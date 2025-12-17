マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
27 自動車業界 ニュースの見方

“逆輸入車”の販売が日本市場で30年ぶりに過去最高となる理由

DEC. 17, 2025 08:00
Text : 佃義夫
海外から輸入する日本車＝逆輸入車の販売台数が、30年ぶりに過去最高を更新する見通しとなった。2025年に逆輸入車の販売が増えた理由とは?

  • スズキ「ジムニーノマド」

    日本で“逆輸入車”の販売が増えている背景は?

インドからの日本車輸入が急増

日本国内の輸入車販売の全国団体である日本自動車輸入組合(JAIA)によると、今年2025年の1月～11月における海外生産の日本車輸入販売台数が、前年同期比10％増の10万2,332台で過去最高となった。年間ベースで過去最高だった1995年の10万7,092台を上回るのは確実で、30年ぶりに過去最高を更新することとなる。

なぜ、海外生産の日本車輸入が過去最高となるのか。それは、中国・米国に次ぐ世界3位の自動車大国となったインドからの日本車輸入が大きく増加しているからである。

インドで圧倒的な市場シェアを持ち、インド生産を拡大させて輸出基地として確立させようとしているスズキは、2025年4月から「ジムニーノマド」、10月から小型SUV「フロンクス」の輸入販売を開始した。スズキのインド生産輸入車販売は1月～11月で前年同期比9倍の3万9,000台と急増している。

  • スズキ「フロンクス」

    スズキ「フロンクス」

ホンダもインド生産の小型SUV「WR-V」を2024年3月から輸入販売しており、2025年3月に一部改良して商品力を強化をしたことで、2025年1月～11月で3万5,043台を販売した。

  • ホンダ「WR-V」

    ホンダ「WR-V」

米国からの逆輸入も増加の見込み

かつて、1990年代に日米自動車摩擦が激化した時期には、“摩擦緩和”策として米国からの自動車輸入拡大を政府主導で推進したことがあった。この頃は1ドル90円前後という円高も背景となり、米国生産の日本車輸入が大幅に増加した。加えて、日米政府が主導する形で、トヨタ自動車などが国内販売網で米国車の輸入販売を行う例もあった。例えばトヨタ販売店では、ゼネラルモーターズ(GM)の「キャバリエ」を販売した。

  • ゼネラルモーターズ「キャバリエ」

    ゼネラルモーターズ「キャバリエ」

1990年代前半に米国生産の日本車輸入(ホンダのアコードクーペ/ワゴンなど)が増加したことで、海外から輸入した日本車のことを“逆輸入車”と呼ぶことが一般化したが、これは本来の意味での“逆輸入車”ではない。

本来、「逆輸入車とは、日本の自動車メーカーが海外向けに輸出したモデルを再び日本国内に輸入した車のこと」が正しいが、日本メーカーが現地生産した車も広い意味で含まれるようになったのだ。

“逆輸入車”の話題で注目されるのは、米国生産車の動向だ。いずれ中国を凌ぐ自動車大国になることが予測されるインドからの輸入が拡大している一方で、トランプ関税で揺れる米国生産車の輸入販売が増加していくことが予想される。

トヨタ、ホンダ、日産などが米国生産の大型SUV(トヨタはタンドラ、ハイランダー、ホンダはパイロット、パスポート、日産はムラーノ、パスファインダー)の輸入販売を検討している。

  • トヨタ「ハイランダー」

    トヨタ「ハイランダー」

トランプ大統領は、米国車が日本で売れないことにかねてから不満をもらし、日米関税交渉で問題視してきた経緯もある。日本の国交省は米国製車両について、書類審査のみで安全性を認証する大臣特例制度の新設を検討するなど、輸入規制を緩和する動きもあり、米国の貿易赤字の縮小に努めることにもなる。

これにより、インド製日本車の輸入販売増加とともに、2026年からは米国生産の“逆輸入車”が再び増えていくことになりそうだ。

佃義夫

1970年に日刊自動車新聞社入社、編集局に配属となる。編集局長、取締役、常務、専務、主筆(編集・出版総括)を歴任し、同社代表取締役社長に就任。2014年6月の退任後は佃モビリティ総研代表として執筆や講演活動などを行う。『NEXT MOBILITY』主筆。主な著書に「トヨタの野望、日産の決断」(ダイヤモンド社)、「この激動期、トヨタだけがなぜ大増益なのか」(すばる舎)など。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

