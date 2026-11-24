日本住宅ローンは11月24日、ビジネス映像メディア「PIVOT」の番組「& SKILL SET」で、住宅ローンの借り換えをテーマにした動画「住宅ローンの新常識 金利上昇時代を乗り切る借換術」の配信を開始した。金利上昇が家計に与える影響や、土地の価値を活用して毎月の返済負担を抑える「おうちの残価設定ローン（借換）」の仕組みを紹介している。

金利上昇時代の住宅ローン借り換えを解説

今回配信された動画には、日本住宅ローンの広報部長・川村尚範氏と、投資家で元衆議院議員の杉村太蔵氏が出演。フリーアナウンサーの柴田阿弥氏がMCを務める。

番組では、日銀によるマイナス金利政策の解除後、住宅ローンの金利上昇が家計に与える影響や、変動金利型住宅ローンの利用者が知っておきたい「5年ルール」「未払利息」のリスクなどを取り上げる。

また、住宅ローンの新たな借り換えの選択肢として、日本住宅ローンの「おうちの残価設定ローン（借換）」を紹介。戸建てやマンションを想定した借り換えシミュレーションを通じて、毎月の返済額がどのように変わるのかを解説している。

土地の価値を活用する「おうちの残価設定ローン」とは

「おうちの残価設定ローン（借換）」は、土地の評価額の50％を「残価」として設定し、残価以外の部分を返済していく仕組みの住宅ローン。マンションの場合は、市場価格の30％を残価として設定する。

残価部分の元本返済を据え置き、それ以外の借入金額を最長80歳までに返済することで、毎月の返済負担を軽減する。日本住宅ローンによると、条件によっては毎月の返済額が現在の約半分になる可能性があるという。

また、残価まで返済した後には、ライフプランに応じて選べるオプションも用意されている。

番組では、自動車の残価設定型ローンとの違いや、建物の使用状況に左右されにくい土地の価値に着目した仕組みについても解説する。

動画はPIVOTの公式YouTubeチャンネルで視聴できる。