三菱自動車工業は8月27日、2026年3月期(2025年度)連結業績見通しの下方修正を発表した。会見に臨んだ加藤隆雄社長は「米国の高関税コストの吸収は想定通りの実行が困難になり、挽回策は計画通り進んでいない」と発言。三菱自動車の今期連結純利益予想は前期比75.6％減の100億円、営業利益は49.6％減の700億円と、従来予想からそれぞれ300億円の下方修正となった。

三菱自動車にとって米国市場の重要性は?

米国の関税の直接影響は320億円とする。2025年10月に関税が27.5％から15％に下がる前提で試算した。

米国現地生産から撤退している三菱自は米国での販売戦略に最も苦慮している。加えて、米国の関税政策が米国以外の地域での販売競争を誘発していることを指摘。三菱自が主力とするアセアン地域や豪州での販売費が増加し、重荷となっている。

トランプ政権の高関税政策で厳しい局面にさらされている日本車メーカー各社にあって、米国現地生産から撤退しながら輸出による米国販売で米国事業を維持している三菱自動車が最も強い逆風を受けているのだ。

日米政府は7月23日に自動車関税を15％に引き下げることで合意したが、翌日の7月24日に2025年度第1四半期の決算を発表した三菱自は、通期予想の修正を見送らざるを得ず、今回の下方修正となった。

三菱自としては、米国の高関税政策が「常態化」すれば、日産の米国工場におけるOEM(相手先ブランド供給)の検討を具体化させることが必至となりそうだ。加藤社長も今回の下方修正発表会見で、「現地の環境規制見直しの動きなどもあり、ベストな協業を鋭意、検討している」と語った。

三菱自の昨年度(2024年度)の北米での販売は18.6万台(前期比14.1％増)。これは同社の世界販売全体の2割を占め、ASEANの24万台に次ぐ規模だ。米国事業は収益面にも寄与している。米国でスリーダイヤブランドは定着しており、SUVの「アウトランダーPHEV」(プラグインハイブリッド車)は人気を博している。

日本とASEANに生産を集約

だが、一方で三菱自は、米国事業の業績が厳しかった時期の2015年11月にイリノイ工場の生産を取り止め、2016年初頭に同工場を閉鎖し、現地生産から撤退している。元々、三菱の米イリノイ工場は、1986年に当時の資本提携先の米クライスラー社との合弁で「ダイヤモンド・モーターズ」(DSM)を設立し、現地生産を開始した場所だった。

当時、筆者はDSMの設立披露式を取材するため渡米し、シカゴから長距離バスでトウモロコシ畑の真ん中にあるイリノイ工場に向かった。同工場の披露パーティーには、当時の米大統領などの高官や、フォードのトップからクライスラーのトップに転進を遂げて有名だったリー・アイアコッカ氏らが出席。地元の大歓迎を受けた華やかなものだった。

その後、DSMは1991年にクライスラーのDSM株式を全て買収し、三菱自の完全子会社となったが、三菱自の「選択と集中の経営戦略」により、30年の歴史をもって現地生産から撤退したのだった。

三菱自は米国に続き、2023年には中国での生産から撤退し、2025年6月には中国でのエンジン事業を終了して、中国市場からも完全撤退している。米国、欧州からの生産撤退と中国事業からの全面撤退を実行し、主力のASEANと日本での生産・輸出に集中する戦略を明確にしたわけである。

だが、米国事業については、収益力のある現地販売は継続している。今回の関税が常態化していけば、全面輸出での現地販売は必然的に維持していけなくなる。加藤社長も「他社と比較し、突出して売価を上げると受注が大きく落ちる懸念がある。インセンティブも他社の動向を見ていかないと」と厳しい立場にあることを指摘している。

日産の米国工場で三菱車の共同生産を検討することについては、5月の決算発表時に加藤社長が言明していたが、いよいよ検討から決断に向かう可能性が高まってきている。

日産としても、米国のスマーナ工場(テネシー州)、キャントン工場(ミシシッピー州)、デカード工場(テネシー州)の主力3工場で4月から早期退職者を募集しており、稼働率低下への対応が求められている。

三菱自と日産の共同生産といえば、日本国内での新型車である軽自動車の「ルークス」(日産)、「デリカミニ」「eKスペース」(三菱自動車)を両社の合弁会社「NMKV」で企画・開発し、三菱自の水島工場で“三つ子車”として生産・供給している。トランプ関税の影響により、米国では三菱のクルマを日産が作る機運が高まってきている。