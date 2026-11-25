ホンダは11月20日、次世代ハイブリッド車(HEV)シリーズの第1弾となる「アヴァンシア」をワールドプレミアした。アヴァンシアは3列シートを備える大型SUVで、新開発のハイブリッドシステムを搭載するとともに、新しい「H」マークを採用した。日本のほか、タイ、中国、オーストラリアなどへの投入を予定している。

アヴァンシアはタイ工場で生産し、2027年春に日本で発売する予定だ。日本国内で販売するホンダのSUVとしては最大の車格となる。

ホンダ「アヴァンシア」の写真を一気に見る

次世代HEVを2029年度までに15車種

ホンダは、このアヴァンシアを皮切りとする次世代HEVシリーズを2027年から2029年度までにグローバルで15車種展開する計画だ。プラットフォームは部品の共用率を約7割まで高めてコスト競争力を強化する。

一方、ホンダは11月10日に2027年3月期上期の連結決算を発表したが、その当日、米国では現地時間9日に、オハイオ州でHEVの新工場を建設すると発表した。米国で拡大するHEV需要に対応し、大型モデルを中心にHEVの生産能力を拡大するもので、約30億ドル(約4,700億円)を投じ、2029年の稼働を目指す。

「脱エンジン」宣言から5年、EV転換を中断

2021年4月に就任した三部敏宏社長は、就任会見で「2040年までに新車販売をすべてEV(電気自動車)とFCEV(燃料電池車)にする」との方針を打ち出し、“脱エンジン”宣言として世間をアッと言わせた。

以来、ホンダは「EV全振り」ともいえるスタンスで事業を進めてきた。しかし、中国の現地メーカーの攻勢で価格競争が激しさを増し、米国ではトランプ政権が環境政策を転換してEVの購入補助を打ち切った。こうした環境の変化を受け、ホンダはEV転換路線を中断する経営判断を下した。

ホンダは今年3月、旗艦EV「0(ゼロ)シリーズ」の2車種を含む3車種の開発中止を決めた。代わりに打ち出したのが、HEVへの回帰だ。新型HEV技術を搭載する15車種を2029年度までに世界で展開し、HEVの販売台数を2030年には2025年比2.7倍の250万台に高める。新しいハイブリッド技術では、燃費性能を従来比1割以上、コストを3割以上改善する。

米国ではオハイオ州の新工場に加え、11月17日には南部アラバマ州の工場に4.6億ドルを投じ、大型HEV向けエンジンの生産ラインを新設すると発表した。米国でのHEVシフトを加速させる。

アジアでは15車種展開がカギ

中国や日本を含むアジアでは、次世代HEVシリーズ15車種の展開が大きなカギを握ることになる。ホンダはコスト競争力を高めたうえで、「アヴァンシアを皮切りにホンダのHEVは変革を遂げていく」と意欲を示す。

アヴァンシアはホンダのタイ工場で生産する

ちなみに、「アヴァンシア」の車名は、ホンダが1999年に日本で発売したステーションワゴンが初代となる。初代アヴァンシアは、当時ホンダが「新しいカタチの上級車」と位置付け、上級セダンの質感とミニバンの広さを組み合わせた先進的なクルマとして投入したものだった。

その名を受け継ぐ新型アヴァンシアは、ホンダの次世代HEVシリーズの第1弾として、3列シートの大型SUVに生まれ変わった。

3列シートを備える大型SUVとして生まれ変わった

SDVとしての実力も試金石に

次世代HEVシリーズのアヴァンシアでは、「ソフトウェア定義車両(SDV)」技術の導入も焦点となる。ホンダはアヴァンシアをSDVと位置付けており、ホンダのSDV技術の進展を占ううえでも試金石となろう。

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