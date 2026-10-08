日本の新車市場は「トヨタ1強」の様相が顕著になっている。2026年度上半期の実績を見ると、新型「CX-5」を投入したマツダの健闘も目立つ。2026年度下半期は軽自動車市場におけるEV販売の行方や日産自動車の反転攻勢に注目したい。

  • トヨタ「RAV4」

    日本の新車市場、下半期はどうなる?

やっぱりトヨタが強い!

日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)が発表した2026年度上半期(4～9月)の国内新車販売実績は、全体で229万2,064台(前年同期比5.1％増)と2期連続で前年を上回った。今年度上半期の新車市場は、購入時にかかる自動車税の「環境性能割」が3月末で廃止されたことが追い風となった。

自動車各社の成績は、新型車の投入により明暗が分かれた。大雨など、自然災害による一部工場の生産停止なども実績に影響した。

トヨタ自動車は「RAV4」や電気自動車(EV)の「bZ4X」などが販売台数を牽引。登録車販売を前年同期比14％増に伸ばし、「トヨタ1強」の様相がさらに濃くなった。

  • トヨタ「RAV4」

    トヨタ「RAV4」

トヨタ現行型「RAV4」の写真を一気に見る

トヨタ以外で健闘したのはマツダで、主力の新型「CX-5」投入が大きく寄与した結果、登録車販売は前年同期比9.6％増と好調な伸びを示した。

  • マツダ「CX-5」

    マツダ「CX-5」

マツダ新型「CX-5」の写真を一気に見る

上半期の実績を踏まえて下半期(2026年10月～2027年3月)の国内新車市場の動向を見通すと、やはり、大きな注目点は軽自動車市場での軽電気自動車(軽EV)販売の行方だろう。加えて、国内販売で反転攻勢に入っている日産自動車が、上昇局面に移行することができるかどうかも見どころだ。

上半期の国内新車総販売は5％増と2年連続の増加を示したが、そのうち、自販連統計による新車登録が150万4,178台(9.6％増)となっているのに対し、全軽自協の軽自動車新車届出は78万7,886台(2.5％減)と2年ぶりのマイナスとなった。これは、新型車投入による新車効果が薄かったことによるものだ。

軽自動車は日本の新車市場の約4割を占める人気の車種。そこに着目し、軽のEVを自社開発したのが中国のBYDだ。軽EV「ラッコ」は2026年7月末に発売となり、販売が本格化。発売から約2カ月で受注台数は1,832台に到達した。

  • BYD「ラッコ」

    BYD「ラッコ」

BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

BYDを迎え撃つスズキの新型車

軽自動車のトップであるスズキは、10月6日に軽EV「eスカイ」(e SKY)を発表し、BYDを迎え撃つことになる。既存の国産軽EVである日産「サクラ」、三菱自動車工業「eKクロスEV」、ホンダ「N-ONE e:」の販売動向にも注目したい。

  • スズキ「eスカイ」

    スズキ「eスカイ」

スズキ「e SKY」の写真を一気に見る

世界の新車販売動向を見ると、2026年上半期(1～6月)でガソリン車の割合が初めて5割を下回った。ハイブリッド車(HV)を除くガソリンエンジン車の世界販売は、前年同期比10％減の2,025万台だった。新車販売に占めるシェアは49％となり、2021年に73％あったシェアはわずか5年で急減している。「EV減速」と言われながらも、中国や欧州を中心にEV需要は着実に伸びている。その中で日本市場のEV販売比率は2％程度と低い。

だが、日本独自規格のエントリーカーである軽自動車こそEV向きとされ、いよいよ軽市場でのEV本格化が進む流れが下半期から始動することにもなりそうだ。

さらに、この下半期の国内新車市場のメーカー別動向で注目されるのが日産だ。経営再建へのポイントとして、母国・日本市場での巻き返しを図る日産。かつてはトヨタとトップ争いをしていた同社だが、ゴーン長期政権下で日本市場がないがしろにされた結果、現在はメーカー別で5位の座に甘んじている。

イヴァン・エスピノーサ社長率いる日産は、母国市場での新車投入を積極化する方針を打ち出している。ここ最近では小型SUV「キックス」や大型ミニバン「エルグランド」の新型車投入が相次いだ。日産の2026年度上半期の新車販売実績は6％増の19万7,271台となっており、下半期の販売増につながりそうだ。

佃義夫

佃義夫

1970年に日刊自動車新聞社入社、編集局に配属となる。編集局長、取締役、常務、専務、主筆(編集・出版総括)を歴任し、同社代表取締役社長に就任。2014年6月の退任後は佃モビリティ総研代表として執筆や講演活動などを行う。『NEXT MOBILITY』主筆。主な著書に「トヨタの野望、日産の決断」(ダイヤモンド社)、「この激動期、トヨタだけがなぜ大増益なのか」(すばる舎)など。

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