ホンダは、米国で生産するアキュラブランドの「インテグラ タイプS」(INTEGRA Type S)を12月18日に日本で発売する。6速マニュアルトランスミッションと2.0L VTEC TURBOエンジンを搭載するプレミアムパフォーマンスモデルだ。

アキュラは1986年に設立された、北米市場を中心に展開するホンダのプレミアム・パフォーマンスブランド。今回の導入には、国土交通省が2026年2月に創設した米国製乗用車に関する認定制度を活用した。

250台限定、価格は899万8,000円

販売計画台数は250台限定。このうち30台は抽選による販売で、11月26日から応募受付を開始した。応募・抽選方法の詳細は製品サイトで確認できる。残る220台は販売会社で直接販売する。

価格(メーカー希望小売価格)は899万8,000円。駆動方式はFFで、乗車定員は4名だ。生産工場は米国のメアリズビル四輪車生産工場となる。

ボディカラーとインテリアカラーの組み合わせは以下の3種類。

ダブルアペックスブルー・パール／アイボリー

プラチナホワイト・パール／レッド

スレートグレー・パール／ブラック

なお、ホンダは同じ認定制度を活用し、大型SUV「パスポート トレイルスポーツ エリート」(PASSPORT TRAILSPORT ELITE)の発売も予定している。

シビック タイプRとは異なる「ストリート」志向

インテグラ タイプSのグランドコンセプトは「Stunning Street Performer」。北米では2023年から販売されている。プラットフォームとパワートレーンは「シビック タイプR」(CIVIC TYPE R)と共通だが、サーキットでのピュアスポーツ性能を追求したシビック タイプRに対し、インテグラ タイプSは圧倒的な加速や体に響くサウンドなど、ストリートでのエモーショナルなドライビング体験を提供するために開発したという。

エクステリアは運動性能を追求したワイド＆ローデザイン。力強く張り出した前後のオーバーフェンダー、大型のダイヤモンドペンタゴングリル、ボンネットフードのエアアウトレット、大開口のロアーバンパー、リアの大型ディフューザーと3連の大口径フィニッシャーなどを備える。

リアには大型ディフューザーと3連の大口径フィニッシャーを装備

インテリアは、縦基調のスポーティなデザインのシートを採用。助手席側からセンターコンソールへ流れるアシスタントパッドにより、ドライバーエリアと助手席エリアを明確にゾーニングした。専用のシフターや、随所に配置したType Sのロゴも特徴だ。

インテリア

インテグラ タイプS専用のシフター

最高出力239kWの2.0Lターボを搭載

エンジンは最高出力239kW、最大トルク420Nmの2.0L VTEC TURBO(数値は米国現地カタログ値を換算した参考値)。トランスミッションは6速MTを組み合わせる。シビック タイプRの高性能シャシーをベースに、ハーフスロットルでの踏み込み加速や、高周波のエンジンサウンドなどを楽しめるよう仕立てたという。

2.0L VTEC TURBOエンジン

装備面では、ヘッドアップディスプレーや16スピーカーのプレミアムオーディオ「ELS 3D STUDIO」、ヒーテッド機能付き運転席パワーシートなどを搭載。先進安全装備「AcuraWatch」を標準装備する。なお、AcuraWatchの標識認識機能は米国仕様の標識データと認識ロジックに基づいて開発されているため、日本国内の標識を正確に認識できないとしている。

【フォトギャラリー】アキュラ「インテグラ タイプS」