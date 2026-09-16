日産自動車は日本国内の生産体制を再編する。ミニバン「エルグランド」「セレナ」の生産を九州工場から栃木工場へと移すなど、生産車種の移管が主な内容だ。国内年産100万台体制の確立を目指す日産だが、はたして達成可能なのか。

  • 日産の新型「エルグランド」

    日産自動車が国内生産体制を再編

国内生産の反転を狙う日産

日産はカルロス・ゴーンが指揮を執った時代から、「サプライチェーン(供給網)と雇用を維持するため、国内生産100万台規模を確保していく必要がある」との方針を打ち出していた。しかし、ゴーン時代の後期には、グローバル拡大戦略が国内市場の低迷を招き、日産の国内生産台数は減少。結果的に、2025年に発表した経営再建計画で世界7工場の閉鎖を決め、国内では追浜工場、日産車体湘南工場が生産を終了する予定となっている。

2025年度における日産の国内生産実績は約56万台にとどまっている。100万台規模に対しては、半数を少し超えるくらいというのが実態だ。

日産は今回、ミニバンの生産を九州・福岡工場から栃木工場に移管し、栃木工場の活用方法を固めた。追浜工場と日産車体湘南工場の閉鎖により、日本国内では栃木工場、日産自動車九州工場、日産車体九州工場の3工場体制で、国内生産能力100万台体制の確立を図る。

日産が打ち出した国内100万台の方針は、栃木(栃木・上三川町)と九州2工場(福岡・苅田町)での部品供給網も含め、地域経済にとっては雇用確保に大きな意味を持つ。ただ、現実的には日本での日産車拡販と輸出量の確保が求められ、日産が今後、売れる商品を投入し続けられるかが生産確保へのカギとなる。

追浜工場(神奈川・横須賀市)は2027年度末、子会社の日産車体湘南工場(神奈川・平塚市)は2026年度末で生産を終了する。

新しい生産体制は?

追浜工場は日産にとって歴史のある名門工場で、かつては「ブルーバード」や「マーチ」などの主力車種を生産していた。現状は「ノート」「ノートオーラ」だけの生産で稼働率が著しく低下し、城下町である横須賀市追浜地区は閑散とした光景が目立っていた。ノートとノートオーラの生産は、日産自動車九州・苅田工場に2027年度末までに移管し、一部従業員も移住することになる。

日産車体湘南工場は、商用車の「NV200バネット」「AD」を生産していたが、ADはいち早く2025年10月で生産が終了しており、バネットは2026年度末で生産を終了する。同工場は補修部品工場として存続することになっている。

一方で、栃木・上三川工場も近年は稼働率の低下に悩んでおり、最近の稼働率は15％程度にまで落ち込んでいたという。

このため、稼働率の高い子会社の日産車体九州工場から中・大型ミニバンの生産を移管することで、栃木工場の生産体制を立て直す。栃木第2工場ラインに電気自動車(EV)の「リーフ」「アリア」に加えて、九州から中型ミニバン「セレナ」と大型ミニバン「エルグランド」を今後2～3年をメドに移す。栃木の第1工場ラインではスポーツカーの「フェアレディZ」を生産中。次期「スカイライン」もここで製造する。

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    日産の新型「エルグランド」は受注9,000台を突破

日産自動車九州工場はB・Cセグメントの中核生産拠点となる。苅田第1工場は「キックス」を生産中だが、ここに追浜工場から「ノート」「ノートオーラ」を移管し、加えて新たなBセグ車種の生産も予定している。第2工場はCセグメントSUVの「エクストレイル」「ローグ」の生産ラインだ。

  • 日産の新型「キックス」

    新型「キックス」

日産車体九州・苅田工場は、輸出向けラダーフレームの「パトロール」「アルマーダ」「QX80」と小型商用車「キャラバン」の生産ラインとなる。

日産の国内生産は1990年代前半までトヨタ自動車とトップ争いを続けていたが、1990年代後半以降に村山工場と座間工場を閉鎖。今回は追浜と日産車体湘南の2工場の閉鎖でさらなる縮小となるが、栃木と九州の3工場体制で、改めて国内年産100万台体制の維持にチャレンジすることになる。

佃義夫

佃義夫

1970年に日刊自動車新聞社入社、編集局に配属となる。編集局長、取締役、常務、専務、主筆(編集・出版総括)を歴任し、同社代表取締役社長に就任。2014年6月の退任後は佃モビリティ総研代表として執筆や講演活動などを行う。『NEXT MOBILITY』主筆。主な著書に「トヨタの野望、日産の決断」(ダイヤモンド社)、「この激動期、トヨタだけがなぜ大増益なのか」(すばる舎)など。

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