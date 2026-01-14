ソニーとホンダは共同開発している電気自動車(EV)「アフィーラ1」の発売を先送りにした。ここのところ、クルマが主役だった「CES」では、自動車メーカーの出展が激減。その会場で発表となったのが、アフィーラ1の発売延期だ。何が起こっているのか。

クルマ移動を再定義する最新EV

自動車業界の最新の動向を知るうえで、ここのところ特に注目されているイベントが、米国ラスベガスで開催される世界最大級の先端技術見本市「CES」だ。今年も年明けすぐの1月6日から開催された「CES2026」だが、昨年までは日本車を含む自動車メーカー各社の出展で「車」が主役だったものの、今回は“異変”が起きた。

今年のCESは、日本の完成車メーカーの出展は「ゼロ」となり、唯一、ソニーグループとホンダが共同出資する「ソニー・ホンダモビリティ」のみの出展となった。

ソニー・ホンダのプレスカンファレンスには、ソニー出身の川西泉社長とホンダ出身の水野泰秀会長が登壇。ソニー・ホンダの電気自動車(EV)第2弾となるSUVタイプのプロトタイプを発表した。

CES2026のプレスカンファレンスに登壇した川西泉社長

第1弾の「AFEELA1」(アフィーラ1)はセダンタイプだが、第2弾EVは乗用車市場の主流となっているSUVの形状で、車内空間をより広くとった。この第2弾EVは2028年度以降に発売する計画だ。

一方、第1弾となる「アフィーラ1」は、2025年秋から製造委託先であるホンダの米国・オハイオ州 イーストリバティ工場で量産の試作を開始している。また、独自の品質検査施設「クオリティゲート」も設立し、品質への万全な対応を進めた。

EV逆風で戦略修正も余儀なし

ソニー・ホンダはモビリティを「クリエイティブ・エンターテインメント・スペース」へと進化させるビジョンを掲げている。そのビジョンを具現化した第1弾のモデルが「アフィーラ1」だ。「ビークルAI」を活用し、40個のセンサーと最大800TOPSのAI処理能力を持つECU(電子制御ユニット)によって、レベル2＋の自動運転機能を持つ。

クルマは運転主体から、ユーザーの好みや感情を理解し、移動中の時間と空間の価値を最大化する存在へと変化していくものとする、いわゆるプレミアム・ラグジュアリーEVだ。

だが、ソニー・ホンダはCES2026で、アフィーラ1の納車時期を延期することを明らかにした。先行発売する米国では当初予定の「2026年中ごろ」から「2026年内」に、次いで日本市場への投入も「2026年中」から「2027年前半」に先送りした。

これは、米国でのトランプ政権の環境政策の変更や関税政策もあってEV市場に逆風となっていること、日本市場でのEV普及が遅れていることなどから総合的に判断したという。

アフィーラ1の米国販売価格は8万9,500ドル(日本円で約1,400万円)としていたが、再検討する可能性も示唆した。やはり、プレミアムEVとはいえ、1,000万円超えの価格設定にEV逆風の中で市場がどう反応するか、ということだろう。

ソニーとホンダが手を組んで次世代モビリティとしてのEVを共同開発する流れの中で、市場環境は中国以外でアゲンスト(逆風)となっている。今後、ソニー・ホンダモビリティが市場環境にどう立ち向かい、どのように第1弾から第2弾へとつないでいくことができるのか。企業業績としても、赤字から黒字への転換ができるのか。親会社のソニー・ホンダの意向とともに、大いに注目したい。

“自動車主役”だったCESだが、今年の完成車メーカーの出展はBMWと韓国・現代自動車の2社にとどまった。世界の先端技術の主要テーマは「知能・ソフトウェア」で、モビリティも「車」から「社会システム」に移行してきていることが大きな流れとなっている。

