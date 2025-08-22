東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。
今回紹介するのは、1階の「吹き抜けエリア」にある洋菓子店「(NO) RAISIN SANDWICH」から「キャラメルバターサンドイッチ レーズン&ショコラアプリコット 4個入り」。
(NO) RAISIN SANDWICH「キャラメルバターサンドイッチ レーズン&ショコラアプリコット 4個入り」(1,580円)
上質な素材と豊かな風味。とろけるキャラメルが幸せな余韻を生む、新しいバターサンドです。一つひとつ丁寧な手仕事を重ね、味わい深く仕上げました。オリジナルキャラクター「キャラメルくま」が描かれた商品パッケージは、つい手に取りたくなる愛らしさです。
【レーズン】
ホワイトチョコベースのバタークリームに、果実味あふれるレーズンを混ぜ込み、濃厚に炊き上げたバニラキャラメルとともに、発酵バターのサブレでサンド。豊かな味わいと幸福な余韻がひとつになった、レーズンサンドのニュースタンダードです。
【ショコラアプリコット】
ミルクチョコベースのバタークリームに、甘酸っぱい杏を混ぜ込み、クーヴェルチュールチョコレートを加えた紅茶ミルクキャラメルとともに、カカオサブレでサンド。リッチな風味が口いっぱいに広がります。
もともと冷蔵保存のバターサンドをオンラインで販売してきたブランドですが、今春、初の常設店をグランスタ東京にオープンしました。このキャラメルバターサンドイッチはグランスタ東京店限定品。常温保存品のためお持ち帰りも安心で、ぜひ「東京みやげ」としてご利用いただきたいです。出張で東京にお越しの方が「家族に頼まれて」とお買い求めに来られることも多く、こうして店舗を通じて多くの方に手に取っていただけることをとても嬉しく思っています。
プチギフトやお試し購入向けの2個入りもありますが、冷やして食べてもおいしい! その食べ比べをしていたただきたく、入数が4個以上のものをオススメしています。(広報担当)