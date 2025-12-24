ホンダと日産自動車が「経営統合へ」と発表したのが、ちょうど1年前だった。

2024年12月23日に内田誠日産社長(当時)と三部敏宏ホンダ社長に加藤隆雄三菱自動車工業社長も加わった3社による緊急会見が開かれ、「日産自動車と本田技研工業は、両社の経営統合に向けた協議・検討を開始することについて合意し、本日、共同持株会社設立による経営統合に向けた検討に関する基本合意書を締結した」と発表したのだ。

世界3位の自動車連合は幻に

その内容は三部ホンダ社長が説明。ホンダ主導の経営統合であることが明確であった。加えて、三部ホンダ社長から、三菱自動車については、「この経営統合に加わるか検討を開始し、2025年1月末までに判断する基本合意書も締結した」と説明されたのだ。

昨年末の段階では、2025年6月に経営統合が最終合意され、8月に共同持株会社が設立されて、「ホンダ・日産に三菱自が加わる連合」が「トヨタ連合」に対抗するという自動車業界の新たな構図が出現するはずになっていたのだ。

だが、年明けの今年2月13日にホンダ・日産・三菱自工の社長がまたも並んで会見し、経営統合協議の打ち切りを発表した。「世界3位の自動車会社の誕生」と受け止められたホンダ・日産の「結婚」は、あっという間に「破談」になってしまったのだ。

ホンダの完全子会社化に日産陣営がプライドから反発したことと、ホンダの提携交渉ベタによる結果だった。

いわば、婚約したが結婚寸前で“破談”となったのがホンダと日産。これに日産傘下の三菱自も加わっての幻の3社連合は、ここへきて米国での協業検討を進めている。近く具体化することになりそうだ。

業績悪化による赤字転落とホンダとの経営統合の失敗から事実上の解任となった内田前社長の後継として4月に就任したイヴァン・エスピノーサ日産社長は、トランプ関税で厳しい状況に追い打ちがかかっている米国事業のテコ入れに向け、「ホンダとの共同車両開発」に言及した。また、加藤隆雄三菱自動車社長も「日産とホンダと3社で米国の共同生産を検討している」ことを明かした。

ホンダの三部俊宏社長も株主総会で、「日産との統合を完全に否定するものではない」とし、「協業するメリットを最大化して再び業界をリードする競争力を確保したい」と語っている。

米国での協業は全社にメリットあり?

前提として、トランプ高関税政策を受け、3社ともに北米事業の改革強化が急務となっている。ピックアップトラックのOEM供給に加えて、SUVやハイブリッド車の共同生産が具体化しそうだ。特に、稼働率が大きく低下している日産の米国工場を活用することで、3社のコスト競争力を高めることが狙いとなる。

ピックアップトラックについては、日産の「フロンティア」を生産するキャントン工場でホンダブランド車を供給する動きがある。ホンダは「リッジライン」を北米で生産・販売しているが、シャシーはモノコック構造であり、日産が製造する堅牢なラダーフレーム構造車が加わることで商品力を強化できるというメリットがある。

三菱自は米国生産から撤退しており、米国で販売する車種はすべて日本から輸出しているため、高関税政策はコスト増の大きな要因となっている。日産とホンダの共同生産に乗ることでの現地生産化によるコストメリットは大きい。「アウトランダーPHEV」など三菱車の人気は高く、米国での共同生産の具体化を早期に進めたいとする。

世界販売でかつては600万台を狙ったホンダも、2025年度の販売は当初予定の362万台から下方修正して334万台の見通しとなっている。日産の世界販売は前期比3％減の325万台となる見込みだ。ホンダ、日産ともに、米国と中国へのボリューム・収益力の依存度が高く、特にトランプ関税の影響を打ち返すための協業を進めざるを得ない。

また、ホンダ・日産の経営統合劇に巻き込まれた感のある三菱自動車だが、2026年3月期の上期連結決算で最終損益が92億円の赤字に転落した。日産による34％の出資を受けて日産傘下に入った三菱自だが、現在も日産が26.67％を出資する筆頭株主だ。

3社の世界生産・販売を合計すると約750万台程度となる。電動化、自動化、SDV化が進む世界の自動車業界では今後、いくつかの“1,000万台クラブ”が生き残りをかけて競い合う時代が到来すると言われている。日本におけるトヨタ連合はトヨタインナーだけで1,000万台を確保し、これにグループ各社(マツダ・スバル・スズキ)が上乗せとなる。

ホンダと日産に三菱自動車が加わる3社連合の行方は不透明だが、まずは米国の協業がどう進むのかが大きな岐路となりそうだ。