日本住宅ローンは11月9日、参加無料の「住宅ローン借換セミナー&個別相談会」を開催した。日銀の政策金利が段階的に引き上げられている現状を踏まえ、「住宅ローンは借り換えた方がお得なのか」など、気になるトピックについて解説。エコノミストによる講演、人気インフルエンサーを招いたトークセッションのあと、個別相談会も行った。

借り換えで大切なことは?

冒頭、登壇したのはエコノミストの永濱利廣氏。まずは「日本銀行の政策金利は直近で1.25%まで上昇しました。では、今後も上がり続けるのか。最初に結論から申しますと、金利動向の予測は当たるとは限りません。最終的には、ご家庭の返済計画がどこまで耐えられるか、それを知ることが重要だという風に思います」と切り出す。

日本の金利が上がっている理由については、物価・賃金が上がっていること、日本銀行が金融緩和の度合いを段階的に調節していること、また海外金利、為替、原油価格の影響を受けていることなどを指摘。そして「日本の政策金利を分析する36あまりの機関の経済予測では、2026年内にもう1度の利上げがあって1.5%に、来年にも1、2回の利上げがあって1.75～2%になる、との見方が出ています。足元ではAIブームに陰りも見えてきましたが、あと2、3回の利上げの覚悟は必要かな、と思っています」と続ける。

このあと住宅ローンについて、基本的なところから丁寧に説明した。たとえば金融機関の金利改定には“時間差”があり、また政策金利と住宅ローン金利の上昇幅は、必ずしも一致しないことにも言及。「住宅ローンをメインにやっている金融機関は、金利が上がってもローンを抑えるところがあります。一方で住宅ローンで稼がなくて良い金融機関は、金利の上げ幅に比例して住宅ローンも上昇します」とする。

住宅ローンには、変動型と固定型がある。変動型は、金利変動のリスクを家計が負担する。逆に、全期間固定型は返済の見通しは立てやすいが、借りるときの金利水準は高い。低金利の時代は変動型が7割ほどだったが、金利が上がってきた昨今、固定型を選ぶ人も増えてきたという。

「とはいえ、固定型と変動型の金利差はかなり広がっています。変動型の金利が今の固定型の水準に追いつくには、どのくらい利上げが必要なのか。これは個人的な考えですが、果たして日本経済がそのくらい利上げするかなぁ、という感じもします」。つまり今の局面では、まだ変動型の方が有利ではないか、と永濱氏は話した。

金利上昇が返済に及ぼす影響

なお変動金利型の住宅ローンのうち、元利均等返済を採用する一部の商品には、5年ルールや125%ルールが設けられている。5年ルールでは一定期間毎月の返済額が据え置かれる。125%ルールでは返済額の見直し時の上限が前回の125%までに制限される。いずれも、金利の急上昇にそなえた緩和措置だ。ただし利息が減免されるわけではなく、場合によっては元金返済が遅れたり未払利息が生じる場合もあるため「契約時に、仕組みを正しく理解する必要があります」と注意喚起する。

そして借り換えについて。金利差だけで判断せず、1. 新旧ローンの総返済額を同じ期間で比較し、2. 事務手数料・保証料・登記費用なども含め、3. 団体信用生命保険の保障内容も比較し、4. 残存期間・残高・将来の金利変化にも注意する必要がある。

そのうえで、「変動のままでも資金に余裕があるのであれば、そして将来の不確実性を嫌うのであれば、固定金利に切り替えることは選択肢のひとつ」と話した。

最後に「今日からできる5つの行動」を示した。それは、1. 適用金利・残高・残存期間を確認すること、2. 金利＋0.5%・＋1%で試算してみること、3. 生活費6～12か月の余裕資金を点検すること、4. 借り換えの総費用と保障を比較すること、5. 家族で返済計画を共有すること。

試算として3,000万円・残り30年の毎月返済額をシミュレーションした結果も紹介し、講演を終えた。

金利による返済額の変化を試算

「おうちの残価設定ローン」とは?

続いて、日本住宅ローン 広報部長の川村尚範氏は同社が提供する「おうちの残価設定ローン」について紹介した。住宅(＝建物＋土地)のうち、土地の価値を加味することで毎月の返済額を軽減する、新しい住宅ローン(借換)の仕組みになっているという。

日本住宅ローン 広報部長の川村尚範氏

「車の残価設定ローンをイメージされる方が多いと思います。数年後の車の価値(＝残価)を設定して、残価以外の部分を毎月返済していく仕組みです。私たちは、土地の価値に着目しました。借入金のうち土地の評価額の50%相当を残価として設定し、現金での返済を不要とします。結果として、毎月の返済額が軽減できます」と川村氏。

なお、戸建ての例で残価部分を現金で返済せずに済むのは、所定の条件を満たして物件買取オプションを利用した場合となっている。

車の残価設定ローンでは、車体に傷・へこみ・改造などが認められた場合、あるいは走行距離が上限を超えたときなどに「購入時に設定した価値はない」と査定されて追加の支払いが発生する。これを踏まえ「おうちの残価設定ローンでは、価値が普遍の土地に着目していますので、住宅の使用状況は残価に影響しません。ご自由にリフォームもしていただけます」。また、川村氏は、同商品では最長80歳までに残価以外の元金を返済する仕組みだと説明した。

おうちの残価設定ローンの特徴

セミナーでは、東京23区内の戸建てに住む50歳の人が、住宅ローンを借り換えるケースを紹介した。当初の返済期間は35年で、すでに20年分を返済している。土地の購入価格は4,500万円で、借り換え時の評価額は6,000万円とした。

このケースでは、借り換え前の残りの返済期間は15年。借り換え後は残価に達するまでの期間を29年とし、月々の返済額は約24.4万円から約11.0万円になると試算した。なお、借り換えによって、当初のローンより総返済額が増える場合もある。

借り換えのシミュレーション

残価まで返済した後は、残価に対する利息のみを支払う、物件買取オプションを利用する、そのままローンの返済を続ける、という3つの選択肢がある。オプションの利用には所定の条件があり、住み続けたいか、自宅を売却したいかなど、今後の暮らしに合わせて返済方法を検討できる。

残価まで返済した後の3つの選択肢

最後に、川村氏は「金利上昇局面においては、住宅ローンの定期的な見直しが大切です。おうちの残価設定ローンのような、新しい仕組みも登場しました。ぜひ、皆さんのライフプランの選択肢のひとつに加えていただけたら幸いです。私たちは、このほかにもお客様に寄り添った住宅ローンを多数ご準備しております。お気軽にご相談いただければと思います」と締めくくった。

このあとエコノミストの永濱氏、日本住宅ローンの川村氏のほか、資産形成・投資初心者向けのYouTubeチャンネル「バンクアカデミー」を運営する小林亮平氏、元メガバンク勤務20年でFP1級という経歴を持つこう氏が登壇してトークセッションを行った。

トークセッションの様子

おうちの残価設定ローンのような仕組みについては「選択肢のひとつとして持っていたい」とゲスト陣。資産形成については「まずは世の中の経済状況のイメージを掴み、それを自身の家計に落とし込む、ライフプランシートのようなものを作ってみると良い」というアドバイスが聞かれた。

トークセッションの後には、希望者を対象とした住宅ローンの個別相談会も行われた。

住宅ローンにまつわる個別相談会も無料で行われた