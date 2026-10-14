三菱自動車工業はタイで生産する1トンピックアップトラック「トライトン」をホンダにOEM供給する。ホンダが他社から車両供給を受けるのは、約30年ぶりだ。過去には水面下で経営統合の動きもあった因縁の2社が手を組む理由は?

クルマのOEM供給とは?

ホンダは三菱自動車との協業第1弾として、トライトンのOEM供給を受けることになったという。

クルマの「OEM供給を受ける」というのは、他社が生産したクルマを自社ブランドで販売することだ。ホンダは三菱自動車から提供を受けるトライトンにホンダのバッジを付けて販売することになる。2028年以降に東南アジアから販売を始める予定とのことだ。

ホンダは日産との経営統合協議に先立つ2024年8月から、三菱自動車を含む3社で協業を検討してきた。

ホンダと三菱自動車には因縁がある。1990年代半ば、両社のメインバンクだった旧・三菱銀行を仲介に、水面下で経営統合の話が進みかけたことがあったのだ。当時は苦境にあったホンダを、第三勢力から抜け出した三菱自動車が吸収合併する構図だった。

トライトンってどんなクルマ?

「トライトン」は車両後部に荷台の付いた「1トンピックアップトラック」という車種だ。キャビンは1列シートのタイプや2列シートのタイプなどがある。高剛性ラダーフレームを採用した車両構造でエンジンは2.4Lクリーンディーゼルターボ(最高出力150kW/最大トルク470Nm)。悪路走行に強く、乗用・貨物兼用車として人気が高い。新興諸国でも売れているクルマだ。

三菱自動車は東南アジア市場をグローバル戦略の中核とし、タイ生産のトライトンを世界戦略車に位置付けている。特にインドネシアやタイでは販売シェアが高い。だが近年は、タイ経済の停滞もあり、タイ工場の稼働率が低下していた。

これに対してホンダは、EV(電気自動車)戦略の見直しを迫られたこともあり、四輪事業の収益性悪化を打開することが大きな経営課題となっている。

東南アジア市場では中国勢の進出とEV攻勢が激しくなっている。ホンダは二輪車(バイク)で圧倒的な強さを誇るものの、四輪車(クルマ)では苦戦している状況だ。

ホンダはかねてから「自前主義」を貫いてきたが、ラダーフレーム構造の車種を持っていない。トライトンのOEM供給を受ければ、投資負担を軽減しつつ、東南アジアでの四輪車事業の強化につなげられる。

三菱自動車は2024年2月、トライトンを日本市場で12年ぶりに復活させた。日本で7年ぶりの復活となる話題の新型車「パジェロ」は、このトライトンのラダーフレームをベースに開発し、タイ工場で生産するクルマだ。

新型パジェロはタイを皮切りに世界市場に展開していく方針。日本では2026年12月に発売する。新型パジェロの生産にトライトンのホンダへの供給が加われば、タイ工場の稼働率は一気に向上する。

ホンダ、日産、三菱の関係は変わるのか

ホンダはEVからハイブリッド車(HV)への戦略転換などで四輪事業の赤字脱却を急ぐ中、他社との協業を積極化している。特に日産とは、経営統合こそ破談になったものの、次世代ソフトウェア定義車両(SDV)に向けた車載基本ソフト(OS)や電子制御ユニット(ECU)などの共通化で正式に合意している。

ホンダと日産が今後、こうした協業を広げていけるのか。さらには再び経営統合に向かうのかは、日産の経営再建とホンダの四輪事業の黒字安定化の成否いかんによるだろう。

さらに注目されるのがホンダと三菱自動車の関係だ。ともにメインバンクが三菱UFJ銀行ということから、かつての因縁も思い起こされる。ゴーン時代に日産の傘下に入った三菱自動車が、いつまでその状況にあり続けるのかも含めて、今回のトライトンOEM供給を契機にどう動くかに注目だ。