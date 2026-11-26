PayPay証券で2026年9月1日～30日の期間に買付された米国株式(ETF含む)のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。

ランキングでは「半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF)」が1位、「スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ」が2位となりました。

個別株ではエヌビディアやマイクロン・テクノロジーなど半導体関連が上位にランクイン。3位には「PayPay ADS」、4位には「スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(スペースX)」が入りました。

【米国株式】2026年10月人気銘柄ランキング

順位 銘柄名 1位 半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍ETF) 2位 半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍ETF) 3位 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ 4位 エヌビディア 5位 マイクロン・テクノロジー 6位 チャレンジコース(Direxion S&P500ブル3倍ETF) 7位 PayPay ADS 8位 金（ゴールド）コース(SPDRゴールド・シェア) 9位 テクノロジーチャレンジコース(プロシェアーズ･ウルトラプロQQQ) 10位 アルファベット 11位 サンディスク 12位 テスラ 13位 テスラチャレンジコース(Direxion デイリー テスラ株ブル2倍ETF) 14位 インテル 15位 エヌビディアチャレンジコース(Direxion デイリー エヌビディア株ブル2倍ETF) 16位 モデルナ 17位 アップル 18位 ストラテジー 19位 バイオテックチャレンジコース(Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍) 20位 Googleチャレンジコース(Direxion デイリー アルファベット株ブル2倍ETF) 21位 マイクロソフト 22位 パランティア・テクノロジーズ 23位 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 24位 ブロードコム 25位 アマゾン・ドットコム 26位 マーベル・テクノロジー 27位 メタ・プラットフォームズ 28位 マイクロソフトチャレンジコース(Direxion デイリー マイクロソフト株ブル2倍ETF) 29位 テクノロジーコース(インベスコQQQ) 30位 アメリカ高配当株式コース(バンガード・米国高配当株式ETF)

半導体関連がランキング上位を占める

1位は「半導体チャレンジコース（Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍）」、2位には「半導体逆チャレンジコース（Direxion デイリー 半導体株 ベア3倍）」が入りました。10月の米国株式市場では、AI関連投資の持続性や収益化への懸念などを背景に、大型テクノロジー株を中心に調整する場面が見られました。上昇と下落の両方向を対象とした商品が前月に続いて上位を占めたことから、AI・半導体関連への関心が根強いなか、短期的な相場の方向感を捉えながら値幅を狙う取引も活発だったと考えられます。

個別株では、4位「エヌビディア」、5位「マイクロン・テクノロジー」、11位「サンディスク」、14位「インテル」、23位「アドバンスト・マイクロ・デバイセズ」、24位「ブロードコム」、26位「マーベル・テクノロジー」など、半導体・メモリー関連銘柄が幅広くランクインしました。AI関連株への高値警戒感などから値動きが大きくなるなかでも、AI向けデータセンター投資という成長テーマへの関心は引き続き強く、半導体関連銘柄が活発に売買されたことがうかがえます。

また、10位「アルファベット」、17位「アップル」、21位「マイクロソフト」、22位「パランティア・テクノロジーズ」、25位「アマゾン・ドットコム」、27位「メタ・プラットフォームズ」など、AIやクラウド、ソフトウェアに関連する大型テクノロジー株も上位に入りました。10月は大型グロース株に調整が見られたものの、AI関連銘柄が引き続き活発に売買されていたことがランキングからも読み取れます。

そのほか、3位には「スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（スペースX）」、7位には「PayPay ADS」が入りました。また、6位「チャレンジコース（Direxion S&P500 ブル3倍）」、9位「テクノロジーチャレンジコース」、13位「テスラチャレンジコース」、15位「エヌビディアチャレンジコース」、20位「Googleチャレンジコース」など、値動きの大きい米国株や株価指数を対象とした商品も目立ちました。一方、8位には「金（ゴールド）コース（SPDR ゴールド・シェア）」が入り、株式市場の変動が大きくなるなか、分散投資先として金への関心も続いていたことがうかがえます。