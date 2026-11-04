トヨタ自動車と米アルファベット傘下のウェイモは、2027年に日本で無人の自動運転タクシー(ロボタクシー)の運行を開始すると発表した。トヨタの電気自動車(EV)「bZ4X」をベース車両とし、まず日本で運行を始めた後、英国など海外にも展開する。

両社は2025年4月に自動運転分野での協業に向けた基本合意を発表している。今回はトヨタがEV車両を、ウェイモが自動運転技術を提供し、特定の条件下で運転手が不要となる「レベル4」の自動運転タクシーを生産・供給することになる。

自動運転といえば、米テスラや最近では中国勢が先行しているとされてきた。そうした中で、トヨタの自動運転への取り組みがまずロボタクシーから具体化することには、どのような意味があるのだろうか。

安全第一のウェイモと組む理由

トヨタとウェイモの発表によると、「トヨタが培ってきたグローバルな車両開発・生産の知見とウェイモの完全自動運転技術を組み合わせることで、レベル4の自動運転車両のグローバルな普及を加速していく。これにより、人の運転ミスに起因する事故の低減に貢献すると共に、移動に不便を感じている方を含むより多くの人々に移動の自由をお届けすることを目指す」としている。

ウェイモは米グーグルの自動運転部門を母体とする企業で、米国の都市ですでに無人ロボタクシーの配車サービスを展開している。

その自動運転技術は安全第一を志向するものだ。LiDAR、レーダー、カメラを組み合わせた「センサー・フュージョン」を採用し、暗闇や悪天候でも高い精度で物体を検知できる。これに道路情報を細かく反映した「高精度マップ」(HDマップ)を組み合わせることで、無人での走行を実現している。

トヨタの中嶋裕樹副社長は、ウェイモとのロボタクシー協業について「トヨタは車両と交通インフラを連携させることで、より安全な交通社会の実現に貢献できる可能性を引き続き検討していく」と述べた。ウェイモの安全重視の姿勢がトヨタの安全思想とマッチしたことで、ロボタクシーの普及・拡大に力を入れていくということだ。

カギは「インフラ協調」

この点に関しては、10月に幕張メッセで開催された「ジャパンモビリティショー ビズウィーク2026」(JMS Bizweek)で日本自動車工業会(自工会)の佐藤恒治会長(トヨタ副会長)が、「自律制御型ができれば自動運転社会が突然生まれるわけではない。日本は交通社会が複雑で、インフラと協調して安全が確保される」と、日本の自動運転が進むべき方向を示唆する発言をしていた。

自律制御型とは、「E2E」(エンド・ツー・エンド)と呼ばれる自動運転技術のことで、周囲の環境の認識から判断、操作までを一貫してAIが担う。米テスラが先行し、中国勢も追随している。

一方のトヨタは、交通インフラとの連携によって安全確保を優先しながら、自動運転を先行させる方針だ。JMS Bizweekの自工会合同展示でトヨタが出展していたのが「ITSスマートポール」である。信号機などと一体化できるセンサーと通信設備を兼ねたポールで、交差点付近の人やクルマを検知し、その情報をクルマに送ることで事故などのトラブルを防ぐ。

交通インフラとクルマが連動する自動運転の仕組みは「インフラ協調」と呼ばれる。E2Eと共存する交通システムを構築することで、安全性はより高まることになるのだ。

高岡工場で一貫生産

トヨタは、ウェイモとのロボタクシーに使用するbZ4Xについて、試験・検証を含む初期運行を2027年に日本で開始する。その後、数年をかけて英国をはじめ、ウェイモがサービスを展開する海外各国にも順次導入していく。国内で生産された量産車を活用するもので、日本初の完全自動運転タクシーサービスの実現に向けた第一歩となる。

車両はトヨタの高岡工場(愛知県豊田市)で生産される。ベース車両の組み立てから、ウェイモの自動運転用ハードウェアの搭載までの一連の工程を高岡工場で手がけることになる。