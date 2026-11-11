2026年度上期(4～9月)の国内販売で、乗用車の電気自動車(EV)が前年同期比2.5倍の7万273台と大きく伸び、半期として過去最高を記録した。新車販売に占めるEVの比率は3.7％に上昇している。下期は軽自動車のEVを中心に、さらに販売を伸ばしそうだ。

EV販売が過去最高に! 伸びた理由は?

9月単月で見ても、EV販売は前年同月比89％増の1万6,074台と単月の過去最高を更新し、EV比率は4.5％に達した。

輸入車に限ると、上期のEV販売は前年同期比38.5％増の2万3,022台で、上半期として過去最高を更新した。輸入車全体に占めるEV比率は19％だ。けん引役はテスラで、その大半をテスラが占めるとみられる「その他」は2.5倍の1万5,072台に伸びた。中国のBYDは登録車が2,043台、軽EVの「ラッコ」が648台だった。

BYDの軽EV「ラッコ」の写真を一気に見る

日本ではハイブリッド車(HV)が強く、EVの販売比率は長らく1～2％程度にとどまっていた。世界の潮流から見ると、伸び悩んでいたといっていい。それがここへきて大きく伸びたのは、EV補助金の増額、トヨタをはじめとする国産EVの相次ぐ投入、テスラやBYDの販売攻勢などが重なったためだ。

下期は軽EVの“決戦”に!

今下期の注目は、軽自動車のEVが国内EV販売をさらに押し上げるかどうかだ。

中でも関心を集めているのが、“黒船襲来”ともいわれる中国BYDの軽EV「ラッコ」と、これを迎え撃つ「軽自動車の雄」スズキの「e SKY」(eスカイ)の販売の行方である。

スズキの軽EV「e SKY」の写真を一気に見る

ラッコは日本の軽自動車規格に合わせて開発されたEVだ。日本の生活環境に適したボディサイズとしながら、室内空間を広く確保した「スーパートール」形状を採用。乗り降りや荷物の出し入れがしやすいよう、左右にスライドドアを備えている。

グレードは「200」「300プラス」「300プレミアム」の3種類で、全車2WD(前輪駆動)。一充電走行距離(WLTCモード)と価格は、「200」が210kmで214万5,000円、「300プラス」が320kmで239万8,000円、「300プレミアム」が320kmで249万7,000円だ。

ラッコに対する国のCEV補助金は全グレード一律15万円。エントリーグレードの「200」は補助金を使うと199万5,000円となり、200万円を切る。最上級の「300プレミアム」は補助金を使っても234万7,000円だ。

7月28日の発売以降、最も多くの受注を集めているのは最上級の「300プレミアム」だという。合成皮革シートや足元にガイドを投影するハンズフリー電動スライドドアなど、装備が充実していることが大きい。

「200」との価格差は35万円ほどあるが、東京都在住であれば、国の補助金15万円に都の補助金40万円が加わる。自宅に太陽光発電を設置していればさらに30万円が上乗せされ、補助金は最大で計85万円になる。

スズキ「e SKY」はラッコより安く

一方のスズキ「e SKY」。10月6日の発表会で、鈴木俊宏社長は「お客さまの声とともに軽自動車を磨き続けてきたスズキだからこそ、たどり着くことができたひとつの答えが新型e SKYです」と力を込めた。

e SKYも装備の異なる3グレードをそろえ、一充電走行距離は全グレード共通で310km(WLTCモード)だ。エントリーグレード「A」(受注生産)の価格は212万円で、ラッコの「200」より2万5,000円安い。販売の中心と見込む「G」と「X」は、それぞれ239万円、279万円だ。

e SKYに対する国のCEV補助金は56万8,000円。最安グレードなら実質約155万円、「G」でも約182万円で購入できる計算だ。軽EVは今後、「200万円を切る水準」で競い合うことになる。

e SKYのフロントまわり

補助金頼みの販売には懸念も

ただし、国の補助金については、経済産業省が2026年度分の申請受け付けを12月に終了する見込みだと公表している。予算が尽きた後については「切れ目ない対応」を検討するとしているものの、具体策は決まっていない。また、2027年1月以降に届け出る軽EVについては、補助金の上限が58万円から45万8,000円に下がることも決まっている。

スズキの鈴木社長も、補助金への感謝を示しつつ、「(補助金が)つかなくなった時点で売れ行きが落ちるというような問題もはらんでいる」と、補助金に頼った販売には懸念を示している。

CEV補助金は2026年に入って制度が見直され、全体としては増額となったものの、メーカーによって補助額に大きな差が出た。軽EVで比べても、ラッコの15万円に対し、日産「サクラ」やホンダ「N-ONE e:」は58万円だ。BYDの日本法人からは、審査の透明性などを求める声も上がっている。

軽EVの主戦場は「200万円」

いずれにしても、ラッコは今下期から本格的な販売期に入り、迎え撃つe SKYも11月16日に発売となる。“黒船”ラッコの上陸で、軽EVは「200万円」を巡る主戦場となった。日産「サクラ」、三菱自動車「eKクロス EV」、ホンダ「N-ONE e:」といった既存の軽EV、そしてホンダが2028年に投入を予定する「N-BOX EV」も含め、軽EVの販売動向に注目したい。