クルマでキャンプに出掛ける「オートキャンプ」の世界で多様化が進んでいる。近年のトレンドは「ソロキャンパー」の増加だったが、足元では「デュオ」が増えている様子。日本オートキャンプ協会の「オートキャンプ白書2026」で実態を探る。

  • キャンピングカー

    オートキャンプの実態を探る

オートキャンプの新潮流

日本オートキャンプ協会が「オートキャンプ白書2026」を発表した。

「オートキャンプ白書」は全国のオートキャンパーやオートキャンプ場、キャンプ用品メーカー・販売店などを対象とした各種調査や公的統計をもとに、日本のオートキャンプ市場の動向を分析して取りまとめた年次報告書だ。

この白書から日本におけるオートキャンプの現状と今後を考察した。

白書のサブタイトルは「『デュオ』からつながる新潮流」だ。平日に出掛けるオートキャンプが増える中で、2人連れの「デュオ」が増加しているという。

ここ数年は「ソロキャンパー」の増加が目立っていた。かつてはファミリー(家族連れ)が多かったオートキャンプだが、近年はソロキャンパーも含め、参加人数に変化が見られる。

日本オートキャンプ協会によると、年間のオートキャンプ回数・泊数はコロナ以降、高水準を維持している。昨年2025年は5年ぶりにビギナーが増加した。キャンプ人口は560万人で総人口の4.6％。オートキャンプ場は1,575施設でコロナ前(2019年)の1,269施設から増加し、平均稼働率は16.3％と高水準をキープしているとする。

オートキャンプの利用スタイルは「テント+タープ」が37.2％と最も多く、「テントツールーム(リビング＋寝室)」が14.4％、「キャンピングカー」が3.5％となっている。

  • キャンピングカー

「車中泊」は4.2％でじわじわと増加中だ。最近は「道の駅」に加えて、コンビニの駐車場でも車中泊利用ができるところが増えている。日本のオートキャンプスタイルは多様化しているのだ。

オートキャンプに使うクルマは?

日本における「キャンピングカー」の登録台数は2025年に12万8,727台となった。人口から考えると「100人に1台」の時代に入った格好だ。

オートキャンプ利用のクルマとしては「ミニバン」が30.4％、「オフロード型SUV」が16.3％、「ステーションワゴン」が12.6％、「軽自動車」が10.7％、「コンパクトカー」が8.0％、「キャンピングカー」が6.3％の順となっている。欧米型のオートキャンプはキャンピングカーが主体だが、日本ではテントを積んだクルマでのオートキャンプが多いのが特徴だ。

それでも最近は、軽自動車のキャンピングカー仕様への改造が増えている。日本特有の自動車市場の動向と道路事情を反映したトレンドだ。

2010年代後半から話題となったのが「グランピング」だ。これは「グラマラス」と「キャンピング」を掛け合わせた造語。ロッジや大型テントに泊まりながら、高級ホテル並みのサービスが受けられるのが特徴だ。グランピング施設はコロナ前に一気に増えた。オートキャンプの高級化という意味で、こちらも多様化の例のひとつだ。

筆者は1970年代初頭の日本オートキャンプ協会創設まもない頃から取材を開始し、自らも家族ともどもオートキャンプを実践してきた経緯がある。「日本のオートキャンプの父」と言われる故・岡本昌光元日本オートキャンプ協会専務とは長い付き合いで「日本のオートキャンプの普及」に情熱を傾けてきたのを身近に取材してきた。

日本のオートキャンプが花開いたのは1990年代に入ってからだった。皮肉にも、日本のバブル経済が終焉し、人々が物の豊かさより心の豊かさを重視するようになった時代だ。その流れの中で「アウトドアブーム」が到来したのだ。

日本の自動車市場はRV(レクリエーショナル・ヴィークル)が需要構造の変革を促し、従来のセダン主流からRV主流に大きく変化した。ミニバン・ステーションワゴン・SUV(スポーツ・ユーティリティ・ヴィークル)、ジープタイプなどがRVの範疇に入る。

RVの新車販売は1997年に200万台を超え、1990年代後半には新車市場の5割以上がRVとなった。RVを使ったオートキャンプも注目を集め、爆発的なオートキャンプブームが花開いた。ちなみにRVという言葉を最初に使ったのは、当時の岡本日本オートキャンプ協会専務理事だった。

だが、オートキャンプ人口は1996年の1,580万人をピークに減少し、アウトドアブームは去っていく。

日本のオートキャンプを盛り上げたのは子育て中の家族だった。自然と触れ合うため、クルマでキャンプに出掛けるのがメインだった。一方、欧米では幅広い世代がオートキャンプを楽しみ、家族のレジャーとして長い歴史の中で定着している。

日本では子供の自立と共に団塊世代がオートキャンプから遠ざかっていった。これが、オートキャンプ人口減少の要因のひとつでもあった。

日本のオートキャンプはリーマンショック時に底を打ち、現在では自然と文明社会との接点として再認識されてきている。「日本の人口減少傾向や国内クルマ市場減少トレンドから、今後の大幅な拡大は望めないが、緩やかな上昇は期待している」(田代嘉宏日本オートキャンプ協会会長)というのが協会の見方だ。

佃義夫

佃義夫

1970年に日刊自動車新聞社入社、編集局に配属となる。編集局長、取締役、常務、専務、主筆(編集・出版総括)を歴任し、同社代表取締役社長に就任。2014年6月の退任後は佃モビリティ総研代表として執筆や講演活動などを行う。『NEXT MOBILITY』主筆。主な著書に「トヨタの野望、日産の決断」(ダイヤモンド社)、「この激動期、トヨタだけがなぜ大増益なのか」(すばる舎)など。

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