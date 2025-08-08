東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。

今回紹介するのは、地下1階八重洲地下中央口前の「銀の鈴エリア」にある「MIYUKA」から「実千菓(みちか)」。

MIYUKA「実千菓」(「あずき&いちご」、「いちご&ミルク」ともに4個入720円)

和のものと洋のものを美味しさで結ぶMIYUKA。いちごをテーマに和と洋の味のお菓子を作りました。いちご大福といちごのショートケーキから着想を得ています。

【あずき&いちご】：あずきチョコの中にあずきといちごのフリーズドライを散りばめてクッキーを重ねた和の味です。

【いちご&ミルク】：ホワイトチョコの中にいちごのフリーズドライを散りばめてクッキーを重ねた洋の味です。

詰め合わせは10個入りと18個入りを販売しており、価格はそれぞれ1,900円と3,420円です。