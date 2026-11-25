アサヒビールは11月25日、オーストラリア発のプレミアムジンブランド「NEVER NEVER(ネバーネバー)」の国内展開を始め、「ネバーネバー トリプルジュニパージン」を全国で発売する。700ml瓶で、店頭想定価格は4,257円(税込)。

ネバーネバー トリプルジュニパージン

アサヒビールが国内で取り扱いを始める「ネバーネバー トリプルジュニパージン」は、9種類のボタニカル(植物由来の香味原料)を使ったロンドンドライジン。ジュニパーベリー(セイヨウネズの実)の香りと、爽やかでキレのある味わいが特徴で、ジンの国際品評会「World Gin Awards 2026」で金賞を受賞した。

浸漬・蒸溜・蒸気抽出でジュニパーの香りを重ねる

特徴は、ジュニパーベリーの風味を「浸漬」「ポットスチル(単式蒸溜器)での蒸溜」「蒸気抽出」の3つの方法で引き出す「トリプル・ジュニパー製法」。発表会では、アサヒビールの担当者が工程ごとに引き出す香りや味わいの違いを説明した。

まず、ジュニパーベリーを24時間漬け込み、土を思わせる深みを引き出す。次に、さらにジュニパーベリーとほかのボタニカルを加え、ポットスチルで蒸溜する。この工程で得られる力強い風味が、漬け込みで引き出した重厚な風味と、次の工程で加わる軽やかな香りをつなぐ。

最後に、蒸溜器上部のバスケットにジュニパーベリーと柑橘の皮を入れ、蒸気を通す。苦みを抑えながらジュニパーの繊細な香りを引き出し、レモンやライムの爽やかな香りを重ねる。

開発について、マネージングディレクターのジョージ・ジョージアーディス氏は「まず、グラスの中でどんな味わいや質感を実現したいかを考え、そこから逆算して、使うボタニカルや蒸溜方法を決めた」と語った。マティーニなどのカクテルにしても、ジンの味わいや質感がしっかり伝わることを目指したという。

トニックウォーターとの相性がよく、同社は主にバーなどの飲食店に向け、ジントニックを中心とした飲み方を提案する。

「NEVER NEVER」は2016年にオーストラリアで創業。2024年に、アサヒグループホールディングス傘下でアジアパシフィック事業を統括するAsahi Beveragesが取得した。アサヒビールによると、国内のプレミアムジン市場は2025年から2030年にかけて3割の伸びが見込まれるという(出典：IWSR 2025)。