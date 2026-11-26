旧NISAで購入した株や投資信託、そのまま保有していて大丈夫でしょうか？

2022年に旧・一般NISAで購入した資産は、2026年末で5年間の非課税期間が終了します。ただし、2026年の新NISA枠に余裕があれば、旧NISAの資産を売却して買い直すことで、その後の運用益も非課税にできる場合があります。

今回は、この考え方について、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに解説してもらいます。

ただし、金融商品の売却と購入にはそれぞれ時間がかかります。今年も残り約1カ月。2026年の新NISA枠を活用するなら、あまり時間の猶予はありません。あとで「知らなかった」と悔しい思いをしないよう、本稿をチェックしてみてください。

＊ ＊ ＊

2026年末、2022年購入の一般NISAに「期限」がやってきます

旧NISAで投資している方は、年末年始のこの時期にどうしようかと考えている方も多いのではないでしょうか。ここでは、そのポイントを整理します。

一般NISAは、期限があるので、出口を決める

2022年購入分は、2026年12月31日で非課税期間（最大5年）が終了し、2027年1月に課税口座（特定口座など）へ自動的に払い出されます。一般NISAから新NISAへの移管（ロールオーバー）はできないため、何もしなければ、2027年以降の値上がり益や配当に約20%（20.315%）の税金がかかります。

払出し時の時価が新しい取得価額になり、課税対象は払出し後の値上がり分だけです。払出し時に含み損の場合、その損失は税務上ないものとみなされ、損益通算には使えません。

図表1は、一般NISAとつみたてNISAの非課税期間を、2026年時点で整理したものです。2022年購入分（旧一般NISA）は2026年末で期限を迎えます。一方、つみたてNISAは最大20年のため、2022年購入分でも2041年末まで非課税で保有できます。