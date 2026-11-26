ドル円相場が160円の節目に迫るなか、12月にはFRBと日銀がそろって利上げする可能性が浮上しています。日米同時利上げは為替市場にどのような影響を与えるのでしょうか。米国と日本のインフレ動向やAPEC後の当局者発言を振り返りながら、年末のドル円相場を左右する注目点を解説します。

日米ともに長期金利は高水準

為替市場の基本は、金利の高い通貨が買われるという構図です。いまのドル円は158円台後半～159円台前半と、160円に迫る水準のドル高・円安で推移しています。12月にFRBと日銀がそろって利上げする可能性が現実味を帯びるなか、160円をめぐる攻防が目前に迫っています。

日米ともに長期金利は高い水準にあり、背景には物価高と利上げ観測という共通点があります。米国の10年債利回りは10月上旬に一時5.36％台と約24年半ぶりの高水準をつけ、11月18日の5.07％から23日は4.94％へ低下したものの、高止まりしています。原油高とインフレ警戒、FRBの追加利上げ観測が押し上げ要因です。他方、日本の10年債利回りは9月初めに約30年ぶりとなる3％をつけました。日銀の利上げ観測と財政拡張への警戒が背景で、足元も依然として2％台後半（11月20日は2.78％）です。日米の金利差は2.2ポイントほどです。

通常、利上げは通貨高の材料です。しかし両国が同時に動けば金利差は広がらず、ドル円の方向感は見えにくくなります。160円を超えるのか、押し戻されるのかを左右する鍵が、インフレ指標です。

12月同時利上げを後押しする材料

米国側の材料はそろってきました。10月の雇用統計では非農業部門の雇用者数が16.5万人増と予想の6.5万人増を大きく上回り、失業率は4.1％に低下、平均時給も前年比3.1％増でした。11月10日発表の10月消費者物価は前月比0.4％上昇と予想を上回り、食品・エネルギーを除くコアも3か月連続で0.3％上昇です。なお、前年が政府機関閉鎖の影響で指数が欠けたため、10月分は前年比が公表されていません。当面は前月比で勢いを見る必要があります。そのような中、12月8～9日のFOMCでの0.25％の利上げは、ほぼ織り込まれています。

原油価格はWTIが10月末に100ドルを超えましたが、中間選挙後の11月4日に8％超下落するなど、インフレ懸念は和らぎ、足元は80ドル前後です。ただ、地政学リスクが残るため、再び反発の可能性も排除できません。

日本側でも材料は積み上がっています。11月20日に公表された10月の全国消費者物価は、生鮮食品を除くコアが前年比2.2％上昇と、9月の2.1％から伸びが加速しました。一方、生鮮食品とエネルギーを除く指数は2.4％から2.2％へ鈍化しており、値上げをめぐる裾野の広がりには一服感も見えます。植田日銀総裁は10月30日の会見で、基調的な物価上昇率が2％程度に達したとして12月利上げの可能性を排除せず、11月18～19日にも参議院において引き続き利上げを進める考えを示しました。

実質金利にも変化があります。11月20日の10年債利回り2.78％からコアCPIの2.2％を引くと約0.6ポイントのプラスで、長期の実質金利はプラス圏に入りました。これは借り手から見た実質的な金利負担がプラス圏に入ったことを意味します。もっとも、政策金利1.25％で見た実質金利はなお約1ポイントのマイナスで、日銀の利上げ余地を示します。

インフレ指標の読み解き方

12月の日米同時利上げが現実になるかどうかは、これから発表される物価指標次第です。注目すべき点は三つです。一つ目は米国の物価で、エネルギーに左右されやすい総合指数ではなく、家賃などサービス価格を含むコアの前月比を追うことです。二つ目は日本の物価で、今回のようにコアとコアコアの向きが分かれたとき、上昇がエネルギー頼みか、サービスへの広がりを伴うかを見極めることです。三つ目は日米に共通する原油価格で、物価の先行きを最も大きく揺らします。

指標に対する市場の反応は、金利先物が織り込む利上げ確率の変化で測ることができます。発表直後に確率が動かなければ、すでに織り込み済みという意味です。米国の12月利上げが100％織り込まれた今、為替の振れを生みやすいのは、利上げ幅が0.25％か0.5％かという点と、日銀の判断をめぐる織り込みの変化でしょう。日銀の12月利上げは約8割の織り込みで、1週間前の約85％から低下しています。

APECと当局者の発言

11月18～19日に深圳で開かれたAPEC首脳会議では、日米の当局者から為替や利上げに直接触れる発言は聞かれませんでした。注目の米中ロ初の3首脳会談も「平和宣言」を発表したものの、ウクライナやイラン、台湾で具体的な合意はなかったほか、米中の関税休戦（来年1月10日期限）の延長も示されず、市場に直接影響する内容ではありませんでした。11月19日のドル円も158-159円台でのレンジ取引でした。高市首相は帰国後、トランプ大統領との電話会談を行いましたが日米連携を確認するにとどまりました。為替の材料になったのは、むしろFRB側の発言です。ウォラーFRB理事は11月18日に12月の0.5％利上げも検討すべきだと述べ、同日公表の10月FOMC議事要旨でも、ほぼ全員が追加利上げを適切と判断していたことが明らかとなりました。さらに23日には、ウィリアムズNY連銀総裁が、必要なら連続会合での利上げも排除しないと述べました。

おわりに

ドル円は158円台後半～159円で推移し、160円の節目が目前です。11月20日は日経平均が3,000円超急落し、リスク回避の円買いで158円台半ばまで下落しましたが、23日はエヌビディアのフアン氏CEO復帰で米株が急反発し、ドル円は159円50銭まで上昇しました。7月末に日米が円買いの協調介入を行った経緯も踏まえると、160円は強く意識される節目です。今週は25日の米PCE物価指数、27日の東京都区部CPIと物価関連統計が続き、為替市場も振れやすい状態が続くでしょう。日米同時利上げという見立ては、どちらか一方の材料が欠ければ、思わぬ方向への反動を生みます。12月のFOMCと日銀会合に向けては、見出しへの反応よりも、米コア前月比と日本のコアコアの方向性を丁寧に読み解くことが大切です。