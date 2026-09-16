日産自動車は日本国内の生産体制を再編する。ミニバン「エルグランド」「セレナ」の生産を九州工場から栃木工場へと移すなど、生産車種の移管が主な内容だ。国内年産100万台体制の確立を目指す日産だが、はたして達成可能なのか。

日産自動車が国内生産体制を再編

国内生産の反転を狙う日産

日産はカルロス・ゴーンが指揮を執った時代から、「サプライチェーン(供給網)と雇用を維持するため、国内生産100万台規模を確保していく必要がある」との方針を打ち出していた。しかし、ゴーン時代の後期には、グローバル拡大戦略が国内市場の低迷を招き、日産の国内生産台数は減少。結果的に、2025年に発表した経営再建計画で世界7工場の閉鎖を決め、国内では追浜工場、日産車体湘南工場が生産を終了する予定となっている。

2025年度における日産の国内生産実績は約56万台にとどまっている。100万台規模に対しては、半数を少し超えるくらいというのが実態だ。

日産は今回、ミニバンの生産を九州・福岡工場から栃木工場に移管し、栃木工場の活用方法を固めた。追浜工場と日産車体湘南工場の閉鎖により、日本国内では栃木工場、日産自動車九州工場、日産車体九州工場の3工場体制で、国内生産能力100万台体制の確立を図る。

日産が打ち出した国内100万台の方針は、栃木(栃木・上三川町)と九州2工場(福岡・苅田町)での部品供給網も含め、地域経済にとっては雇用確保に大きな意味を持つ。ただ、現実的には日本での日産車拡販と輸出量の確保が求められ、日産が今後、売れる商品を投入し続けられるかが生産確保へのカギとなる。

追浜工場(神奈川・横須賀市)は2027年度末、子会社の日産車体湘南工場(神奈川・平塚市)は2026年度末で生産を終了する。

新しい生産体制は?

追浜工場は日産にとって歴史のある名門工場で、かつては「ブルーバード」や「マーチ」などの主力車種を生産していた。現状は「ノート」「ノートオーラ」だけの生産で稼働率が著しく低下し、城下町である横須賀市追浜地区は閑散とした光景が目立っていた。ノートとノートオーラの生産は、日産自動車九州・苅田工場に2027年度末までに移管し、一部従業員も移住することになる。

日産車体湘南工場は、商用車の「NV200バネット」「AD」を生産していたが、ADはいち早く2025年10月で生産が終了しており、バネットは2026年度末で生産を終了する。同工場は補修部品工場として存続することになっている。

一方で、栃木・上三川工場も近年は稼働率の低下に悩んでおり、最近の稼働率は15％程度にまで落ち込んでいたという。

このため、稼働率の高い子会社の日産車体九州工場から中・大型ミニバンの生産を移管することで、栃木工場の生産体制を立て直す。栃木第2工場ラインに電気自動車(EV)の「リーフ」「アリア」に加えて、九州から中型ミニバン「セレナ」と大型ミニバン「エルグランド」を今後2～3年をメドに移す。栃木の第1工場ラインではスポーツカーの「フェアレディZ」を生産中。次期「スカイライン」もここで製造する。

日産自動車九州工場はB・Cセグメントの中核生産拠点となる。苅田第1工場は「キックス」を生産中だが、ここに追浜工場から「ノート」「ノートオーラ」を移管し、加えて新たなBセグ車種の生産も予定している。第2工場はCセグメントSUVの「エクストレイル」「ローグ」の生産ラインだ。

日産車体九州・苅田工場は、輸出向けラダーフレームの「パトロール」「アルマーダ」「QX80」と小型商用車「キャラバン」の生産ラインとなる。

日産の国内生産は1990年代前半までトヨタ自動車とトップ争いを続けていたが、1990年代後半以降に村山工場と座間工場を閉鎖。今回は追浜と日産車体湘南の2工場の閉鎖でさらなる縮小となるが、栃木と九州の3工場体制で、改めて国内年産100万台体制の維持にチャレンジすることになる。