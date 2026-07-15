中国のBYDが日本の軽自動車市場に照準を合わせて開発した新型電気自動車(EV)「ラッコ」(RACCO)の発売が秒読みに入った。BYDが日本で狙う“小さなEV革命”とは?

  • BYDの軽EV「ラッコ」

    BYDの「ラッコ」は日本の軽市場に風穴を開けられるのか

BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

ラッコが注目される理由とは?

BYDの日本法人であるBYDジャパンは、2026年7月28日に軽スーパーハイトワゴンタイプのEV「ラッコ」を発売する。プロモーションには俳優の広瀬アリスさんを起用し、CMを全国で放映するだ。

軽自動車は日本の独自規格で、自動車市場の3割以上を占める。

中国のBYDは、いまや米国のテスラとEVの世界覇権を争うまでに急成長を遂げたEVメーカーだ。日本市場へも攻勢をかける中で、日本独自の軽自動車規格で新型EVを自社開発した。

ラッコは2025年秋の「ジャパンモビリティショー」で初公開となり、注目を浴びた。軽自動車市場で最も人気のある「スーパーハイトワゴン」カテゴリーのEVだったからだ。日本の軽自動車メーカーで同カテゴリーのEVを発売している企業はまだない。BYDが一番乗りとなる。

  • BYDの軽EV「ラッコ」

    「ラッコ」は背が高くて後ろがスライドドアになっている軽スーパーハイトワゴンのEVだ

中国や北欧を除いて、ゼロエミッションの本命とされていたEVには逆風が吹いている。日本市場はハイブリッド車が最も普及していることから、EV比率が伸び悩んできた。

だが、本来なら軽自動車こそEVの適合性が高いと言われており、BYDは日本の道路環境やライフスタイルを研究し、軽自動車規格に沿った新型EVを開発。満を持して日本市場に投入する。

ラッコのスペックは?

7月28日の発売を前に、ラッコのスペックが公表となった。

ラッコのグレード構成はスタンダード仕様の「200」、ロングレンジ仕様の「300Plus」、ロングレンジ上級仕様の「300Premium」の3種類。1充電走行距離はスタンダード仕様で210km、ロングレンジ仕様で320kmとなっている。

バッテリーは35.84kWhと22.4kWhのブレードバッテリー(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)を採用。駆動用モーターは全車共通で最高出力47kWh(64PS)、最大トルク160Nmを発生する。充電方式は普通充電に加え、日本の急速充電規格である「CHAdeMO」方式にも対応するほか、最大1,500Wまで使用できるV2Lアダプターも用意。さらに、充電前にバッテリーを適切な温度まで温める充電余熱機能も採用している。

  • BYDの軽EV「ラッコ」

駆動方式は全グレードFF(2WD)で、車両重量は1,160～1,230kg。サスペンションはフロントにマクファーソンストラット式、リアはトーションビーム式を採用する。タイヤサイズは165/65R15で、前後ともディスクブレーキを採用。先進運転支援システム(ADAS)に加え、幼児置き去り検知(CPD)や全窓アンチピンチ(巻き込み防止)機能など、子どもの安全に配慮した装備を採用し、細かな使い勝手まで意識した仕様となっている。

  • BYDの軽EV「ラッコ」

    BYDジャパンは「ラッコ」のプロモーションにも本腰を入れる。広瀬アリスさんを起用した新CMは7月14日に放映開始

ラッコの注目ポイントは価格設定だ。BYDジャパンでは7月12日までの期間限定で「RACCO車両価格当てキャンペーン」を実施。価格予想を当てた人に「ラッコ300 Premium」1台をプレゼントするという内容で、ラッコの価格設定について興味・関心を高める意図が感じられた。

EV補助金の金額が少ないBYD

問題は日本のEV補助金制度だ。日本政府は2026年1月から、EV補助金の上限を40万円引き上げて130万円としたが、この補助額は内外メーカーによって異なる。米国のテスラが満額に近い補助金となったのに対し、中国のBYDは減額されたのが実態だ。

BYDとしては、ラッコの開発・販売に万全の布陣で臨んでいる。開発統括には日産自動車で軽EV「サクラ」の開発を進めた田川博英氏を起用。営業面では、三菱自動車工業で営業経験が長く、日本の乗用車販売を熟知した東福寺厚樹氏がBYDオートジャパンの社長に就任し、陣頭指揮を執る。

新たにBYDブランドを扱う店舗には、輸入車販売の雄、ヤナセが加わることになった。7月11日には「ヤナセEVスクエア磯子支店」がオープン。「ラッコ」を特別展示して7月28日の発売に向けた前哨戦が早くも繰り広げられている。

スズキ、ダイハツ工業、ホンダ、三菱自動車といった日本の軽自動車メーカーサイドとしても、BYDのラッコ投入に対する警戒感を強めているが、「大きな刺激となるが、負けてはいられない」(スズキの鈴木俊宏社長)と受けて立つ構えを示しており、今後の展開が注目される。

佃義夫

佃義夫

1970年に日刊自動車新聞社入社、編集局に配属となる。編集局長、取締役、常務、専務、主筆(編集・出版総括)を歴任し、同社代表取締役社長に就任。2014年6月の退任後は佃モビリティ総研代表として執筆や講演活動などを行う。『NEXT MOBILITY』主筆。主な著書に「トヨタの野望、日産の決断」(ダイヤモンド社)、「この激動期、トヨタだけがなぜ大増益なのか」(すばる舎)など。

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