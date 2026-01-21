1月9日から11日まで幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」の主役は、“モリゾウ”こと豊田章男トヨタ会長だった。会場に詰め掛けた「クルマ好き」たちに章男会長は何を語ったのか。

トヨタが喧嘩腰だ!

東京オートサロンは“カスタマイズカーの祭典”で、日本のクルマ関連イベントで最大の集客力を誇る。今回は3日間で27万2,383人が来場した。

トヨタは今回の東京オートサロンで「GR」(ガズー・レーシング)ブランドの展開をお披露目した。GRはトヨタが2024年秋に発表した「5つの新ブランド再構築」のひとつだ。

東京オートサロン2026のプレスカンファレンスに登壇した豊田会長

「TOYOTA GAZOO Racing プレスカンファレンス」に登壇したモリゾウこと豊田会長は、「喧嘩(ケンカ)力」をテーマにスピーチを行った。子会社であるダイハツ工業との「親子ゲンカ」、1月7日に発足したばかりの「トヨタ・レーシング」と「ガズー・レーシング」の「社内抗争」、米国生産の「逆輸入カムリ」の「カスタム対決」を取り上げて、「クルマ好き」が多い東京オートサロン来場者にGRを強烈にアピールして見せたのだ。

章男会長は2025年秋の「ジャパンモビリティショー」において、同社のブランドを「センチュリー」「レクサス」「トヨタ」「ダイハツ」「GR」の5つに再構築していくことを発表。同イベントで「GR」を除く4ブランドを披露していた。残る「GR」ブランドについては、クルマ好きな若者が集まる東京オートサロンでアピールすることとしたわけだ。

東京オートサロンの会場に現れたのは、GRの新たなフラッグシップモデルとなる「GR GT」と「GR GT3」のプロトタイプだ。「GR GT」は4.0L V型8気筒ツインターボエンジンと1モーターを搭載するハイブリッド車で、トランスミッションは8速ATを搭載。両モデルとも、トヨタ初となるオールアルミボディ骨格を採用している。

「GRヤリス MORIZO RR」のプロトタイプも大いに注目を集めた。このクルマは2025年、マスタードライバーの豊田章男会長とともに、6年ぶりにニュルブルリンク24時間耐久レースに参戦し、その挑戦によって誕生した国内100台限定の特別仕様車だ。

トヨタ「GRヤリス MORIZO RR」

専用の足回り設定と四駆制御モードを採用し、カーボン製のリヤウィングを装備した特別なモデルで、ボディカラーはモリゾウこだわりの専用外板色「グラベルカーキ」、ブレーキキャリパーやインテリアの差し色にはモリゾウのシグネチャーカラーであるイエローを採用している。同モデルの抽選申し込みは今春以降の予定だ。

東京オートサロンの前身「東京エキサイティングカーショー」は改造車両のイベントで、「東京オートサロン」に改名してからは若者主体に動員数が大幅に伸びている。そこに着目した当時の豊田章男トヨタ社長が出展を決め、そこから国内外の完成車メーカーが出展するようになった経緯がある。

今や東京オートサロンは、かつての東京モーターショーを凌ぐ国内自動車関連で最大のイベントとなっている。豊田章男氏は日本自動車工業会の会長時代に、東京モーターショーの立て直しのため、東京オートサロンと連携し、「ジャパンモビリティショー」に衣替えしたほどだ。

ちなみに筆者は、2015年からコロナ禍で一時中止となるまで、東京オートサロンの実行委員を務めていた。今回の東京オートサロンでは、プレスカンファレンスを終えて壇上を降りた章男会長を直撃。「今年はいよいよ、古希ですね。脚は大丈夫ですか。トヨタも業界も引っ張っていかねばならないのですから、健康に留意して頑張ってください」と声をかけると、「そう、70歳になりますからね。やらねばならないことを覚悟してますよ」との返事だった。

【フォトギャラリー】東京オートサロンのトヨタブース

【フォトギャラリー】GRヤリス MORIZO RR