのクレームブリュレです。サクッとろっパリン! な 東京“喫茶店”スイーツをお楽しみください。おいしいだけではなく、パッケージデザインもかわいいこちらの商品、女性人気はもちろんなのですが、幅広い層のお客さまにお買い求めいただいています。

タルトのおいしさももちろんですが、文庫本のようなパッケージもかわいくて、こだわりが光ります。“地球を飛び出しておいしいスイーツを探しに宇宙へ”というストーリーのパッケージデザインなんだとか。純喫茶にありそうなコースター型のしおりも入っています。常設店は東京駅だけなので、プレミア感のあるお土産としても喜ばれています。メディアで「センスのある手土産」や「秘書のおすすめ手土産」などで取り上げていただくことも多いです。自分へのご褒美に「本当に特別な時にだけ購入する」というお客さまからのお声も届いています。(広報担当)

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

