東京駅の1階と地下1階に広がる「グランスタ東京」で購入できる、おすすめの手土産を一商品ずつ紹介。新商品や季節限定の商品、ポップアップストアなど、手土産のトレンド最前線をお届けします。センスのいいお土産選びに必見。
今回紹介するのは、地下1階八重洲地下中央口前の「銀の鈴エリア」にある「MIYUKA」から「実千菓(みちか)」。
MIYUKA「実千菓」(「あずき&いちご」、「いちご&ミルク」ともに4個入720円)
和のものと洋のものを美味しさで結ぶMIYUKA。いちごをテーマに和と洋の味のお菓子を作りました。いちご大福といちごのショートケーキから着想を得ています。
【あずき&いちご】：あずきチョコの中にあずきといちごのフリーズドライを散りばめてクッキーを重ねた和の味です。
【いちご&ミルク】：ホワイトチョコの中にいちごのフリーズドライを散りばめてクッキーを重ねた洋の味です。
詰め合わせは10個入りと18個入りを販売しており、価格はそれぞれ1,900円と3,420円です。
老若男女に愛されるこちらの商品は、味はもちろん見た目のかわいさからもご購入につながることも多いようです。女性からの人気はもちろん、「出張土産で家族からのリクエスト」「会社の手土産にしたら好評だったので今回も!」などといった男性からのお声もよく聞かれます。通販などは行っておらず、都内2店舗のみの販売。和×洋の商品で幅広い年齢層に喜ばれる商品です。日持ちもすることと、持ち歩きも常温OKなのもおすすすめのポイントです。「JR東日本おみやげグランプリ2025」にて総合準グランプリを受賞したクッキー缶「あずき沙風練(さぶれん)」もぜひ! (広報担当)