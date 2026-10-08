日本の新車市場は「トヨタ1強」の様相が顕著になっている。2026年度上半期の実績を見ると、新型「CX-5」を投入したマツダの健闘も目立つ。2026年度下半期は軽自動車市場におけるEV販売の行方や日産自動車の反転攻勢に注目したい。

やっぱりトヨタが強い!

日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)が発表した2026年度上半期(4～9月)の国内新車販売実績は、全体で229万2,064台(前年同期比5.1％増)と2期連続で前年を上回った。今年度上半期の新車市場は、購入時にかかる自動車税の「環境性能割」が3月末で廃止されたことが追い風となった。

自動車各社の成績は、新型車の投入により明暗が分かれた。大雨など、自然災害による一部工場の生産停止なども実績に影響した。

トヨタ自動車は「RAV4」や電気自動車(EV)の「bZ4X」などが販売台数を牽引。登録車販売を前年同期比14％増に伸ばし、「トヨタ1強」の様相がさらに濃くなった。

トヨタ現行型「RAV4」の写真を一気に見る

トヨタ以外で健闘したのはマツダで、主力の新型「CX-5」投入が大きく寄与した結果、登録車販売は前年同期比9.6％増と好調な伸びを示した。

マツダ新型「CX-5」の写真を一気に見る

上半期の実績を踏まえて下半期(2026年10月～2027年3月)の国内新車市場の動向を見通すと、やはり、大きな注目点は軽自動車市場での軽電気自動車(軽EV)販売の行方だろう。加えて、国内販売で反転攻勢に入っている日産自動車が、上昇局面に移行することができるかどうかも見どころだ。

上半期の国内新車総販売は5％増と2年連続の増加を示したが、そのうち、自販連統計による新車登録が150万4,178台(9.6％増)となっているのに対し、全軽自協の軽自動車新車届出は78万7,886台(2.5％減)と2年ぶりのマイナスとなった。これは、新型車投入による新車効果が薄かったことによるものだ。

軽自動車は日本の新車市場の約4割を占める人気の車種。そこに着目し、軽のEVを自社開発したのが中国のBYDだ。軽EV「ラッコ」は2026年7月末に発売となり、販売が本格化。発売から約2カ月で受注台数は1,832台に到達した。

BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

BYDを迎え撃つスズキの新型車

軽自動車のトップであるスズキは、10月6日に軽EV「eスカイ」(e SKY)を発表し、BYDを迎え撃つことになる。既存の国産軽EVである日産「サクラ」、三菱自動車工業「eKクロスEV」、ホンダ「N-ONE e:」の販売動向にも注目したい。

スズキ「e SKY」の写真を一気に見る

世界の新車販売動向を見ると、2026年上半期(1～6月)でガソリン車の割合が初めて5割を下回った。ハイブリッド車(HV)を除くガソリンエンジン車の世界販売は、前年同期比10％減の2,025万台だった。新車販売に占めるシェアは49％となり、2021年に73％あったシェアはわずか5年で急減している。「EV減速」と言われながらも、中国や欧州を中心にEV需要は着実に伸びている。その中で日本市場のEV販売比率は2％程度と低い。

だが、日本独自規格のエントリーカーである軽自動車こそEV向きとされ、いよいよ軽市場でのEV本格化が進む流れが下半期から始動することにもなりそうだ。

さらに、この下半期の国内新車市場のメーカー別動向で注目されるのが日産だ。経営再建へのポイントとして、母国・日本市場での巻き返しを図る日産。かつてはトヨタとトップ争いをしていた同社だが、ゴーン長期政権下で日本市場がないがしろにされた結果、現在はメーカー別で5位の座に甘んじている。

イヴァン・エスピノーサ社長率いる日産は、母国市場での新車投入を積極化する方針を打ち出している。ここ最近では小型SUV「キックス」や大型ミニバン「エルグランド」の新型車投入が相次いだ。日産の2026年度上半期の新車販売実績は6％増の19万7,271台となっており、下半期の販売増につながりそうだ。