東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。

今回紹介するのは、地下1階八重洲地下中央口前の「銀の鈴エリア」にある「Brick bake bakers by Pâtisserie ease」から「チャッククッキー プレーン・チョコ・抹茶」。

Brick bake bakers by Pâtisserie ease「チャッククッキー プレーン・チョコ・抹茶」(プレーン480円、チョコ・抹茶500円)

Brick bake bakers by Pâtisserie easeといえば、定番人気の焼きたてフィナンシェのイメージが強いですが、チャンククッキーが加わっております。プレーンは4月から、チョコと抹茶は7月から販売中。外はザクッと、中はしっとり。1枚でいろんな食感が楽しめます。大きなチョコやナッツがごろっと入った、アメリカンスタイルのクッキーです。店内オーブンで丁寧に焼き上げているので、香ばしさも格別です。ほどよい甘さとしっかりしたサイズ感もたまりません。

焼きたてのフィナンシェと自由に組み合わせてお楽しみいただけます。食感も味わいの違いも楽しめるこのペアリング、おすすめです!