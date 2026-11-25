PayPay証券で2026年10月1日～30日の期間に買付された国内株式(ETF含む)のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「キオクシアホールディングス」が1位となり、「ソフトバンクグループ」「JX金属」「アドバンテスト」が続きました。AI・半導体やデータセンター関連への関心が続いたほか、重工株、金融株などがランクインしました。

【国内株式】2026年10月人気銘柄ランキング

順位 銘柄名 1位 キオクシアホールディングス 2位 ソフトバンクグループ 3位 JX金属 4位 アドバンテスト 5位 日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF) 6位 フジクラ 7位 東京エレクトロン 8位 古河電気工業 9位 三井金属 10位 三菱重工業 11位 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 12位 太陽誘電 13位 任天堂 14位 村田製作所 15位 イビデン 16位 東京海上ホールディングス 17位 GO 18位 日経平均逆チャレンジコース(日経平均ダブルインバースETF) 19位 オリエンタルランド 20位 NTT 21位 トヨタ自動車 22位 イオン 23位 日本たばこ産業 24位 サンリオ 25位 ソフトバンク 26位 第一三共 27位 日経平均ETFコース(日経225連動型上場投資信託) 28位 ローツェ 29位 日本製鉄 30位 レーザーテック

1位は「キオクシアホールディングス」

1位「キオクシアホールディングス」、2位「ソフトバンクグループ」、3位「JX金属」、4位「アドバンテスト」と、10月もAI・半導体やデータセンター関連の銘柄が上位に並びました。7位「東京エレクトロン」、12位「太陽誘電」、14位「村田製作所」、15位「イビデン」、28位「ローツェ」、30位「レーザーテック」などもランクインしています。10月の日本株市場では、AIインフラへの巨額投資の収益化を巡る懸念などから半導体・テクノロジー株が調整し、日経平均も月間で下落しました。こうした値動きの大きい相場となるなかでも、AI・半導体関連銘柄への投資家の関心は引き続き強かったことがうかがえます。

また、6位「フジクラ」、8位「古河電気工業」と、電線・光ファイバー関連も前月に続いて上位に入りました。AIの普及に伴うデータセンター投資の拡大を背景に、通信インフラ需要への期待が引き続き意識されていると考えられます。3位「JX金属」に加えて9位には「三井金属」も入り、半導体材料やデータセンターなどで使用される非鉄金属・先端材料への関心も高かったようです。

そのほか、10位には「三菱重工業」が入り、防衛やエネルギー関連への関心も続きました。11位「三菱UFJフィナンシャル・グループ」、16位「東京海上ホールディングス」と金融関連も上位に入りました。また、13位「任天堂」、19位「オリエンタルランド」、22位「イオン」、24位「サンリオ」など、ゲーム・キャラクターや個人消費に関連する銘柄もランクインしており、AI・半導体関連以外にも、幅広い業種の銘柄が活発に売買されていたことがうかがえます。

さらに、5位には「日経平均チャレンジコース（日経平均レバレッジETF）」、18位には「日経平均逆チャレンジコース（日経平均ダブルインバースETF）」が入りました。10月は日経平均が大きく下落するなど値動きの大きい相場となるなか、相場の上昇・下落の双方を捉えながら値幅を狙う取引も活発だったことがランキングから読み取れます。