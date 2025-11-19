マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )
23 自動車業界 ニュースの見方

軽自動車市場で異常事態? ダイハツ「ムーヴ」がホンダ「N-BOX」を押さえ王者に

NOV. 19, 2025 08:00
Text : 佃義夫
Share
Contents
Tags

軽自動車の新車販売ランキング(2025年10月、全国軽自動車協会連合会)でダイハツ工業「ムーヴ」が首位に立った。常勝だったホンダ「N-BOX」を押さえてのNo.1獲得だ。ダイハツの首位奪還はほぼ6年ぶりとなる。

  • ダイハツの新型「ムーヴ」

    ダイハツの新型「ムーヴ」が軽販売で首位獲得!

ダイハツ復活が明確に?

ダイハツ「ムーヴ」は2025年6月にフルモデルチェンジしたばかり。10月の販売台数は1万6,015台(前年同月比308・3％)だった。2位のスズキ「スペーシア」は1万4,420台(同101.％)、3位のダイハツ「タント」は1万4,244台(同134.3％)。軽販売どころか登録車も含めた新車市場で王者だったホンダ「N-BOX」は1万2,784台(同76％)で4位にとどまる異常事態だ。

ホンダのN-BOXが王座から陥落したのは、2024年5月以来17カ月ぶり。トップ3圏外まで落ちたのは、実に2014年11月以来の11年ぶりとなる。一方で、ダイハツのムーヴは6月の新型車デビュー以来、好調をキープ。6月販売でいきなり2位に食い込み、その後も3位をキープしながら10月で首位奪還となった。

  • ホンダ「N-BOX」

    ホンダ「N-BOX」

ダイハツは認証不正問題で出荷停止やブランド毀損など厳しい状況が続いてきた。この新型ムーブも発売が延期されて、ようやく6月に市場投入となった経緯があるが、ここへきてムーヴがけん引してタントも3位に食い込んだように、「ダイハツ復活」が明確になってきたと言えよう。

新型ムーヴの販売が好調な要因は、軽で最も売れ筋の「スーパーハイトワゴン」ではなく車高1.7ｍを切る「ハイトワゴン」ボディであること、フロントマスクの「精悍さ」が受けていること、同モデルで初めてスライドドアを採用したこと、などだという。グレード「X」以上なら、タッチ＆ゴーロックやイージークローザー機能を備えたパワースライドドアに、衝突回避支援を行う「スマートアシスト」が全車で標準装備となる。

  • ダイハツの新型「ムーヴ」
  • ダイハツの新型「ムーヴ」
  • ダイハツの新型「ムーヴ」
  • ダイハツの新型「ムーヴ」

新型ムーヴは「カスタム」を廃止してグレード体系を一本化し、カスタムに近い仕様の「ダンディスポーツスタイル」をディーラーオプションとするなど、ユーザーが選びやすいラインアップを採用している。加えて、価格体系もベースモデル「L」が135万8,500円、充実装備の「G」グレードでも171万6,000円(いずれも2WDモデル)と、ライバル車に比べて割安だ。

先日の「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025)では各社が軽自動車のコンセプトカーを展示し、BEV(バッテリーEV)を筆頭に話題となったが、ダイハツも同社の原点である「ミゼット」のコンセプトカー「ミゼットX」を出展し、ダイハツがBEVで作る未来のパーソナルモビリティへの期待を抱かせた。

  • ダイハツ「ミゼットX」

    ダイハツ「ミゼットX」

さらに、次世代の軽オープンスポーツ「K-OPEN」(コペン)のコンセプトモデルは、「コペン」現行モデルの2026年8月での生産終了が予定される中で、ダイハツの「軽のワクワクをこれからも」というメッセージを提示したものである。

  • ダイハツ「K-OPEN」のデザインスタディモデル

    ダイハツ「K-OPEN」のデザインスタディモデル

  • ダイハツ「K-OPEN」のランニングプロト(手前)

    ダイハツ「K-OPEN」のランニングプロト(手前)

筆者はJMS会期中の「軽トラ市」で鈴木俊宏スズキ社長と共に「輪島朝市復活トークショー」に並んだ後、井上雅宏ダイハツ工業社長に「いよいよダイハツ復活ですね」と声をかけた。同氏からは「ダイハツは、これからです」との力強い言葉が返ってきた。

2024年3月にトヨタ自動車中南米本部長からダイハツ工業社長に就任し、ダイハツの立て直しを進めてきた井上社長は、「ダイハツの小型車ものづくりは、強いんです」とし、トヨタにはない同社の強みを強調していた。

佃義夫

1970年に日刊自動車新聞社入社、編集局に配属となる。編集局長、取締役、常務、専務、主筆(編集・出版総括)を歴任し、同社代表取締役社長に就任。2014年6月の退任後は佃モビリティ総研代表として執筆や講演活動などを行う。『NEXT MOBILITY』主筆。主な著書に「トヨタの野望、日産の決断」(ダイヤモンド社)、「この激動期、トヨタだけがなぜ大増益なのか」(すばる舎)など。

この著者の記事一覧はこちら
Series
Back to Series
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( 住宅ローン )
年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    三菱自動車の新型「デリカ D:5」を詳細確認! なぜ今、S-AWC搭載なのか
    ( Car )
    NOV. 13, 2025

  • 2

    Large
    中国のジーカー「009」が日本上陸! ミニバン大国の日本で勝算は?
    ( Car )
    NOV. 13, 2025

  • 3

    Large
    韓国のキアが電動ミニバンで日本参入! キアと日本は意外に縁が深い?
    ( Car )
    NOV. 12, 2025

  • 4

    Large
    少年時代の憧れが現実に…鎌倉在住サーファー会社員、三菱「トライトン」に乗る!
    ( Car )
    NOV. 12, 2025

  • 5

    Large
    中国で大人気の日産車「N7」を実車確認! 日本導入の可能性は?
    ( Car )
    NOV. 12, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking