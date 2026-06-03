中国自動車大手の奇瑞汽車(チェリー・オートモービル)や自動車用品大手のオートバックスセブンなど、日中5社による合弁会社「EMT」は、新たな自動車ブランド「EMTA」(エムタ)を立ち上げ日本の自動車市場に参入する。まずは2027年春に軽自動車の電気自動車(EV)を投入し、2029年までに計4車種までラインアップを拡充する計画だ。

中国の自動車OEM・バッテリー企業と日本の自動車流通業が連動した新ブランドは、激戦の日本市場でどれだけ通用するのか。

軽EVをガソリン車並みの価格で?

EMTAは日中合作のEVを日本市場に導入していく。手始めは軽EVだ。軽自動車は日本独自の規格であり、日本自動車市場の3割以上を占める。2029年までには小型ハッチバック、小型クロスオーバー、ミニバンと車種を増やし、計4車種を日本で展開する計画を明らかにした。

EMTAのロゴ

2029年までに4車種をそろえる計画だ

EMTはシンガポールに本拠を置く合弁会社。出資比率は奇瑞汽車(チェリー)と中国製造グループの江蘇悦達が27.27％ずつ、オートバックスセブンと中国バッテリー企業の国軒高科が18.18％ずつ、日本の機械メーカーであるアネスト岩田が9・09％となっている。チェリーは中国の国有自動車メーカービッグ5の一角を占める有力企業だ。

EMTAのクルマはチェリーのプラットフォーム、電気駆動、運転支援システムと国軒高科のバッテリーを採用。生産は中国の江蘇悦達の工場で行う。日本での販売業務はオートバックスの全国網で展開し、品質管理はアネスト岩田が引き受ける。日中合弁5社の開発、生産、販売、品質管理を活用する仕組みだ。日本におけるEMTの本拠は横浜市に置く。

2027年春に投入する軽EVについては「ガソリン車並みの価格を目指す」とする。

日産出身の2人が幹部! 日本開拓に意欲

日本の自動車市場で高いシェアを占める軽自動車の世界にはこの夏、中国のBYDがEV「ラッコ」を引っ提げて参入する予定。この市場に中国勢が一気呵成に攻めてくることになる。

軽自動車市場への中国勢進出の動向は注目されるが、それ以上に高い関心が寄せられているのが、EMTAが自動車用品大手のオートバックスの店舗網を活用することと、EMTのリーダーがかつての日産自動車の有力幹部であることだ。

横浜で行われたEMTの説明会には、山本浩二CTO(最高技術責任者)と打越晋CMO(最高マーケティング責任者)が何暁慶CEOと共に登壇した。日本人トップの2人は日産出身で、EMTの幹部として開発と販売を担当している。日産から転出した後も自動車関連業界でキャリアを積み、新ブランドEMTAの日本市場開拓に意欲を燃やしているのだ。

山本浩二CTOは日産でEVの初代「リーフ」の開発を進めたキャリアを持ち、日産からJ.D.パワージャパン社長に転出し、OEMや部品メーカーの品質・ブランド戦略を評価してきた人物だ。

打越晋CMOは、日産で中国の東風日産総経理や日本マーケティング担当理事のキャリアを重ねた後、直近ではステンランティス・ジャパン社長からEMT入りしたという経歴を持つ。

いずれも日産出身の人材だが、その後のキャリアを考えると、「中国のスピード感と日本の品質を合体させた新ブランドのEMTAを成功させる」との発言も、大いに期待を抱かせるものである。