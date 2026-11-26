トヨタ自動車は、米国のトヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ケンタッキー(TMMK)ケンタッキー工場で生産する11代目の新型「カムリ」を日本で発売する。受注は2026年11月25日に開始。発売は12月23日だ。日本では2023年12月にカムリの販売がいったん終了しており、約3年ぶりに買えるようになる。

価格は430万円から、2.5Lハイブリッドを搭載

グレードは「G」と「Z」の2種類。価格は以下の通り。

G：430万円

Z：520万円

パワートレインは2.5Lのシリーズパラレルハイブリッドシステム(A25A-FXS)で、駆動方式は2WD(FF)。予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を採用し、プリクラッシュセーフティやプロアクティブドライビングアシストなどを備える。月販基準台数は850台だ。

右ハンドル化し、型式認定を取り直して販売

日本仕様は右ハンドルで、ウインカースイッチも日本車と同じ右側に配置する。ナビゲーションなどのマルチメディアは日本語に対応している。

2025年7月の日米の枠組み合意では、米国で製造・安全認証された乗用車は追加試験なしで日本に受け入れ可能とされた。ただ、新型カムリはこの制度を使わず、国土交通省の型式認定を受け直して販売する。グローバルモデルとして日本の保安基準に適合できる設計だったため、型式認定を取得できたという。トヨタは日本導入の目的として、国内で高まる若年層のセダン需要に応えることを挙げている。

機械式駐車場にも収まるボディサイズ

ボディサイズは全長4,920mm×全幅1,840mm×全高1,450mm。全長と全幅はクラウンクロスオーバーとほぼ同じで、Eセグメントセダンの中心的なサイズだ。国内の機械式駐車場にも収まるという。

エクステリアは前後に「ハンマーヘッドデザイン」を採用。フロントは低く構えたフェイスと、エアカーテン構成のバンパーコーナーを組み合わせた。リアはガーニッシュとコンビネーションランプで横方向の広がりを強調している。フロントフードの形状を改良してワイパー周辺に当たる風量を減らしたほか、前後ドア周辺の空気漏れを抑え、静粛性の向上と風切り音の低減を図った。

リアはガーニッシュとコンビネーションランプで横方向の広がりを強調

インテリアは水平基調のシンプルなデザインで、視覚的な広がりと開放感を高めた。中央のディスプレイオーディオから助手席のエアコン吹き出し口にかけては、ギターの弦をイメージしたフィン形状を採用している。

水平基調のインテリア

ディスプレイオーディオから助手席側にかけてギターの弦をイメージしたフィン形状を採用

【フォトギャラリー】トヨタ「カムリ」