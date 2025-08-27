「トランプ関税」をめぐって日米両政府が交渉を進める中、トヨタ自動車は「交渉カード」として「米国車の日本販売」を提案していた。過去に「キャバリエ」で辛酸をなめたトヨタがなぜ?

トヨタ会長と石破首相は慶應高校・大学の同級生

「15％関税での合意は、どちらにせよ大きい。厳しい結果に変わりはない」とは、東崇徳トヨタ自動車経理本部長の2026年3月期(2025年度)第1四半期決算説明会での言だ。トヨタは2026年3月期通期での関税負担を営業利益ベースで1兆4,000億円と試算した。トヨタの営業利益を約3割押し下げる厳しい状況だ。

トヨタは今期の連結純利益の見通しを前期比44％減の2兆6,600億円と見込む。前期比で半減に近い大幅な減益だ。だがトヨタは、この逆風下でも世界生産を過去最高水準の1,000万台とする計画を据え置き、そのベースとなる日本国内300万台を堅持することを改めて確認した。決算説明会に合わせて、愛知県での工場新設も発表。トヨタにとって、サプライチェーン(部品供給網)を含めた国内300万台生産体制は、雇用・技術の維持に必要な水準だとした。

愛知県の新工場は既存工場の老朽化に対応するもの。将来に向けて国内300万台体制を維持し、日本のものづくり基盤を残していくために必要な投資だ。場所は豊田市で、稼働開始は2030年代初頭を予定する。

一方で、米国の第2次トランプ政権が掲げた高関税化の方針に対し、日米政府間で交渉が進む中、豊田章男トヨタ会長は石破茂首相に、「トランプ大統領に『米国車を日本のトヨタ販売店で扱ってもいい』と言っていただいて大丈夫です」と直接伝えたことが報道され、注目を浴びた。

トランプ大統領は、米国の日本に対する貿易赤字の大きな原因が自動車だと考え、日本で米国車が売れていないことへの批判を強めていた。それを受けての「交渉カード」としてトヨタは、米国車の日本販売を提案したのだ。

奇しくも、トヨタ会長と石破首相は慶應高校・大学の同級生の同級生でもあることが話題になった。日本最大の企業グループのトップであり、「財界総理」とも言われ、経団連会長待望論が大きい豊田章男会長は、日本の首相と高校からの同級生で、大学も同じ慶應大学法学部法律学科に通い、共に1979年に卒業しているのだ。

トランプディール(取り引き)の交渉カードとして、日本のトップ企業であるトヨタとしてできることとして考えたのが、「米国生産車の輸入をトヨタ販売網で扱う案」であり、豊田章男会長が昔の同級生である石破首相に「トヨタを使ってください」と呼びかけたのである。

7月22日、日米政府は自動車関税を27.5％から15％に引き下げることで合意したが、日本政府の交渉役だった赤沢経済財政・再生相は、米自動車メーカーの乗用車を輸入する際、追加試験なしで受け入れることで合意したと明かした。日米の安全認証基準は異なり、輸入を妨げる「非関税障壁」としてトランプ米大統領は強く批判してきた。この認証手続きの簡素化で、輸入案が現実味を帯びてきた。

だが、実際にトヨタの国内販売網が米国車を扱うかどうかは不透明だ。トヨタの販売ディーラーからは、「かつて米GMのキャバリエを輸入販売して苦労したことを思い出す」との苦言も聞かれた。

トヨタが日本販売で苦戦した「キャバリエ」とは

「キャバリエ」とは、1996年から4年間、日本のトヨタディーラーで販売されたシボレー製の小型セダン。このキャバリエを日本市場でトヨタが販売したのは、当時の日米貿易摩擦の緩和という使命を背負っていたからだ。日米間では、1980年代から自動車輸出に関わる貿易摩擦が生じていた。米国では日本車の“豪雨的輸出”批判が高まり、「日本車バッシング」が起きていた。

日本車メーカーが米国に進出して現地生産を行うことで、米国には雇用創出の恩恵があった。一方で、米国車の日本市場での販売促進策の一環として、トヨタが引き受けたのがキャバリエの日本販売だった。しかし、国産車の性能が向上する中でキャバリエは質感の低さが目立ち、トヨタディーラーはセールス面で苦戦を強いられた経験がある。

いずれにせよ、自動車を巡る日米の貿易摩擦は「古くて新しい問題」であり、背景には日米の貿易不均衡がある。特に米国にとっては自動車産業が「聖域」であり、国家の威信をかけた産業分野として政治と不可分なものであることが問題を複雑にしている。第2次トランプ政権の誕生が、この流れを復活させたといえよう。

筆者は現役の記者だった当時、この日米自動車問題を取材していた。1981年から実に13年間にわたって継続された「日本製乗用車の対米輸出自主規制」(VER)に対し、日本車各社は、日米政府間の暗黙の了解を背景にした旧・通産省の指導に泣く泣く従ったという経緯もある。だが、この対米輸出自主規制は日米融合を促進させ、米国における自動車産業の中心地・デトロイトの復活につながったという側面があったことも確かだ。

2000年代以降はリーマンショックで米ビッグ3が衰退し、現在は新興のテスラが米国自動車産業の牙城を辛うじて守っているのが現状。日本の輸入車市場を見ると、かつて「アメ車」と憧れられた時代は終焉し、「ジャーマン3」と呼ばれるドイツ勢が「勝ち組」となり、米国車が「負け組」となっているのは明確だ。むしろ、ジャーマン3を脅かすのは中国のBYDである。

米国勢はすでにフォードが日本市場から撤退し、クライスラーも欧州ステランティスの傘下になっている。日本市場を攻略しようとする戦略が弱いのが米国車メーカーである。「米国の貿易赤字の大きな要因はトヨタ。だからトヨタが努力するのだ」と言う豊田章男トヨタ会長の政治的な意図は、日本の市場・ユーザーに受け入れられるのだろうか。