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45 自動車業界 ニュースの見方

自動車業界で“一強”のトヨタが難局でも3.8兆円の利益を叩き出せる理由

MAY. 13, 2026 08:00
Text : 佃義夫
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トヨタ自動車が5月8日に2025年度(2026年3月期)の決算を発表した。原材料費の高騰、中東の情勢不安、トランプ関税などが重なる難局にあって、連結売上高は50兆6,849億円(前期比5.5％増)と日本企業初の50兆円超えを達成。本業の儲けを示す営業利益は3兆7,662億円(前期比21.5％減)と過去3番目の高水準をキープした。逆風下でもトヨタが強い理由とは。

  • レクサスの新型車「TZ」

    逆風下の自動車業界でトヨタが強さを発揮できる理由は?

EV大減速! やっぱりトヨタが正しかった?

自動車産業界には逆風が吹いている。トランプ政権が打ち出した関税政策が重荷となったことに加えて、米国で電気自動車(EV)の税額控除が廃止となったことなどによりEV推進戦略の転換を迫られ、自動車OEM各社の減損損失が相次ぐ。さらに足元では、中東危機による部材などの調達リスクが高まっている。

ホンダや日産自動車は、この2026年3月期決算で巨額赤字を計上する見通し。海外でも米国のゼネラルモーターズ、フォード、ドイツのフォルクスワーゲンなどが厳しい業績となる見込みだ。これらの競合に比べると、トヨタの業績は底堅い。

トヨタの2025年度における世界販売は1,047万台(前期比2％増)で過去最高だった。

競合がEVに集中する戦略を重視する中で、トヨタはハイブリッド車(HV)やEV、プラグインハイブリッド車(PHEV)に燃料電池車(FCEV)と幅広い選択肢を提供する「マルチパスウェイ」(全方位戦略)を世界各地域で展開してきた。EV需要が減速してもHVの販売を強化することで、市場変化に対応してきたのだ。HVも含めたトヨタの電動車販売は504万台で、初めて500万台を超えた。

EV戦略も「トヨタ流」で商品戦略を進める。決算発表会見前日の5月7日には、高級車ブランド「レクサス」の新型EV「TZ」を公開。TZはレクサスのEVとして初の3列シートSUVとなる。EVでも廉価な車種だけでなく、高級車も含めた全方位での商品展開を推進しているわけだ。

  • レクサスの新型車「TZ」

    レクサスの新型車「TZ」。EVの3列シートSUVは同ブランド初

同日にはレクサスのセダン「ES」を全面刷新し、2026年6月に発売することも発表した。パワートレインはEVとHVの両面展開で、独自のソフトウェア基盤「アリーン」を採用する。「TZ」と新型「ES」は主力の米・中市場に狙いを定めるが、日本でも2026年冬にはTZを発売する予定だという。

トヨタの今健太社長は「大きな環境変化となる中でも3.8兆円の営業利益を上げることができた」と2026年3月期業績を総括した。今社長は2026年4月に就任したばかりだが、経理部長や最高財務責任者(CFO)のキャリアを積んできているだけに「稼ぐ力」へのこだわりが強く、損益分岐台数を下げることを重視する。

  • トヨタの今社長

    トヨタの今社長

「大番頭政治」復活で稼ぐ力を追求

今期(2027年3月期)の売上高予想は51兆円(前期比0.5％増)、営業利益予想は3兆円(前期比20％減)を見込む。3期連続の営業減益となるが、それでも3兆円は高水準だ。これをベースにどれだけ改善できるか、である。

自動車業界の逆風は続く。例えば中東情勢の緊迫化は、6,700億円の利益押し下げ要因になるとトヨタは予想する。すでに4月には、「ランドクルーザー」など中東向けの生産を1万8,000台減産しており、5月から11月ごろにかけては、中東向けを中心にピックアップトラックなど海外生産を3万8,000台減産する方針だ。

経理・財務畑を歩んできた今新社長は「稼ぐ力」への舵取りを強みとする一方で、豊田章男会長の社長就任時から8年間も社長秘書を務めたキャリアも持つ豊田会長の忠臣であり、「影武者」的なトップであるとの見方もある。

かつて石油危機に直面したトヨタは、「カイゼン」や「トヨタ生産方式(TPS)の徹底化」などで利益を生み出す体質を強化してきた。当時の豊田英二社長時代から豊田章一郎社長時代につながる「大番頭政治」の復活が、今社長が率いるトヨタ新体制の本質なのでは、というのが筆者の見方である。

【フォトギャラリー】レクサスの新型3列シートSUV「TZ」

佃義夫

1970年に日刊自動車新聞社入社、編集局に配属となる。編集局長、取締役、常務、専務、主筆(編集・出版総括)を歴任し、同社代表取締役社長に就任。2014年6月の退任後は佃モビリティ総研代表として執筆や講演活動などを行う。『NEXT MOBILITY』主筆。主な著書に「トヨタの野望、日産の決断」(ダイヤモンド社)、「この激動期、トヨタだけがなぜ大増益なのか」(すばる舎)など。

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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