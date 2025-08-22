東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。

今回紹介するのは、1階の「吹き抜けエリア」にある洋菓子店「(NO) RAISIN SANDWICH」から「キャラメルバターサンドイッチ レーズン&ショコラアプリコット 4個入り」。

(NO) RAISIN SANDWICH「キャラメルバターサンドイッチ レーズン&ショコラアプリコット 4個入り」(1,580円)

キャラメルバターサンドイッチ レーズン(右)、ショコラアプリコット(左)

上質な素材と豊かな風味。とろけるキャラメルが幸せな余韻を生む、新しいバターサンドです。一つひとつ丁寧な手仕事を重ね、味わい深く仕上げました。オリジナルキャラクター「キャラメルくま」が描かれた商品パッケージは、つい手に取りたくなる愛らしさです。

【レーズン】

ホワイトチョコベースのバタークリームに、果実味あふれるレーズンを混ぜ込み、濃厚に炊き上げたバニラキャラメルとともに、発酵バターのサブレでサンド。豊かな味わいと幸福な余韻がひとつになった、レーズンサンドのニュースタンダードです。

【ショコラアプリコット】

ミルクチョコベースのバタークリームに、甘酸っぱい杏を混ぜ込み、クーヴェルチュールチョコレートを加えた紅茶ミルクキャラメルとともに、カカオサブレでサンド。リッチな風味が口いっぱいに広がります。