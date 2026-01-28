三菱自動車工業がトップ人事を発表した。2026年4月からは加藤隆雄社長が会長兼CEO(最高経営責任者)に就き、岸浦恵介氏執行役員が社長兼COO(最高執行責任者)に就任する。加藤・岸浦体制の三菱自動車が直面する課題とは?

ここ最近の三菱自動車を振り返る

三菱自動車工業は1月21日、岸浦恵介氏執行役員が4月1日に社長に昇格すると発表した。三菱自動車の社長交代は5年ぶりとなる。

1月22日にはトップ人事について会見を開き、加藤社長は「AI・SDVの進化などで改革の必要性に世界情勢は揺れ動いており、世代交代・若返りで生き残りを賭ける」と説明した。

三菱自動車は2000年代初頭に「リコール隠し」が発覚し、経営危機に陥った経緯がある。再建に向けて独ダイムラーと提携したものの、ダイムラーは三菱ふそうの商用車部門だけを傘下として退いたことから、三菱商事主体の三菱グループが支援を実施し、2016年には日産自動車が資本参加して、三菱自動車は日産傘下となって仏ルノー・日産連合に加わっている。

かつての三菱自動車は、軽自動車から大型トラック・バスまでを取り扱う総合自動車メーカーだった。今は事業構造が大きく変わり、軽自動車とSUVに特化してきている。三菱商事出身の益子修氏の社長・会長時代が長く、ASEAN(東南アジア)を主力とする特異な自動車メーカーに変貌したのが現在の三菱自動車だ。2019年6月には三菱自動車生え抜きのインドネシア法人社長だった加藤隆雄代表執行役CEOが就任し、益子氏の急逝により、2021年4月に加藤社長体制に切り替わった。

加藤社長率いる三菱自動車は、米国生産からの撤退に続き、中国事業からも撤退するなど経営の集中と選択、構造改革を進めた。だが、稼ぎ頭の東南アジアでは、タイ市場での低迷や中国勢の攻勢にさらされている。一方、米国事業はクルマを輸出しているため、トランプ関税が大きな痛手に。同社の経営は難局にある。

さらに、連合を組む日産はホンダとの経営統合を断念したものの、“協業”についてはいまだに模索中。三菱自動車の立場がどうなるか、という問題もある。

2026年4月からの新体制で三菱自動車は、これらの難局打開に臨むことになる。

車種も得意市場も独特な三菱自動車の現在地

次期社長に抜擢された岸浦恵介執行役は、1993年に名古屋大学経済学部を卒業後に三菱自動車に入社した56歳だ。人事本部からASEAN担当、欧州子会社社長、米州本部長などを経て、現在は執行役コーポレート企画本部長を務める。入社時は三菱自動車の全盛期で、2000年代に入ってからはリコール隠し対応や事業構造改革を経験してきた生え抜きの三菱自マンだ。

「好きなクルマは?」と会見で問われた岸浦氏は「ランサーです」と即答。「最初に買ったクルマがランサーで、そのタフさが三菱車らしいし、愛着があります」とのことだった。

三菱自動車を代表するクルマのひとつだったランサーのスポーツ車「ランサーエボリューション」は一世を風靡し、国内主力工場の水島製作所では、ランサーなどで最盛期には60万台規模まで生産が拡大したこともある。ランサーは台湾で「グランドランサー」として生産・販売していたが、2024年3月末に生産が終了した。

今や三菱自動車の主力車はSUVの「アウトランダー」と、そのPHEV(プラグインハイブリッド車)バージョンだ。アウトランダーPHEVは2021年にフルモデルチェンジし、2024年の大幅改良を経て、今や三菱自動車の代表車種となっている。

2021年以降の新型モデルとしては、2021年のアウトランダーPHEV全面改良に続き、2022年に「eKクロスEV」(軽EV)、2023年に新型「デリカミニ」「トライトン」「エクスフォース」、2024年に「エクスパンダー/エクスパンダーPHEV」「アウトランダーPHEV大幅改良」、2025年に「デスティネーター」「デリカミニ全面改良」「デリカD:5大幅改良」と展開してきた。

三菱自としては当面、アライアンスを組む日産やルノーから欧州・北米向けEVのOEM供給を受ける一方で、軽自動車やSUVを日産に供給する“協業”を進めることにしている。すでにアウトランダーPHEVを日産「ローグ」として2026年から北米に供給し、トライトンを日産「ナバラ」として2025年末からオセアニアに供給している。

また岸浦新体制では、加藤会長主導でホンダとの協業をどう模索していくかが注目される。