PayPay証券で2026年10月1日～30日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠の銘柄を、買付金額と積立件数のランキング形式で紹介します。

ランキングを見ると、買付金額では「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」、積立件数では「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」が1位となりました。

両部門とも米国株や世界株に投資するファンドが上位を占めた一方、「インデックスオープン・日経225」などの日本株ファンドも上位に入りました。

NISAつみたて投資枠ランキング(買付金額／積立件数)

買付金額ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

3位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

4位 iFreeNEXT FANG+インデックス

5位 インデックスオープン・日経225

積立件数ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

3位 eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

4位 インデックスオープン・日経225

5位 iFreeNEXT FANG+インデックス

米国株や世界株に投資する3本が上位を占める

買付金額では「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」が1位、「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」が2位、「キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）」が3位となりました。一方、積立件数では「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」が1位、「キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）」が2位、「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」が3位に入りました。順位には違いがあるものの、買付金額・積立件数ともに同じ3本が上位を占めており、相場の変動が大きくなるなかでも、米国株や世界株に幅広く投資できるファンドへの関心が引き続き高いことがうかがえます。

また、買付金額4位・積立件数5位には「iFreeNEXT FANG+インデックス」、買付金額7位・積立件数6位には「インデックスオープン・アメリカ株式」が入りました。10月は米国のテクノロジー株や半導体株が調整する場面も見られましたが、米国株への関心は引き続き高かったようです。一方、買付金額5位・積立件数4位の「インデックスオープン・日経225」、買付金額6位・積立件数7位の「eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）」、買付金額9位・積立件数8位の「ひふみプラス」など、日本株を投資対象とするファンドも上位に入りました。米国株や全世界株のファンドに加え、日本株を投資対象とするファンドにも一定の関心が集まっていたようです。

そのほか、「はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）」が買付金額8位・積立件数9位、「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」がともに10位、「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」がともに11位、「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本）」がともに12位となりました。日米の株式市場で値動きが大きくなるなかでも、投資対象の地域を広げたり、株式以外の資産にも分散したりできるファンドが選ばれていることがうかがえます。

【買付金額】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30

【積立件数】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30