※本記事の比較検討は、楽天証券の情報漏えい問題が公表される前から進めていたものです。楽天証券は11月17日に顧客情報の漏えいの可能性を公表し、19日には金融庁から報告徴求命令を受けました。24日の続報では、氏名や住所などを含む個人情報約441万件の漏えいが判明しています。なお、取引に必要なパスワードや暗証番号の漏えい、本件に起因する不正取引は確認されていません。

2027年1月に始まる「こどもNISA」。子どもの将来に向けた資産形成の選択肢として注目されるが、長く使う制度だけに、どの証券会社で始めるかは慎重に見極めたい。口座開設の特典やポイントだけでなく、投資信託のコスト、親子での資産管理のしやすさも重要な判断材料だ。

今回は、ネット証券大手のSBI証券と楽天証券を4つの項目で比較。それぞれの強みやちがいを明らかにするとともに、金融機関としての信頼性も含め、子どもの資産を長期的に託す証券会社の選び方を考える。

投資元本600万円が、40歳で約3,500万円になる可能性

こどもNISAは、0歳から17歳までの子どもが利用できる制度だ。年間60万円、総額600万円まで非課税で投資でき、18歳になると保有資産はそのまま成人NISAに引き継がれる。

では、こどもNISAで0歳から月5万円を10年間積み立てたらどうなるだろうか。10年で投資元本は600万円に達し、その後は追加投資をせずに保有しつづけるとする。年率5％で運用できたと仮定すると、30歳で約2,106万円、40歳で約3,469万円になる。65歳まで持ちつづければ、約1億2,076万円にまで増える計算だ。

こどもNISAで600万円を積み立てた場合の資産推移 ※0歳から毎月末5万円を120回積み立て、年率5％（月利5％÷12）の月次複利で試算。10歳以降は追加投資・売却なし。税金・信託報酬等の費用・物価上昇は考慮していない。もちろん、長期にわたって年率5％で運用できる保証はなく、元本割れの可能性もあるが、複利の力は非常に有用だ

月5万円が難しい家庭でも、月1万～2万円から積み立てることで、将来の教育資金を準備することができる。

もちろん、長期にわたって年率5％で運用できるとは限らない。投資である以上、元本割れの可能性もある。それでも、時間を味方につける複利の力を活かせる点で、こどもNISAは資産形成の有力な選択肢といえる。

そのうえで、何十年も持ちつづける可能性があるからこそ、どの証券会社で始めるかは慎重に選びたい。目先のキャンペーンだけでなく、商品コストや管理機能まで含めて比較することが大切だ。

子どもの口座はどこがいい? SBI証券と楽天証券を4項目で比較

こどもNISAの口座は原則として金融機関を変更できないため、最初の証券会社選びが重要になる。だからこそ、各社のサービス内容をよく比べたうえで選びたい。これまでNISAを利用していなかった家庭にとっても、親子で資産形成を考え始めるよい機会となるだろう。

今回は、大手ネット証券のSBI証券と楽天証券を比較する。比較軸は以下の4つだ。

①口座開設の基本特典

②ポイント

③信託報酬ゼロ商品

④親子の資産管理・金融教育



すでに親がNISAを利用している場合でも、こどもNISAが始まるのを機に、親子で使う証券会社を見直すことができる。たとえば、現在は楽天証券でNISAを利用していても、2027年からSBI証券に変更することが可能だ。その場合は、まず楽天証券で金融機関変更の手続きを行い、「勘定廃止通知書」を受け取る。そのうえで、SBI証券に変更を申し込む流れとなる。

SBI証券では、2027年の年初からNISA取引を始めるための必要書類の到着期限を、2026年12月8日(火)としている。変更前の金融機関から書類を取り寄せる時間も必要なため、変更を検討している場合はすぐに手続きを始めたい。

※金融機関を変更しても、変更前のNISA口座で保有している商品を新しい証券会社に移すことはできない。ただし、既存の保有商品は、変更前の証券会社でそのまま非課税で持ちつづけられる。

【比較①】こどもNISA口座の基本特典はどっちが有利?

SBI証券と楽天証券はどちらも、こどもNISA口座を開設すると現金がもらえる特典を用意している。両社の特典内容と条件は以下の通りだ。

こどもNISA口座開設の基本特典の比較

特典の金額は、SBI証券が現金2,000円、楽天証券が現金1,000円だ。

条件を見ると、両社ともクイズに正解してエントリーし、こどもNISA口座を開設するという流れは共通している。SBI証券はそれに加えて、口座開設の予約を2026年12月30日(水)までに済ませる必要がある。楽天証券は、口座開設後の初期設定の完了も条件となる。

また、口座開設の期限は、楽天証券が2027年1月29日(金)、SBI証券が2027年2月26日(金)までとなっている。SBI証券の方が約1カ月長く、子どもの口座開設に必要な書類をそろえるにも余裕を持ちやすい。

いずれの特典も、エントリーの期限は2026年12月31日(木)だ。特典を受け取るには、年内にエントリーを済ませる必要がある。

判定: SBI証券 こどもNISA口座の開設に伴う基本特典に限っていえば、SBI証券が楽天証券を1,000円上回る。

【比較②】ポイントの使いやすさはどちらが有利?

両社とも、投資信託を保有しているとポイントが貯まる仕組みを用意している。ただし、貯まるポイントの種類や対象となる商品にはちがいがある。

楽天証券で貯まる楽天ポイントは、ネットショッピングや街の店舗など、日常生活のさまざまな場面で使える。楽天市場や楽天カードなど、楽天経済圏のサービスを利用している家庭にとっては特に便利だ。

一方、SBI証券では、Vポイント、Pontaポイント、dポイント、PayPayポイント、JALのマイルの5種類から、普段使っているものを選べる。特定の経済圏に縛られず、家庭の生活スタイルに合わせて選べるのが強みだ。

投資信託の保有でポイントが貯まる仕組みにもちがいがある。SBI証券の「投信マイレージ」は、保有残高に応じてポイントが貯まり、幅広い国内公募株式投資信託が対象となっている。

楽天証券の「投信残高ポイントプログラム」は、毎月の残高に応じてポイントが付与されるが、対象は6銘柄にとどまる。対象商品の選択肢では、SBI証券の方が広い。

ただし、ポイントの付与率は商品によって異なる。そのため、必ずしもSBI証券の方が多くのポイントを獲得できるわけではない。また、SBI証券の投信マイレージはすべての商品が対象ではなく、後述する「ゼロカン」はポイント付与の対象外となる点にも注意したい。

判定: 楽天証券 SBI証券は、将来さまざまな投資信託に投資する場合にもメリットがある。それでも、楽天ポイントはネットショッピングなど日常生活で使いやすく、特に、楽天経済圏を利用する家庭にとって利便性が高い。

【比較③】信託報酬ゼロは両社とも成人後まで継続。長期投資のコスト面では互角

こどもNISAのように長く保有する投資では、毎年かかる信託報酬の差が、将来の資産額に大きく響く。そこで両社は、こどもNISAの開始に合わせて、信託報酬ゼロの専用商品を用意した。

SBI証券は、2026年11月17日に設定された、こどもNISA専用の「SBI・ゼロ・オールカントリー・インデックス・ファンド」(愛称: ゼロカン)を取り扱う。楽天証券も同じ11月17日に、こどもNISA専用の「楽天・ゼロ」シリーズ4本を発表しており、12月4日(金)に設定される予定だ 。両社の商品を比べると、以下の通りとなる。

こどもNISA専用の信託報酬ゼロ商品の比較

どちらの商品も信託報酬は年率0.00％で、子どもが18歳になった後は新たに購入できない。ただし、それまでに保有した分は成人向けのNISAに引き継げる。成人後も信託報酬ゼロがつづく点も両社に共通している。

信託報酬は、保有している間ずっとかかりつづけるコストだ。数十年単位で持ちつづける可能性があるこどもNISAでは、この差が最終的な資産額に大きく影響する。両社とも、そのコストが成人後もかからない設計になっている。ただし、売買委託手数料や監査費用など、信託報酬以外の費用が別途発生する可能性はある。

判定: 引き分け 両社とも全世界株式に信託報酬ゼロで投資でき、その条件が成人後もつづく点で互角といえる。 SBI証券のゼロカンは、1本で世界中の株式に幅広く分散投資できる。一方、楽天証券は4種類の商品を用意し、全世界株式のほか、米国株式や日本株式など投資対象を選べる点に強みがある。 長期投資における信託報酬の低さという点では、両社に優劣はない。どちらが適しているかは、それぞれの家庭の投資方針によって異なるだろう。

【比較④】親子の資産をまとめて管理するならどっちが便利?

こどもNISAでは、親が子どもの口座を管理することになる。そのため、親子の資産をまとめて確認できるかどうかも、証券会社選びの大切なポイントだ。ここでは、SBI証券のアプリ「SBI証券Plus」と、楽天証券のアプリ「iGrow」を比べる。

資産管理アプリの比較

未成年口座への対応、子どもの資産状況の確認、相場・マーケット情報の確認といった基本的な機能は、両社とも備えている。

差がつくのは、親子の口座をまとめて扱う機能だ。SBI証券Plusでは、アプリの中で親と子どもの口座を切り替えられる。さらに、10月2日には親子の資産を一括で表示する機能、10月30日には家族の資産推移を一括で表示する機能を実装した。一方、楽天証券のiGrowでは、現状、子どもの口座を確認するには子ども口座へのログインが必要だ。

また、SBI証券Plusでは、口座ごとにニックネームやアイコンを変更できる。子どもが成人口座へ移行する際には通知も届くため、子どもの成長に合わせて口座を管理しやすいといえるだろう。iGrowでは、これらと同等の機能は確認できなかった。

こうした機能は、金融教育にも役立つ。親子の資産をアプリでまとめて確認できれば、子どもと一緒に資産の推移を見ながら、お金や投資について話すきっかけになる。親子で資産状況を確認しながら金融教育につなげやすい点も、SBI証券Plusの強みといえる。

判定: 現時点ではSBI証券が先行 SBI証券は、親子の口座切り替えに加え、資産の一括表示や資産推移の確認など、親子の資産をまとめて管理できる機能をすでに提供している。一方、楽天証券も今冬、親の口座から子どもの資産状況や家族全体の資産推移を確認できるサービスを始める予定だ。 現時点の使いやすさではSBI証券が先行しているものの、楽天証券も同様の機能を広げる方針で、今後は両社の利便性の差が縮まる可能性がある。

判定まとめ: 総合的に見て、SBI証券に軍配

ここまで、口座開設の特典、ポイント、信託報酬ゼロ商品、親子の資産管理という4つの観点から、SBI証券と楽天証券を比べてきた。それぞれの判定をまとめると、以下の通りとなる。

4つの観点からの評価

結果は2勝1敗1分けで、SBI証券に軍配があがった。

さらに、長く資産を預ける証券会社を選ぶうえでは、サービスの内容だけでなく、会社としての安定度や金融への取り組み方、信頼性も重要なポイントになる。

長期で資産を預けるからこそ、金融機関の信頼性も重要

SBIグループは、証券・銀行・保険など幅広い金融事業を展開しており、こうした総合力を背景に、今後も商品やサービスの拡充が期待できる。セキュリティ面では、パスキー認証を導入し、加えて、設定に慣れていない利用者向けに対面の相談会を開くなど、利用者がセキュリティ対策を活用できるよう支援する取り組みも進めている。

一方、情報管理体制という観点では、楽天証券に懸念材料がある。2026年11月、システムのテスト環境への不正アクセスにより、大規模な顧客情報の漏えいが確認された。同社は、本番の顧客データをマスキングせずにテスト環境へコピーしていたことを認めており、19日には金融庁から報告徴求命令を受けている。

原因の究明や再発防止策の検討はつづいており、現時点で最終的な評価を下すことはできない。それでも、顧客情報の管理体制に疑問が生じたことは、楽天証券を選ぶうえで無視できないマイナス材料といえる。

今回の比較では、ポイントの使いやすさなど、楽天証券が優位な項目もあった。しかし、証券会社を長く利用するうえでは、サービスの充実度だけでなく、顧客情報を適切に管理できる体制も欠かせない。

2027年1月に備え、2026年中に口座開設の準備を

こどもNISAは、子どもの将来に向けた長期の資産形成のよい機会となる。親がいま利用している金融機関に縛られず、最適な証券会社を選びたい。

今回の比較では、SBI証券が基本特典と親子の資産管理機能で優位に立った。信託報酬ゼロの商品でも楽天証券と並ぶ水準にあり、サービス面での優位性を確認できた。ただ、こどもNISAは、子どもが成人してからも何十年と資産を持ちつづける可能性がある制度だ。だからこそ、証券会社選びでは、目先のキャンペーンやポイント還元だけでなく、長期にわたって安心して利用できるかという視点も欠かせない。

その意味で、楽天証券の情報漏えい問題は見過ごせない。金融庁による報告徴求命令に至った今回の事案は、情報管理体制の信頼性について、利用者が改めて考える必要があることを示している。

もちろん、今回の問題だけで将来の安全性を断定することはできない。しかし、子どもの資産を長く預ける金融機関として、情報管理上の問題が明らかになった楽天証券の再発防止策や対応状況は、慎重に見極める必要があるだろう。

こどもNISAは2027年1月に始まる。口座開設特典のエントリーをはじめ、年内に期限を迎える手続きも多い。制度開始と同時に積み立てを始められるよう、早めに準備を進めておきたい。